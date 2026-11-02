S-Pankki Private Markets Erikoissijoitusrahasto laajentaa sijoituksiaan infrastruktuurisijoituksiin

S-Pankki lanseerasi uuden, yksityissijoittajillekin soveltuvan Private Markets Erikoissijoitusrahaston viime vuoden syyskuussa. Rahasto sijoittaa kohderahastojensa kautta pörssin ulkopuolisille pääomasijoitusmarkkinoille private equity- ja private credit- omaisuusluokkiin. Kyseessä on niin kutsuttu evergreen-rahasto, joka on auki merkinnöille kuukausittain ja lunastuksille kvartaaleittain. Rahaston minimimerkintä on 10 000 euroa.

Nyt S-Pankki Private Markets Erikoissijoitusrahasto on laajentanut sijoituspohjaansa myös infrastruktuurisijoituksiin.



”Infrastruktuurissa nähdään tällä hetkellä useita pitkäaikaisia trendejä esimerkiksi lokalisaation, geopolitiikan ja tekoälykehityksen myötä. Institutionaaliset sijoittajat ovat sijoittaneet infrastruktuurikohteisiin jo pidemmän aikaa. Uskomme, että infrastruktuurisijoitukset tarjoavat myös S-Pankki Private Markets Erikoissijoitusrahaston sijoittajille hajautushyötyjä sekä tukevat rahaston pitkän aikavälin tuottopotentiaalia”, S-Pankki Private Markets Erikoissijoitusrahaston salkunhoitaja Annika Henriksson kertoo.

Kumppaniksi sijoituspohjan laajentamiseen valikoitui ruotsalainen pääomasijoittaja EQT, jolla on yli 30 vuoden kokemus private equity- ja infrastruktuurisijoitusten parissa. EQT Nexus Infrastructure -rahaston sijoitukset jakautuvat etenkin digitaaliseen infrastruktuuriin, energia- ja ympäristöinfrastruktuuriin sekä kuljetukseen ja logistiikkaan. Sijoituksen myötä S-Pankki Private Markets Erikoissijoitusrahasto saa salkkuunsa uutena myös pohjoismaisia infrastruktuurisijoituksia.

Nyt käynnistettyä yhteistyötä on tarkoitus tulevaisuudessa edelleen laajentaa. Tavoitteena on kasvattaa S-Pankki Private Markets Erikoissijoitusrahaston allokaatioita infrastruktuurisijoituksiin merkittävästi.

”Sijoitus täydentää rahaston sijoituskokonaisuutta, ja se antaa meille mahdollisuuden hajauttaa sijoituksia laajasti erilaisiin infrastruktuurikohteisiin. Aloitamme yhteistyön maltillisella sijoituksella, mutta tavoitteenamme on kasvattaa allokaatiota jopa kolmasosaan rahaston kokonaissijoituksista”, Henriksson sanoo.

EQT Nexus Infrastructure -rahasto on lanseerattu maaliskuussa 2025 ja rahaston koko on 983 miljoonaa euroa. Rahastossa on tällä hetkellä lähes 50 sijoituskohdetta, ja määrän odotetaan kasvavan tasaisesti tulevina kvartaaleina.

Tärkeää tietoa

Tämä materiaali ei ole kehotus merkitä rahaston osuuksia. Materiaali on S-Pankki Oyj:n tuottama vapaamuotoinen informaatio rahastosta. Vaikka materiaalin tekemisessä on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, S-Pankki ei vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Tutustu ennen sijoituspäätöksen tekemistä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.