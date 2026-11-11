Virtuaalitodellisuus tarjoaa uusia keinoja lasten ahdistuksen lievittämiseen – Kaija Puuralle arvostettu Konrad Reijowaaran palkinto
13.11.2026 17:00:00 EET | Duodecim | Tiedote
Kaija Puura on lastenpsykiatrian professori ja ylilääkäri, jolla on lähes 40 vuoden kokemus lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisestä. Palkinnon suuruus on 20 000 euroa.
Konrad Reijowaaran palkinto myönnetään Kaija Puuralle (s. 1961) tunnustuksena merkittävästä elämäntyöstä lasten mielenterveyden, lastenpsykiatrisen hoidon ja lapsiperheiden hyvinvoinnin hyväksi.
Puura työskentelee Tampereen yliopiston lastenpsykiatrian professorina sekä Tampereen yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian ylilääkärinä.
Kliinisen työn ja tutkimuksen lisäksi hän on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja tuore Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) puheenjohtaja.
Puura on myös kysytty luennoitsija ja asiantuntija. Hän on tehnyt vuodesta 2020 lähtien asiantuntijayhteistyötä Pikku Kakkosen kanssa ja osallistunut muun muassa Jyrkin ja Neposen tunneloikkia -ohjelman suunnitteluun.
Virtuaalitodellisuudesta apua lasten ahdistukseen
Viime vuosina Kaija Puura on keskittynyt etenkin virtuaalitodellisuutta hyödyntävien hoitomuotojen sekä pienten lasten mielenterveyttä ja vanhemmuutta tukevien digitaalisten palveluiden kehittämiseen.
”Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen tavanomaisen lastenpsykiatrisen hoidon tukena tarjoaa lapsille mahdollisuuden harjoitella turvallisesti ahdistavien tilanteiden kohtaamista, tunteiden säätelyä sekä sosiaalisia taitoja”, hän kertoo.
VirNE-virtuaalisovelluksen avulla pyritään lievittämään erityisesti kivuliaisiin toimenpiteisiin tulevien lasten stressiä ja jännitystä. VR-laseilla käytettävässä sovelluksessa lapsi voi harjoitella ahdistuksen hallintaa tekemällä syvähengitys- ja rentoutumisharjoituksia yhdessä omahoitajansa kanssa.
Hoitoon voidaan sisällyttää myös ahdistavien tilanteiden kohtaamisen harjoittelua virtuaalitodellisuudessa. Lopuksi lapsi voi rentoutua esimerkiksi virtuaalisessa huvipuistossa.
VirNE on jo käytössä muun muassa Lasten lääketutkimuskeskuksen (PeeTU) potilailla, ja sen käyttöä on tarkoitus laajentaa.
Lasten mielenterveys on myös yhteiskunnan asia
Vaikka teknologia ja virtuaalitodellisuus tarjoavat uusia keinoja lasten hyvinvoinnin tukemiseen ja psykiatriseen hoitoon, ne eivät Puuran mukaan korvaa inhimillistä kohtaamista, jossa lapsi kokee tulevansa nähdyksi ja kuulluksi.
”Lapsipotilaalle on monesti merkityksellisintä kohdata aikuinen, joka on aidosti kiinnostunut siitä, miten hän voi ja mihin hän toivoo apua. Usein digitaalisetkin hoitomuodot tehoavat paremmin silloin, kun niihin sisältyy kontakti hoitavaan henkilöön.”
Lastenpsykiatriassa hoidetaan lapsen lisäksi aina koko perhettä. Pitkän uransa aikana Puura on nähnyt, miten yhteiskunnalliset muutokset ja lama vaikuttavat perheiden hyvinvointiin.
Vanhempien työttömyys, terveysongelmat ja lapsiperheköyhyys kuormittavat perheitä vuosikymmenestä toiseen. Puuran mukaan suhtautuminen perheiden vaikeuksiin on kuitenkin muuttunut:
”Nyt perheiden vaikeuksia pidetään itseaiheutettuina, mikä lisää niistä aiheutuvaa häpeän tunnetta myös lapsissa. Lapset eivät elä tyhjiössä, vaan aistivat hyvinkin herkästi aikuisten todellisuutta ja huolenaiheita.”
