Nikotiinipussien vaikutukset näkyvät myös suussa
4.11.2026 07:30:00 EET | Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia | Tiedote
Tutkimusten mukaan nikotiinipussien käyttö on lisääntynyt viime vuosina erityisesti nuorilla ja nuorilla aikuisilla. Nikotiinituotteiden laaja saatavuus ja käytön yleistyminen näkyvät myös suun terveydenhuollossa.
Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen kyselytutkimusten mukaan nikotiinipussien päivittäinen käyttö on lisääntynyt erityisesti ammattiin opiskelevilla ja nuorilla aikuisilla miehillä. Vuonna 2025 ammattiin opiskelevista pojista noin neljännes ja tytöistä noin joka kuudes käytti nikotiinipusseja päivittäin. Myös lukiossa opiskelevilla vähintään yhden tupakka- ja nikotiinituotteen käyttö on lisääntynyt. Kasvu näyttää johtuvan etenkin nikotiinipussien käytön yleistymisestä.
Nikotiini sitoutuu elimistössä asetyylikoliinireseptoreihin, joita on kaikkialla elimistössä ja erityisen keskeisiä ne ovat kehittyvässä elimistössä. Nikotiinin vaikutukset ulottuvat kaikkialle elimistöön.
– Nikotiinin vaikutukset ovat muiden haitallisten aineiden tavoin aika- ja annosriippuvaisia, mutta turvallista alarajaa sen käytölle ei voida antaa, sanoo dosentti Tarja Tanner.
Tutkimusten mukaan nikotiinipussien sisältämät makuaineet, kuten mentoli, lisää nikotiinin vaikutuksia elimistöön.
Suu sietää huonosti nikotiinipusseja
Nikotiinin vaikutukset näkyvät lyhyessä ajassa myös suussa. Nikotiini heikentää ikenien verenkiertoa, hidastaa haavojen parantumista ja voi aiheuttaa limakalvomuutoksia. Nikotiinipusseja pidetään usein samassa paikassa, jolloin limakalvo voi paksuuntua ja vaurioitua tästä kohdasta. Mahdollinen limakalvomuutos voi kehittyä myös tähän pitopaikkaan.
Tuoreen suomalaisen pilottitutkimuksen mukaan nikotiini voi vaikuttaa myös sylkirauhasten toimintaan, mikä voi vähentää syljeneritystä sekä muuttaa syljen ja suun mikrobiomin koostumusta. Sylki toimii myös suun kostuttajana, ja syljenerityksen häiriintyessä suu voi kuivua, mikä altistaa suusairauksille.
Nikotiinin pitkäaikainen käyttö voi altistaa ikenien vetäytymiselle ja hampaiden kiinnityskudossairaudelle eli parodontiitille.
Uusien nikotiinituotteiden vaikutuksista suunterveyteen on vielä rajallisesti tutkimustuloksia, ja pitkäaikaisvaikutuksista odotetaan tutkimusnäyttöä. Osa haitoista voi olla samoja kuin nuuskan käytöllä.
Vaikuta nuorten nikotiinikokeiluihin
Isossa kuvassa nikotiinipussien saatavuuden heikentämisellä ja nikotiinituotteisiin liittyvien ikärajojen nostolla voidaan vähentää nuorten nikotiinikokeiluja. Nuorten arkiympäristöillä, lähipiirillä ja vertaisilla on myös iso merkitys nikotiinituotteiden kokeiluihin ja käyttöön. Suomalaistutkimuksessa ammattiin opiskelevat nuoret kuvasivat kokeilun ja käytön liittyvän usein sosiaalisiin tilanteisiin, kaverien nikotiinituotteiden käyttöön ja vertaispaineeseen.
– Kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten on tärkeää kysyä potilaalta nikotiinituotteiden käytöstä ja kirjata tiedot potilasasiakirjoihin. Tällä saadaan kerrytettyä paitsi epidemiologista näyttöä nikotiinituotteiden vaikutuksesta terveyteen, myös otettua ensiaskel potilaan nikotiinivieroituksen tukemisessa, Tarja Tanner sanoo.
