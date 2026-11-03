Kokoomuksen Heinonen: Työn verotus kevenee ja verotulot kasvavat – tätä Suomi tarvitsee

– Tällaista kehitystä Suomi tarvitsee. Ihmisille jää työnteosta enemmän käteen ja samalla yhteisten palvelujen rahoittamiseen kertyy enemmän verotuloja. Verotulojen kasvattaminen ei edellytä sitä, että suomalaisen palkkapussista otetaan aina vain suurempi siivu, Heinonen sanoo.

Henkilöasiakkaiden tuloverokertymä kasvoi lähes miljardilla eurolla. Heinosen mukaan luvut ovat rohkaiseva viesti ja kannustavat jatkamaan talouskasvua vahvistavia päätöksiä.

– Hallituksen kasvupäätösten tarkoitus on saada Suomeen lisää työtä, yrittämistä ja investointeja. Veronkevennykset kuuluvat tähän kokonaisuuteen. Työnteon pitää kannattaa ja yrityksillä pitää olla mahdollisuus tehdä investointeja ja kasvaa, Heinonen toteaa.

Heinonen korostaa, että kasvun vauhdittaminen ja julkisten menojen pitäminen hallinnassa ovat molemmat välttämättömiä velkaantumisen hillitsemiseksi.

– Emme voi kerta kaikkiaan jatkaa niin, että maksamme omat menomme velaksi ja jätämme laskut lasten ja lastenlasten maksettaviksi. Jokainen korkoihin kuluva euro on pois mahdollisuudesta panostaa esimerkiksi koulutukseen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin.

Heinosen mukaan vastuu tulevista sukupolvista on pidettävä mukana jokaisessa talouspäätöksessä.

– Meidän tehtävämme on jättää lapsillemme yhteiskunta, jossa heidän on hyvä rakentaa omaa elämäänsä. Se tarkoittaa mahdollisuuksia kouluttautua, tehdä työtä ja tavoitella unelmiaan ilman jatkuvasti raskaampaa velkataakkaa. Siksi kasvun eteen on tehtävä päätöksiä nyt. Vastuu tulevaisuudesta kuuluu meille, ei vasta seuraavalle sukupolvelle, Heinonen päättää.