Kaija Puura:
- Toimii kansainvälisen World Association for Infant Mental Health -järjestön toiminnanjohtajana.
- On kirjoittanut Näin kasvatat lapsestasi mukavan aikuisen -tietokirjan, joka on julkaistu seitsemässä maassa.
- On tarkastanut Suomessa 12 väitöskirjaa ja julkaissut 113 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia.
- Osallistunut Taysin pikkulapsipsykiatrisen yksikön sähköisen hoitopolun ja vanhemmille suunnatun verkkovalmennuksen kehittämiseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaija Puuraylilääkäri, lastenpsykiatriPuh:+358 50 4677059kaija.puura@tuni.fi
Niina Myllysviestinnän ja markkinoinnin asiantuntijaLääkäriseura DuodecimPuh:050 412 3076niina.myllys@duodecim.fi
Kuvat
Arvostettu Konrad ReijoWaaran palkinto jaettiin Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 145. vuosipäivän symposiumissa Helsingissä pe 13.11.2026. Se myönnetään ensisijaisesti ahkeralle ja taitavalle käytännön lääketieteessä toimivalle lääkärille. Palkinto on arvoltaan 20 000 euroa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Duodecim
Duodecimin Tiedottajapalkinnon saa Lotta Immeli: "Lääkärien velvollisuus on puolustaa tutkittua tietoa"11.11.2026 07:00:00 EET | Kutsu
Lääketieteellinen asiantuntijuus on murroksessa. Miten tutkittu tieto säilyttää asemansa, ja keneen ihmiset lopulta luottavat? Tästä puhutaan Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 145. vuosipäivän symposiumissa perjantaina 13.11. Helsingissä. Tilaisuuden paneelissa kuullaan Duodecimin Tiedottajapalkinnon saavaa lastentautien erikoislääkäri Lotta Immeliä, joka tunnetaan tutkitun terveystiedon välittämisestä sosiaalisessa mediassa.
Syksyn uutuuskirjat vievät mielen kuntosalille, paremman unen äärelle ja aivotieteen kiehtovaan historiaan30.9.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Kustannus Oy Duodecimin syksyn uutuuskirjoissa tarkastellaan mielen joustavuutta, unta, aivotieteen historiaa ja lääketieteen kieltä. Teokset tarjoavat tutkittua tietoa, käytännön näkökulmia ja uusia tapoja ymmärtää ihmisen toimintaa sekä lääketieteen ja terveydenhuollon kysymyksiä. Duodecimin tekijöitä haastatellaan myös Helsingin kirjamessuilla 22.–25.10.2026.
Duodecimin eduskuntavaalitavoitteet: Vahva perusterveydenhuolto tarjoaa varhaista ja vaikuttavaa hoitoa11.6.2026 11:38:26 EEST | Tiedote
Suomen terveydenhuollon keskeinen ongelma ei ole hoidon puute, vaan hoidon ajoitus ja kohdentuminen. Duodecim esittää vaaliteeseissään ratkaisuksi vahvaa perusterveydenhuoltoa, joka tarjoaa varhaista ja vaikuttavaa hoitoa.
Uudistettu hoitosuositus: liikunta puheeksi vastaanotolla10.6.2026 07:03:00 EEST | Tiedote
Kevytkin liikunta on parempi kuin vähäinen fyysinen aktiivisuus, muistuttaa liikunnan Käypä hoito -suositus. Aikuisilla noin 7 000 askelta päivässä tuo merkittäviä terveyshyötyjä.
Keskenmenon hoito yhtenäistyy – uusi hoitosuositus korostaa empaattista kohtaamista12.5.2026 07:01:00 EEST | Tiedote
Keskenmenon kokeneille suositellaan neuvolan jälkitarkastusta jo ensimmäisen keskenmenon jälkeen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme