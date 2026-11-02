Kutsu median edustajille: Tervetuloa seuraamaan Lastenkulttuurifoorumin Keynote-puheenvuoroja 11.11. klo 9–12
4.11.2026 07:45:00 EET | Suomen lastenkulttuuriliitto ry | Kutsu
Oulussa 10.–11.11.2026 järjestettävä Lastenkulttuurifoorumi 2026 kokoaa yhteen lastenkulttuurin, taidekasvatuksen ja mediataiteen asiantuntijat keskustelemaan muuttuvan mediamaailman vaikutuksista lapsiin ja nuoriin sekä median tulevaisuudesta.
Kuka kasvattaa lapsia algoritmien aikakaudella?
Miksi lapset viettävät aikaa juuri tiettyjen mediasisältöjen parissa? Miten tekoäly ja algoritmit vaikuttavat siihen, mitä lapset näkevät, uskovat ja tuntevat? Entä voiko videopeli opettaa empatiaa tai auttaa ymmärtämään vaikeita historiallisia tapahtumia?
Näihin ajankohtaisiin kysymyksiin etsitään vastauksia Lastenkulttuurifoorumissa 10.–11.11.2026. Foorumin keynote-puheenvuoroissa keskiviikkona 11.11. klo 9–12 tarkastellaan lasten ja nuorten mediaympäristöä, pelien kulttuurista merkitystä sekä lasten suhdetta jännittäviin ja kauhua hyödyntäviin sisältöihin.
Foorumin ensimmäinen keynote-puhuja, norjalainen pelisuunnittelija ja Sarepta Studion toimitusjohtaja Catharina Bøhler, kertoo, kuinka pelit voivat olla viihdettä laajempia välineitä oppimiseen, empatian rakentamiseen ja vaikeidenkin aiheiden käsittelyyn. Hänen BAFTA-palkittu pelinsä My Child Lebensborn sijoittuu toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan ja on herättänyt kansainvälistä keskustelua pelien yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.
Teknofilosofi ja kirjailija Jarno Alastalo tarkastelee puheenvuorossaan, kuinka algoritmit muokkaavat lasten arkea usein huomaamatta. Ovatko lapset kasvamassa järjestelmissä, joiden toimintalogiikkaa aikuisetkaan eivät enää ymmärrä? Miksi algoritmisen lukutaidon tulisi muodostua uuden ajan kansalaistaidoksi?
Foorumin viimeisen keynote-puheenvuoron pitää audiovisuaalisen kulttuurin edistämisen päällikkö Marjo Kovanen, joka pureutuu lastenelokuvien kauhuelementteihin. Miksi jännittävät ja pelottavat sisällöt kiehtovat lapsia? Millaista kauhua lastenelokuvissa voi olla, ja miten aihetta voidaan käsitellä elokuvakasvatuksen ja monilukutaidon näkökulmasta?
Lastenkulttuurifoorumi toivottaa median edustajat tervetulleiksi
Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan foorumin keynote-puheenvuoroja:
AIKA: Keskiviikkona 11.11.2026 klo 9.00–12.00
PAIKKA: Pohjankartanon sali, Pohjankartanon monitoimitalo, Leevi Madetojan katu 1
Lastenkulttuurifoorumi järjestetään Oulussa 10.–11.11.2026 teemalla lapset ja media. Foorumin järjestävät Suomen lastenkulttuuriliitto ja Lastenkulttuurikeskus Kotilo. Tapahtuma on osa virallista Oulu2026-kulttuuriohjelmaa.
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Yhteyshenkilöt
Lisätiedot:
Katri Tenetz
Lastenkulttuuripäällikkö
Lastenkulttuurikeskus Kotilo
katri.tenetz@ouka.fi
puh. 044 703 7544
Hanna NordströmviestintäkoordinaattoriSuomen lastenkulttuuriliitto ry
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Kaikilla lapsilla on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin
Suomen lastenkulttuuriliitto on valtakunnallinen lastenkulttuurin keskusjärjestö, joka edistää lastenkulttuurialan toimintaa ja tunnettuutta Suomessa. Liitto tekee työtä sen puolesta, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi yhdenvertainen mahdollisuus osallistua laadukkaaseen taide- ja kulttuuritoimintaan sekä tekijänä että kokijana.
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