Kokoomuksen Heinonen: Työn verotus kevenee ja verotulot kasvavat – tätä Suomi tarvitsee
3.11.2026 14:34:57 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Valtiovarainvaliokunnan jäsen, kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen iloitsee verotulojen kasvusta samaan aikaan, kun hallitus keventää työn verotusta. Tammi–syyskuussa Verohallinto keräsi veroja lähes 66 miljardia euroa eli yli 2,3 miljardia euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvua oli 3,7 prosenttia.
– Tällaista kehitystä Suomi tarvitsee. Ihmisille jää työnteosta enemmän käteen ja samalla yhteisten palvelujen rahoittamiseen kertyy enemmän verotuloja. Verotulojen kasvattaminen ei edellytä sitä, että suomalaisen palkkapussista otetaan aina vain suurempi siivu, Heinonen sanoo.
Henkilöasiakkaiden tuloverokertymä kasvoi lähes miljardilla eurolla. Heinosen mukaan luvut ovat rohkaiseva viesti ja kannustavat jatkamaan talouskasvua vahvistavia päätöksiä.
– Hallituksen kasvupäätösten tarkoitus on saada Suomeen lisää työtä, yrittämistä ja investointeja. Veronkevennykset kuuluvat tähän kokonaisuuteen. Työnteon pitää kannattaa ja yrityksillä pitää olla mahdollisuus tehdä investointeja ja kasvaa, Heinonen toteaa.
Heinonen korostaa, että kasvun vauhdittaminen ja julkisten menojen pitäminen hallinnassa ovat molemmat välttämättömiä velkaantumisen hillitsemiseksi.
– Emme voi kerta kaikkiaan jatkaa niin, että maksamme omat menomme velaksi ja jätämme laskut lasten ja lastenlasten maksettaviksi. Jokainen korkoihin kuluva euro on pois mahdollisuudesta panostaa esimerkiksi koulutukseen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin.
Heinosen mukaan vastuu tulevista sukupolvista on pidettävä mukana jokaisessa talouspäätöksessä.
– Meidän tehtävämme on jättää lapsillemme yhteiskunta, jossa heidän on hyvä rakentaa omaa elämäänsä. Se tarkoittaa mahdollisuuksia kouluttautua, tehdä työtä ja tavoitella unelmiaan ilman jatkuvasti raskaampaa velkataakkaa. Siksi kasvun eteen on tehtävä päätöksiä nyt. Vastuu tulevaisuudesta kuuluu meille, ei vasta seuraavalle sukupolvelle, Heinonen päättää.
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Yhteyshenkilöt
Timo HeinonenKansanedustaja
Hämeen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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