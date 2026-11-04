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Pälkäneläinen ympäristöhanke ehdolla Euroopan parhaaksi maaseutuhankkeeksi

4.11.2026 12:00:00 EET | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Osuuskunta Kukkian kasvattamon Lasikuituvenehylkyjen kierrätyshanke on valittu Euroopan parhaiden maaseutuhankkeiden joukkoon kansainvälisen Agricultural & Rural Inspiration Awards (ARIA) -kilpailun finaaliin. EU:n maaseuturahoituksella toteutetussa hankkeessa paikalliset asukkaat keräsivät luonnosta hylättyjä lasikuituveneitä ja kierrättivät ne sementtiteollisuuden raaka-aineeksi. Myös yleisö voi äänestää kilpailussa suosikkiaan.

Ihmiset vetävät venettä suolla.
Lasikuituvenehylkyjen kierrätyshankkeessa paikalliset asukkaat keräsivät hylättyjä lasikuituveneitä luonnosta kierrätettäväksi sementtiteollisuuden raaka-aineeksi. Tutkimusten mukaan veneistä irtoavat lasikuituhiukkaset ovat järviluonnolle merkittävä ympäristöhaitta. Heikki Vuorinen Maaseutuverkosto

Kansainvälisessä Agricultural & Rural Inspiration Awards (ARIA) -hankekilpailussa palkitaan Euroopan parhaat EU:n maaseutu- ja maatalousrahoitusta saaneet hankkeet. Lasikuituvenehylkyjen kierrätyshankkeelle myönnettiin EU:n maaseuturahoitusta Leader-ryhmä Pirkan Helmen kautta.

Finaali järjestetään Brysselissä 2. joulukuuta, ja sitä voi seurata suorana verkkolähetyksenä. Kilpailun voittajat valitsee asiantuntijaraati, mutta myös yleisö pääsee äänestämään suosikkiaan. Yleisöäänestys on avoinna kilpailun verkkosivuilla  1.12.2026 klo 19 asti (Suomen aikaa).

Hanke puuttui kasvavaan ympäristöongelmaan

Lasikuituvenehylkyjen kierrätyshankkeessa puututtiin kasvavaan ympäristöongelmaan keräämällä luonnosta hylättyjä lasikuituveneitä Pälkäneen Luopioisissa Kukkiajärven rannoilta. Hylätyistä veneistä irtoaa mikromuoveja ja lasikuituhiukkasia, jotka kuormittavat vesistöjä ja voivat päätyä osaksi ravintoketjua.

Hankkeessa paikalliset asukkaat kartoittivat venehylkyjen sijainteja ja toimittivat 54 luonnosta kerättyä käytöstä poistettua venettä kierrätettäväksi sementtiteollisuuden raaka-aineeksi.

Samalla kerättiin tutkimusaineistoa lasikuituveneiden ympäristövaikutuksista sekä laadittiin oppaita vastaavien keräyskampanjoiden toteuttamiseksi muualla.

– Suomessa on lähes 200 000 järveä, joiden rannoilla on arviolta yli miljoona hylättyä venettä. Kehitimme hankkeessa helposti monistettavan toimintamallin myös muiden järviään rakastavien vapaaehtoisryhmien hyödynnettäväksi, kannustaa kyläaktiivi Leena Ilmola.

Leader-hankkeilla otetaan kylävoima käyttöön

Hylättyjen lasikuituveneiden keräämiseen luonnosta osallistui Luopioisissa lähes sata vapaaehtoista. Hanke osoittaa, kuinka paikallinen yhteisö voi käytännön teoin suojella järviluontoa ja vähentää ympäristöön päätyvää muovijätettä.

– Leader-ryhmien kautta EU:n maaseuturahoituksella tuetaan paikallisista tarpeista nousevia ja ihmistä lähellä olevia kehittämishankkeita. Ilman rahallista tukea hanke ei olisi ollut mahdollinen, Leena Ilmola toteaa.

