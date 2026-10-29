Lakko peruuntuu, käymme henkilöstön esiin nostamat asiat läpi yhdessä

Olemme tyytyväisiä, että ratkaisu löytyi ilman lakkoa. Lakko ei olisi palvellut ketään: ei valvojiamme, ei asiakkaitamme eikä autoilijoita.

Kokoamme JHL:n kanssa listan asioista, jotka kumpikin osapuoli on nostanut esiin. Kumpikin kirjaa listaan oman näkemyksensä. Sen jälkeen teemme ratkaisuehdotukset ja sovimme, mitä toimenpiteitä toteutetaan ja missä aikataulussa. Neuvottelemme JHL:n kanssa myös työehtosopimuksesta.

Arvostamme henkilöstömme työtä. Haluamme, että ParkkiPate on hyvä työpaikka myös jatkossa.

Christian Metsäranta

toimitusjohtaja, ParkkiPate Oy