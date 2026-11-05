Hannah Norrena ja Eva Frantz luennoivat kansalaisopisto Almassa mielenterveydestä ja omaisten jaksamisesta

Luennoitsijoina ovat Hannah Norrena ja Eva Frantz Svenska Ylen Relationspodden-podcastista. Luento pidetään ruotsiksi.

Kahdeksan vuoden ja yli 400 jakson aikana Hannah Norrena ja Eva Frantz ovat käsitelleet monenlaisia ihmissuhteisiin liittyviä kysymyksiä ja lukeneet tuhansia kuulijoiden lähettämiä kirjeitä. Illan aikana he käsittelevät mielenterveyttä ja sitä, mitä voi tehdä tilanteessa, jossa perheenjäsen tai ystävä kamppailee mielenterveyden haasteiden kanssa. Miten arkea voi ylläpitää, kun puoliso ei juuri pääse ylös sängystä? Mitä lapsille pitäisi kertoa? Miten jaksaa itse, kun kaikki tuntuu olevan omilla harteilla?

Eva Frantz ja Hannah Norrena jakavat omia ja kuulijoidensa kokemuksia, vastaavat yleisön kysymyksiin sekä pohtivat, mitä voi tarkoittaa elää läheisenä mielenterveyden haasteiden kanssa kamppailevan ihmisen rinnalla.

Luento järjestetään yhteistyössä FinFami Pohjanmaan ja Vaasan kansalaisopisto Alman kanssa. Tilaisuutta tukee Koivulahden Säästöpankkisäätiö.

Kuva Ilmari Fabritius (Yle)