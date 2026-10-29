Lakko peruuntuu, käymme henkilöstön esiin nostamat asiat läpi yhdessä
3.11.2026 15:24:43 EET | ParkkiPate | Tiedote
Olemme hyväksyneet valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen 3.11. Myös JHL hyväksyi ehdotuksen, joten lakko peruuntuu. Lakon oli määrä alkaa torstaina 5.11. Pysäköinninvalvonta ja asiakaspalvelu jatkuvat normaalisti.
Olemme tyytyväisiä, että ratkaisu löytyi ilman lakkoa. Lakko ei olisi palvellut ketään: ei valvojiamme, ei asiakkaitamme eikä autoilijoita.
Kokoamme JHL:n kanssa listan asioista, jotka kumpikin osapuoli on nostanut esiin. Kumpikin kirjaa listaan oman näkemyksensä. Sen jälkeen teemme ratkaisuehdotukset ja sovimme, mitä toimenpiteitä toteutetaan ja missä aikataulussa. Neuvottelemme JHL:n kanssa myös työehtosopimuksesta.
Arvostamme henkilöstömme työtä. Haluamme, että ParkkiPate on hyvä työpaikka myös jatkossa.
Christian Metsäranta
toimitusjohtaja, ParkkiPate Oy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Christian MetsärantaToimitusjohtajaPuh:010 322 1490christian.metsaranta@parkkipate.fi
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