Hammaslääkäripäivillä on tarjolla laaja katsaus aiheeseen Paheiden perjantai: Nikotiinituotteet -koulutuskokonaisuudessa 6.11. klo 9.00–16.15 (Sali Koski). Tervetuloa!
Lisätiedot:
Dosentti, kariologian ja endodontian erikoishammaslääkäri Tarja Tanner, tarja.tanner@oulu.fi, p. 050 470 5896
Lähteet:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tupakka- ja nikotiinituotteet – Koonti:
https://thl.fi/data-ja-tilastot/tupakka-ja-nikotiinituotteet/koonti
Soiniemi L, Pétain S, Åhlström J, Järviö S, Mikkonen J, Hurskainen M, Lappalainen R, Kullaa A. Nicotine pouch use induces alterations in salivary metabolites and metabolic pathways. Preliminary study based on NMR spectroscopy. Nicotine Tob Res. 2026 Oct 6: ntag217. https://doi.org/10.1093/ntr/ntag217
Vaihekoski, Anu. Vocational students and nicotine products: attitudes, beliefs and perspectives on health promotion. Väitöskirja, Turun yliopisto, 2026. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-02-0567-6
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Annika NissinenviestintäpäällikköHammaslääkäriseura ApolloniaPuh:040 779 6435annika.nissinen@apollonia.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia
Tervetuloa Hammaslääkäripäiville 4.–6.11.202627.10.2026 08:00:00 EET | Kutsu
Hyvä median edustaja, Hammaslääkäripäivät 4.–6.11.2026 avaa ovensa ensi viikon keskiviikkona Helsingin Messukeskuksessa. Tervetuloa tutustuman alan uusimpiin tutkimustuloksiin, ajankohtaisiin teemoihin ja innovaatioihin Hammaslääkäripäivien luennoille ja näyttelyyn.
Käypä hoito -päivitys: Suusyövät lisääntyvät – syitä etsitään27.5.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Suusyöpien ilmaantuvuus on lisääntynyt globaalisti, muistuttaa juuri päivitetty suusyövän Käypä hoito -suositus. Tutkijat eivät ole vielä löytäneet tarkkaa syytä tapausten lisääntymiselle, mutta tiedetään, että tupakka, alkoholi ja varsinkin niiden yhteiskäyttö selittävät valtaosan suusyöpätapauksista.
Apollonia-palkinto paikkaushoidon kehittäjä Leo Tjäderhanelle10.4.2026 15:00:00 EEST | Tiedote
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian merkittävin palkinto, Apollonia-palkinto on myönnetty tänä vuonna professori Leo Tjäderhanelle. Tjäderhanen tutkimustyön tavoitteena on ollut etenkin paikkaushoidon kestävyyden parantaminen. Apollonia-palkinto jaettiin nyt 16. kerran tunnustuksena pitkästä ja arvostetusta tutkijan urasta.
Hammaslääketieteen tutkimukselle lähes 250 000 euroa apurahoja13.3.2026 16:45:00 EET | Tiedote
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Hammaslääketieteen Säätiö, Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahasto ja yhteistyökumppanit jakoivat tänä vuonna yhteensä 248 200 euroa tutkimusapurahoja. Apurahan sai 43 hammaslääketieteen tutkijaa tai opiskelijaa.
Apollonian kouluttajapalkinto suupatologi Jaana Willbergille6.11.2025 17:00:00 EET | Tiedote
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian kouluttajapalkinto on myönnetty tänä vuonna innostavalle suupatologian ja suulääketieteen alan kouluttajalle, dosentti, erikoihammaslääkäri Jaana Willbergille. Palkinto myönnetään tunnustuksena pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä alan täydennyskouluttajana. Palkinto luovutettiin Hammaslääkäripäivillä 6.11.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme