Karhun metsästys päättyi lokakuun lopussa

Karhuja saatiin saaliiksi riistakeskusalueilla seuraavasti: Pohjois-Karjalassa 118, Pohjois-Savossa 10, Etelä-Savossa 12, Keski-Suomessa 9, Kainuussa 9 ja Kaakkois-Suomessa 22. Lisäksi poronhoitoalueella kaadettiin itäisellä poronhoitoalueella 72 ja läntisellä 15 karhua.

– Metsästys eteni odotetusti nopeasti, koska Pohjois-Karjalan karhukanta on tiheä ja metsästäjät olivat valmistautuneet pyyntiin hyvin. Suurin osa myönnetyistä poikkeusluvista käytettiin noin kahdessa viikossa, kertoo riistapäällikkö Juha Kuittinen Suomen riistakeskuksesta.

Poronhoitoalueen eteläpuolella karhua pyydettiin Suomen riistakeskuksen myöntämillä kannanhoidollisilla poikkeusluvilla ja poronhoitoalueella maa- ja metsätalousministeriön vahvistamien alueellisten kiintiöiden mukaisesti.

Poikkeusluvilla toteutetun metsästyksen tavoitteena oli vähentää ennakolta karhujen ihmisille aiheuttamien turvallisuusuhkien ja omaisuusvahinkojen todennäköisyyttä. Metsästyksellä harvennettiin kasvanutta karhukantaa sekä rajoitettiin kannan kasvua ja tihentymien muodostumista lupa-alueilla.

Suomen karhukanta on kolminkertaistunut 2000-luvulla. Karhu ei ole lajina uhanalainen, ja sen kanta on ollut koko tämän ajan suotuisalla suojelutasolla. Karhukannan hoitosuunnitelmassa linjattu suotuisan suojelutason viitearvo on 1 400 yksilöä. Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan poronhoitoalueen ulkopuolella arvioidaan olevan syksyllä 2026 yhteensä 2 201–2 962 karhua.