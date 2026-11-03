Nuorten huumekuolemat kasvoivat rajusti – Hopsu vaatii hallitukselta aikataulua Otkesin suositusten toteuttamiselle

Tilastokeskuksen torstaina julkaisemien tietojen mukaan Suomessa kuoli vuonna 2025 huumeisiin 64 alle 25-vuotiasta, joista neljä oli alaikäisiä. Huumekuolemien kasvu oli suurinta 15–24-vuotiaiden ikäryhmässä. Yhteensä huumekuolemia oli yli 300.

- Jokaisen tilastoluvun takana on nuori, joka on jonkun lapsi ja ystävä. Varoitusmerkit näkyvät usein vuosia, mutta liian moni nuori putoaa palveluiden väliin. Tänään huumeisiin kuolleiden muistopäivänä meidän tulee tarttua toimeen, meillä ei pitäisi olla varaa menettää yhtäkään nuorta, sanoo Inka Hopsu.

Onnettomuustutkintakeskuksen tekemän selvityksen (2024) mukaan yli 70 prosentilla tapaturmaisesti huumeisiin kuolleista nuorista oli tunnistettuja mielenterveyden ongelmia. Otkes suosittaakin, että nuorille huumeiden ongelmakäyttäjille luotaisiin kansallisesti yhtenäinen palvelukokonaisuus ja hoitoonohjausjärjestelmä.

– Nuoren hoitopolku ei saa riippua siitä, millä hyvinvointialueella hän asuu. Alaikäisille ja nuorille aikuisille tarvitaan kansallisesti yhtenäinen palvelukokonaisuus, jossa päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä sosiaalinen tuki kulkevat yhdessä. Onnettomuustutkintakeskuksen suositukset huumekuolemien ehkäisemiseksi tulee ottaa tosissaan ja laatia konkreettinen aikataulu suositusten toteuttamiselle, Hopsu vaatii.

– Huumeita käyttävät lastensuojelun nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Hallitus lyhensi jälkihuoltoa ja nyt moni jää yksin juuri silloin, kun itsenäinen elämä on vasta alussa. Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon on vastattava näiden nuorten tarpeisiin, ja jälkihuoltoa on vahvistettava, Hopsu jatkaa

Hallitus on varannut nuorten huumekuolemien ehkäisyohjelmaan 10,9 miljoonaa euroa vuosille 2025–2027. Samaan aikaan se on leikannut järjestöiltä ja laskenut lastensuojelun jälkihuollon ikärajan 23 vuoteen.

– Lyhytaikainen hankerahoitus ei korvaa pysyviä, toimivia palveluita. Järjestöt tavoittavat nuoria myös siellä, minne viranomaiset eivät ylety. Kun hallitus leikkaa järjestöiltä vähenee juuri se ennaltaehkäisevä työ, jolla nuoren elämän suuntaa voitaisiin auttaa kääntämään ajoissa. Järjestöillä on myös pitkäaikaista päihdetyön osaamista, mitä ei saa kadottaa, Hopsu muistuttaa.

-Järjestöleikkausten säästö on näennäinen ja väärin kohdennettu, jos lasku tulee myöhemmin raskaampien palveluiden tarpeena ja pahimmillaan menetettyinä eläminä, Hopsu jatkaa.

Hopsu on jättänyt kirjallisen kysymyksen, jossa kysyy hallitukselta, miten nuorten päihdepalveluiden saavutettavuutta vahvistetaan. Hopsun mukaan tulisi edistää myös haittoja vähentäviä toimia, kuten kohdennettua terveysneuvontaa, tiedottamista ja nuorten huumekuolemien ehkäisytyön resurssien varmistamista yli vaalikausien, ei vain hankkeina.