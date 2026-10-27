Nikotiinipussien vaikutukset näkyvät myös suussa

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen kyselytutkimusten mukaan nikotiinipussien päivittäinen käyttö on lisääntynyt erityisesti ammattiin opiskelevilla ja nuorilla aikuisilla miehillä. Vuonna 2025 ammattiin opiskelevista pojista noin neljännes ja tytöistä noin joka kuudes käytti nikotiinipusseja päivittäin. Myös lukiossa opiskelevilla vähintään yhden tupakka- ja nikotiinituotteen käyttö on lisääntynyt. Kasvu näyttää johtuvan etenkin nikotiinipussien käytön yleistymisestä.

Nikotiini sitoutuu elimistössä asetyylikoliinireseptoreihin, joita on kaikkialla elimistössä ja erityisen keskeisiä ne ovat kehittyvässä elimistössä. Nikotiinin vaikutukset ulottuvat kaikkialle elimistöön.

– Nikotiinin vaikutukset ovat muiden haitallisten aineiden tavoin aika- ja annosriippuvaisia, mutta turvallista alarajaa sen käytölle ei voida antaa, sanoo dosentti Tarja Tanner.

Tutkimusten mukaan nikotiinipussien sisältämät makuaineet, kuten mentoli, lisää nikotiinin vaikutuksia elimistöön.

Suu sietää huonosti nikotiinipusseja

Nikotiinin vaikutukset näkyvät lyhyessä ajassa myös suussa. Nikotiini heikentää ikenien verenkiertoa, hidastaa haavojen parantumista ja voi aiheuttaa limakalvomuutoksia. Nikotiinipusseja pidetään usein samassa paikassa, jolloin limakalvo voi paksuuntua ja vaurioitua tästä kohdasta. Mahdollinen limakalvomuutos voi kehittyä myös tähän pitopaikkaan.

Tuoreen suomalaisen pilottitutkimuksen mukaan nikotiini voi vaikuttaa myös sylkirauhasten toimintaan, mikä voi vähentää syljeneritystä sekä muuttaa syljen ja suun mikrobiomin koostumusta. Sylki toimii myös suun kostuttajana, ja syljenerityksen häiriintyessä suu voi kuivua, mikä altistaa suusairauksille.

Nikotiinin pitkäaikainen käyttö voi altistaa ikenien vetäytymiselle ja hampaiden kiinnityskudossairaudelle eli parodontiitille.

Uusien nikotiinituotteiden vaikutuksista suunterveyteen on vielä rajallisesti tutkimustuloksia, ja pitkäaikaisvaikutuksista odotetaan tutkimusnäyttöä. Osa haitoista voi olla samoja kuin nuuskan käytöllä.

Vaikuta nuorten nikotiinikokeiluihin

Isossa kuvassa nikotiinipussien saatavuuden heikentämisellä ja nikotiinituotteisiin liittyvien ikärajojen nostolla voidaan vähentää nuorten nikotiinikokeiluja. Nuorten arkiympäristöillä, lähipiirillä ja vertaisilla on myös iso merkitys nikotiinituotteiden kokeiluihin ja käyttöön. Suomalaistutkimuksessa ammattiin opiskelevat nuoret kuvasivat kokeilun ja käytön liittyvän usein sosiaalisiin tilanteisiin, kaverien nikotiinituotteiden käyttöön ja vertaispaineeseen.

– Kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten on tärkeää kysyä potilaalta nikotiinituotteiden käytöstä ja kirjata tiedot potilasasiakirjoihin. Tällä saadaan kerrytettyä paitsi epidemiologista näyttöä nikotiinituotteiden vaikutuksesta terveyteen, myös otettua ensiaskel potilaan nikotiinivieroituksen tukemisessa, Tarja Tanner sanoo.



Hammaslääkäripäivillä on tarjolla laaja katsaus aiheeseen Paheiden perjantai: Nikotiinituotteet -koulutuskokonaisuudessa 6.11. klo 9.00–16.15 (Sali Koski). Tervetuloa!





Lisätiedot:

Dosentti, kariologian ja endodontian erikoishammaslääkäri Tarja Tanner, tarja.tanner@oulu.fi, p. 050 470 5896

Lähteet:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tupakka- ja nikotiinituotteet – Koonti:

https://thl.fi/data-ja-tilastot/tupakka-ja-nikotiinituotteet/koonti

Soiniemi L, Pétain S, Åhlström J, Järviö S, Mikkonen J, Hurskainen M, Lappalainen R, Kullaa A. Nicotine pouch use induces alterations in salivary metabolites and metabolic pathways. Preliminary study based on NMR spectroscopy. Nicotine Tob Res. 2026 Oct 6: ntag217. https://doi.org/10.1093/ntr/ntag217

Vaihekoski, Anu. Vocational students and nicotine products: attitudes, beliefs and perspectives on health promotion. Väitöskirja, Turun yliopisto, 2026. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-02-0567-6