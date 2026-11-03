Ministeri Ikonen haluaa Etelä-Karjalan mallin koko Suomeen – apua soten maksuvaikeuksiin ennen ulosottoa

Eduskunta keskustelee tänään opposition välikysymyksestä arjen kustannuksista. Viime vuonna ulosottoon päätyi Sosten kokoamien tietojen mukaan noin 507 000 sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua. Vuonna 2020 määrä oli noin 660 000.

– Vaikka hallitus on joutunut korottamaan asiakasmaksuja, suojaverkoista on pidetty kiinni. Maksukatto on 815 euroa, ja jos maksu vaarantaa ihmisen toimeentulon, sitä voidaan alentaa tai se voidaan jättää perimättä. Ensi vuodesta alkaen leikkaus- ja toimenpidemaksuja ei myöskään peritä alaikäisiltä tai synnytyksistä jälkihoitoineen, Ikonen sanoo.

Ikosen mukaan hyvinvointialueet voivat tehdä osansa ihmisten arjen helpottamiseksi. Etelä-Karjalan hyvinvointialue otti elokuussa käyttöön uuden mallin, jossa asiakkaan maksuvaikeuksiin pyritään tarttumaan jo ennen velkojen päätymistä ulosottoon.

– Etelä-Karjalassa ikäihmisen taloustilanne selvitetään jo palveluja suunniteltaessa ja varmistetaan, että kaikki hänelle kuuluvat etuudet on haettu. Jos maksurästejä alkaa kertyä, ihmistä autetaan ennen kuin lasku päätyy ulosottoon. Tällaisia käytäntöjä tarvitaan käyttöön myös muilla hyvinvointialueilla, Ikonen sanoo.

Ikonen haluaa myös helpottaa maksukaton seuraamista.

– Sairaan ihmisen ei pitäisi joutua itse keräämään kuittipinoa saadakseen hänelle kuuluvan suojan. Maksukaton seurannan siirtämistä viranomaisille on valmisteltu jo pitkään. Kaikki puolueet ovat eri vaiheissa kannattaneet siirtoa. Nyt kun hyvinvointialueiden tilanne on vakiintunut, alkaa edellytykset siirrolle olla kypsät, Ikonen sanoo.

Nykyisin asiakkaan on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi syyskuussa hallituksen linjanneen, että seurannan siirtämisestä viranomaisille tehdään esivalmistelua tulevia hallitusohjelmaneuvotteluja varten.