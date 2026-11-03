Suunnitteletko vanhan rakennuksen korjaamista? Rakennusperinnön hoitoavustusten haku on käynnissä 9.12. saakka.

- Rakennusperinnön hoitoon haettu avustussumma oli 2,5 M €, joten kaikille hakukriteerit täyttäville hankkeille ei voitu myöntää avustusta. Satakuntaan ja Varsinais-Suomeen saadulla määrärahalla polkaistiin kuitenkin käyntiin useita kymmeniä hankkeita, joten avustusta kannattaa aina hakea, toteaa tarkastaja Karoliina Jalarvo Lounais-Suomen elinvoimakeskuksesta.

Satakuntaan 75 000 € avustusta arvokkaan rakennusperinnön hoitoon



Satakunnassa hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 33 kpl, joista 12 hakijaa sai myönteisen päätöksen. Yleisimmin avustusta haettiin aikaisempien vuosien tapaan asuin- ja talousrakennusten kattojen, ikkunoiden ja julkisivujen korjauksiin. Myönnetyt avustussummat olivat keskimäärin 6000 €/kohde. Kunnostuksia ohjaa alueellinen vastuumuseo Satakunnan museo.

Varsinais-Suomeen 175 000 € avustusta arvokkaan rakennusperinnön hoitoon



Varsinais-Suomessa hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 95 kpl, joista 40 hakijaa sai myönteisen päätöksen.

Yleisimmin avustusta haettiin aikaisempien vuosien tapaan asuin- ja talousrakennusten kattojen, ikkunoiden ja julkisivujen korjauksiin. Myönnetyt avustussummat olivat keskimäärin 5000€/kohde ja tälläkin summalla saadaan paljon hyvää aikaiseksi Turun kaupunginmuseon eli Varsinais-Suomen alueellisen vastuumuseon ohjauksessa.

Loimaalla sijaitseva kohde sai avustusta rapatun ulkoverhouksen paikkakorjaukseen ja maalaukseen. Kuva: yksityinen kokoelma.

Satakunnan ja Varsinais-Suomen saaristoalueiden ympäristönhoitoon 70 000 €



Lounais-Suomen elinvoimakeskus saa vuosittain määrärahaa jaettavaksi myös saariston ympäristön hoitoon ja vuonna 2026 tuo määräraha oli 70 000 €. Tästä summasta 23 000 € kohdistettiin saariston rakennusperinnön hoitoon neljälle saaristossa sijaitsevalle rakennukselle, hankkeen keskimääräisen avustussumman ollessa noin 6000 €/kohde.

Loppusummalla rahoitettiin mm. luonnonhoitoa osana saariston virkistyskäyttöä, saariston perinnemaisemien hoitoa ja rantojen ruovikoiden poistoa.

Ehjää ei kannata uusia, vältä ylikorjaamista



Rakennusperinnön hoidon avustusta myönnetään korjauksiin, joissa edistetään kulttuurihistoriallisten tai maisemallisesti arvokkaiden rakennusten säilymistä. Korjaustyöt tehdään niin, että rakennuksen alkuperäinen luonne, ominaispiirteet ja historiallinen aitous säilyvät eli rakennusosien tarpeetonta uusimista vältetään.

Jokainen kohde on kuitenkin yksilöllinen, ja laajoissa korjauksissa tarvitaan usein asiaan perehtynyttä suunnittelijaa. Avustusta voi hakea myös korjaussuunnitelman teettämiseen. Korjaustoimenpiteet pitää suunnitella niin, että ne toteutetaan perinteisin menetelmin ja materiaalein, ja suunnitelma hyväksytetään museon rakennustutkijalla/korjausrakentamisen asiantuntijalla.

Suunnitteletko rakennuksesi korjaamista?



Varsinainen hakuaika on syksyisin, ja kaikki vuoden aikana tulleet hakemukset käsitellään seuraavan vuoden keväällä. Vuoden 2027 rakennusperinnön hoitoavustusten virallinen hakuaika on 26.10.-9.12.2026. Hakemusten tulee aina olla perillä elinvoimakeskuksessa ennen toimenpiteiden aloittamista.

Hakemuksen täyttöön kannattaa pyytää apua asiantuntijalta



Jo hakemusta suunniteltaessa kannattaa olla yhteydessä oman maakunnan alueellisen vastuumuseon asiantuntijaan (Turun kaupunginmuseo tai Satakunnan Museo). Asiantuntijan avulla avustusehtojen mukaiset työtavat ja materiaalit tulee tarkistettua ja vältytään todennäköisemmin täydennyspyynnöiltä. Asiantuntijaan kannattaa olla yhteydessä viimeistään ennen toimenpiteiden aloittamista. Häneltä saa hyviä vinkkejä korjaustöiden tekemiseen.



Lisätietoja:



Rakennusperinnön hoidon avustuksista elinvoimakeskuksen sivuilta:

Avustukset rakennusperinnön hoitoon (elinvoimakeskus.fi)

Elinvoimakeskuksen korjausavustuksista voi tiedustella

Ympäristöasioiden asiakaspalvelusta 0295 256 922

(ma-pe 9-15) tai sähköpostilla: asiakaspalvelu.ymparisto@lvv.fi