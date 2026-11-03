Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinto Tyksin plastiikka- ja yleiskirurgian vastuualuejohtaja Nina Brückille

Turunmaan Duodecim-seura palkitsi vuoden 2026 tunnustuspalkinnollaan Tyksin plastiikka- ja yleiskirurgian vastuualuejohtaja Nina Brückin tämän työstä helposti lähestyttävänä ja ratkaisukeskeisenä johtajana.

Brück on johtajana melko tuore: hän aloitti tehtävässään Varhan plastiikka- ja yleiskirurgian vastuualuejohtajana syksyllä 2024. Johtamistyöhön siirtyminen on tuonut paljon uusia haasteita, mutta tarkoittanut myös osittaista luopumista.

– Kirurgia on minulle edelleen tärkeää, ja teenkin paljon myös kliinistä työtä. Johtamistyö on ollut uusi alue, johon olen vähitellen saanut varmuutta onnistumisten kautta.

Yksi merkittävistä onnistumisista oli hoitojonojen purkaminen keväällä 2026 niin, että potilaat pääsivät hoitoon hoitotakuun mukaisesti.

Brück tekee yhä leikkaustyötä, pitää vastaanottoa ja osallistuu päivystykseen. Hän pitää yhteyttä potilastyön arkeen tärkeänä myös johtajan tehtävässä.

Plastiikkakirurgiassa hoidetaan potilaita päästä varpaisiin

Opiskeluaikana Nina Brück kiinnostui plastiikkakirurgiasta sen laaja-alaisuuden vuoksi. Erikoisalalla hoidetaan kaikenikäisiä potilaita ja korjataan esimerkiksi sairauksien, syöpäleikkausten ja onnettomuuksien aiheuttamia kudospuutoksia.

– Plastiikkakirurgiassa hoidetaan ihmisiä päästä varpaisiin, ja minua kiinnosti alalla kohdattavien potilaiden moninaisuus, Brück kertoo.

Brück kertoo, että plastiikkakirurgin työstä julkisella puolella noin puolet liittyy syöpäkirurgiaan. Plastiikkakirurgit tekevät yhteistyötä useiden muiden kirurgisten erikoisalojen kanssa esimerkiksi silloin, kun laajan syöpäleikkauksen jälkeen haavaa ei voida sulkea tavanomaisin keinoin.

Myös rintasyövän jälkeiset rintarekonstruktiot ja tietyt elämänlaatua parantavat leikkaukset kuuluvat erikoisalaan. Julkisessa terveydenhuollossa toimenpiteille on kuitenkin tarkat lääketieteelliset kriteerit.

Plastiikkakirurgiaan kuuluvat lisäksi tiettyjen synnynnäisten epämuodostumien korjaukset sekä erilaisten kroonisten haavojen, kuten painehaavojen ja diabeettisten jalkahaavojen, rekonstruktiot.

Brück pitää muiden erikoisalojen kanssa tehtävää yhteistyötä yhtenä työnsä kiinnostavista puolista. Samalla ala kehittyy jatkuvasti, mikä edellyttää lääkäriltä halua oppia uutta.

– Tässä työssä ei ole koskaan valmis. Tekniikat kehittyvät ja uutta tietoa tulee koko ajan. Hyvä kädentaito ja anatomian tuntemus ovat tärkeitä, mutta tarvitaan myös pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä. Rutiini syntyy toistamalla.

Hyvä työyhteisö syntyy yhdessä

Johtajana Brück haluaa pitää kynnyksen keskustelulle matalana. Hän toivoo, että erikoistuvat lääkärit kysyvät apua mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään. Työyhteisössä tätä tuetaan myös yhteisillä toimintatavoilla: päivittäisissä aamuraporteissa käydään läpi päivystyksen toimenpiteitä ja osaston potilaita, ja haastavia potilastapauksia käsitellään yhdessä.

Brückin mukaan avoin keskustelu auttaa tekemään päätöksiä ja oppimaan toisilta. Johtajan ei tarvitse tietää kaikkea, vaan hänen tehtävänsä on luoda edellytyksiä sille, että jokainen voi osallistua ja tuoda esiin omia ajatuksiaan.

– Pyrin siihen, että jokainen saa esittää omia ehdotuksiaan. Minulla ei ole oikeaa vastausta kaikkeen, ja esitän itsekin kysymyksiä. Minulle on tärkeää, että ihmiset uskaltavat tulla juttelemaan.

Brück arvostaa sairaalatyössä erityisesti työyhteisöä. Hän on uransa alkupuolella työskennellyt lyhyen aikaa myös yksityisellä puolella, mutta koki sairaalan ja sen työyhteisön omakseen.

– Jos työyhteisö toimii ja ilmapiiri on hyvä, se on yksi tärkeimmistä syistä, miksi jaksaa tulla joka aamu töihin. Jokainen vaikuttaa omalla toiminnallaan siihen, millainen työyhteisöstä muodostuu.

Kollegoilta saatu tunnustus tuntuu Brückistä erityiseltä, vaikka hän suhtautuu siihen myös nöyrästi. Hän muistuttaa, että moni muukin tekee arvokasta työtä ja että onnistumiset syntyvät yhdessä.

Brückin panosta kuitenkin selvästi arvostetaan: palkintoperusteluissa todetaan, että Brück on paitsi realistinen ja ratkaisukeskeinen johtaja, myös erikoistuville lääkäreille poikkeuksellisen merkittävä mentori. Hänen kiitellään huolehtivan siitä, ettei kukaan jää yksin haastavissa tilanteissa.

– Brück on kollega, jonka läsnäolo tekee koko työyhteisöstä paremman, turvallisemman ja inhimillisemmän paikan työskennellä, kerrotaan perusteluissa.

Turunmaan Duodecim-seuran vuosittain jaettavan tunnustuspalkinnon arvo on 3500 euroa. Palkinnon saaja julkistettiin Turun Lääketiedepäivien 2026 avajaisissa Sigyn-salissa tiistaina 3.11.2026.