– Lasikuituveneiden kierrätyshanke on erinomainen esimerkki Leader-hankkeesta, jossa pieni rahallinen panostus yhdistettynä talkootyöhön tuottaa merkittäviä positiivisia vaikutuksia. Olemme iloisia, että maaseudun asukkaiden aktiivinen työ tulee näin näkyväksi, sanoo kehittämisasiantuntija Anna Kulmakorpi Leader Pirkan Helmestä. 

Veneen siirtäminen maastosta ei onnistu yksin, vaan siihen tarvitaan muita ihmisiä. Yhteinen tekeminen tärkeän asian puolesta onkin lisännyt kylällä avunantoa puolin ja toisin.

– Kyläläisten yhteinen tekeminen vahvistaa resilienssiä ja lisää kylätason luottamusta. Vaikka asia on vakava, meillä oli hauskaa, Leena Ilmola sanoo.

Lasikuituvenehylkyjen kierrätyshanke kisaa ympäristön suojelu -sarjassa 

ARIA-kilpailun finaalissa on mukana kaikkiaan kolme suomalaista hanketta. Lasikuituvenehylkyjen kierrätyshankkeen kanssa samassa sarjassa kilpailee Hiililounas-hanke. Ympäristön suojelu -sarjan (Environmental protection) hankkeet edistävät ympäristön kestävyyttä, torjuvat ilmastonmuutosta, tukevat luonnon monimuotoisuutta ja edistävät vihreää elpymistä.

Älykäs ja kilpailukykyinen maatalous -sarjassa (Smart & competitive agriculture) Suomea edustaa Etäpatologia lähipalveluna nautatiloille -hanke.

ARIA-kilpailun järjestää Euroopan maaseutuverkosto (EU CAP Network). Vuoden 2026 kilpailun teemana on tasa-arvo.

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EU:n maaseuturahoituksella kehitetään maaseutua niin, että ruoka tuotetaan kestävästi, elinkeinot voivat uudistua ja maaseutu on hyvä paikka asua, yrittää ja elää.

EU:n maaseuturahoitusta myöntävät alueelliset elinvoimakeskukset ja paikalliset Leader-ryhmät. Leader-ryhmä Pirkan Helmi toimii hallinnollisessa yhteistyössä Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen kanssa.

Lue lisää EU:n maaseuturahoituksesta Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen alueella Maaseutu.fi-sivustolta.

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Yhteyshenkilöt

Leena Ilmola, kyläaktiivi, FT, tutkija
Osuuskunta Kukkian kasvattamo
+ 358 40 545 4265, leenailmolasheppard@gmail.com

Anna Kulmakorpi, kehittämisasiantuntija
Leader Pirkan Helmi
+ 358 400 226 676, anna.kulmakorpi@pirkanhelmi.fi

Laura Pekkala, maaseutuviestinnän koordinaattori
Sisä-Suomen elinvoimakeskus
+ 358 295 036 220, laura.pekkala@elinvoimakeskus.fi

Kuvat

Ihmiset vetävät venettä suolla.
Lasikuituvenehylkyjen kierrätyshankkeessa paikalliset asukkaat keräsivät hylättyjä lasikuituveneitä luonnosta kierrätettäväksi sementtiteollisuuden raaka-aineeksi. Tutkimusten mukaan veneistä irtoavat lasikuituhiukkaset ovat järviluonnolle merkittävä ympäristöhaitta.
Heikki Vuorinen Maaseutuverkosto
Lataa
Ihmiset vetävät venettä suolla.
Venehylkyjen siirtämiseen maastosta tarvitaan yhteistyötä. Yhteinen tekeminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja ihmisten välistä luottamusta.
Heikki Vuorinen Maaseutuverkosto
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Vene suolla.
Suomessa on lähes 200 000 järveä, joiden rannoilla on arviolta yli miljoona hylättyä venettä. Lasikuituvenehylkyjen kierrätyshankkeessa luotiin helposti monistettava toimintamalli vapaaehtoisryhmille järviluonnon suojeluun.
Heikki Vuorinen Maaseutuverkosto
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Vene peräkärryssä.
Lähes sata vapaaehtoista keräri 54 lasikuituhylkyä pois Kukkiajärven rannoilta Pälkäneellä.
Heikki Vuorinen Maaseutuverkosto
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Tietoja julkaisijasta

Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.

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