Varma tukee yrittäjyyttä yli kielirajojen

Yhä useampi Suomeen muuttanut rakentaa tulevaisuuttaan yrittäjänä. Yrittäjyys luo työtä ja kasvua, mutta alku uudessa maassa tarkoittaa myös uudenlaisen sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmän opettelua.

YEL-vakuutus vaikuttaa yrittäjän eläketurvan lisäksi myös hänen muuhun sosiaaliturvaansa. Siksi on tärkeää, että jokainen yrittäjä, taustastaan riippumatta, ymmärtää, mitä YEL-vakuuttaminen tarkoittaa ja miten YEL-työtulo vaikuttaa hänen turvaansa.

Haluamme madaltaa tiedon saamisen kynnystä. Uusi monikielinen palvelu kokoaa yrittäjille keskeistä YEL- ja sosiaaliturvatietoa suomen lisäksi viidellä muulla kielellä helposti lähestyttävään muotoon. Palvelun kieliä ovat suomen lisäksi englanti, ukraina, arabia, kurdi ja turkki.

– Kielen ei pitäisi olla este sille, että yrittäjä pystyy huolehtimaan omasta eläke- ja sosiaaliturvastaan. Haluamme, että mahdollisimman moni yrittäjä ymmärtää, mitä YEL tarkoittaa, miten työtulo määritellään ja miten tämä kaikki vaikuttaa juuri hänen omaan tilanteeseensa, sanoo Varman pienyritysasiakkuusjohtaja Katri Priimägi.

Ymmärrettävä tieto on osa hyvää palvelua

Maahanmuutosta keskustellaan usein työvoiman ja kotoutumisen näkökulmasta. Samalla vähemmälle huomiolle jää kasvava joukko ihmisiä, jotka rakentavat elämäänsä Suomessa yrittäjinä ja voivat myös työllistää muita.

Uuden palvelun lähtökohtana on käytännön tarve: suomalainen työeläke- ja sosiaaliturvajärjestelmä sisältää käsitteitä ja velvollisuuksia, joiden ymmärtäminen voi olla vaikeaa kenelle tahansa, etenkin silloin, kun järjestelmä ei ole entuudestaan tuttu.

Olemme keränneet tietoa maahanmuuttajataustaisten yrittäjien tarpeista myös yhteistyössä yrittäjyyttä tukevien toimijoiden kanssa. Yhteistyömme Startup Refugeesin kanssa auttaa meitä tavoittamaan yrittäjiä ja kuulemaan heidän kokemuksiaan suomalaisesta yrittäjyydestä ja siihen liittyvän tiedon saavutettavuudesta.

– Hyvä palvelu lähtee siitä, että tunnemme asiakkaidemme arjen ja tarpeet. Kun tieto on ymmärrettävää ja saatavilla omalla tai itselle tutulla kielellä, yrittäjän on helpompi tehdä omaa sosiaaliturvaansa koskevia päätöksiä, sanoo Katri Priimägi.

Tekoäly tuo tietoa useammalle kielelle

Olemme hyödyntäneet monikielisen palvelumme toteutuksessa tekoälyä muun muassa videoiden ja avatar-ratkaisujen tuottamisessa. Teknologia ei kuitenkaan ole palvelun itseisarvo. Sen avulla samaa tärkeää tietoa voidaan tarjota ymmärrettävästi yhä useammalle yrittäjälle.

Tekoälyn hyödyntämisessä lähtökohtana on, että asiakas saa meiltä luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa YEL-vakuuttamisesta ja omasta turvastaan.

– Tekoälyn kiinnostavin mahdollisuus ei ole teknologia itsessään, vaan se, miten voimme sen avulla palvella asiakkaitamme entistä paremmin. Tässä tapauksessa se mahdollistaa sen, että voimme tuoda yrittäjän kannalta tärkeää tietoa useamman ihmisen ulottuville, sanoo Varman kehitysjohtaja Tea Kultti.

Uusi palvelu on yksi askel monikielisten palveluidemme kehittämisessä. Tavoitteenamme on jatkaa palvelujen kehittämistä yhdessä niiden käyttäjien kanssa ja madaltaa kielestä johtuvia esteitä yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan ymmärtämisessä.