Tutkijoiden seuraama tähtipari koostui ikääntyvästä punaisesta jättiläisestä, lempinimeltään Bao, ja sitä kiertävästä pienemmästä tähdestä.

Ennen tähtien sulautumista Baon massa oli noin seitsemän kertaa Auringon massa. Se oli laajentunut halkaisijaltaan 350 kertaa suuremmaksi kuin Aurinko ja loisti noin 18 000 kertaa Aurinkoa kirkkaammin. Sitä kiertävän pienemmän tähden massa oli noin 70 prosenttia Auringon massasta. Vuonna 2018 järjestelmä alkoi kirkastua hitaasti, kun pienempi tähti ajautui jättiläisen atmosfääriin ja alkoi vajota radallaan sen sisään. Seitsemän vuoden ja alle kymmenen kierroksen jälkeen tähdet sulautuivat yhteen.

Vuonna 2025 lokakuussa järjestelmässä tapahtui purkaus, jonka seurauksena sen kirkkaus kasvoi noin satakertaiseksi alle kuukaudessa.

– Tähtien yhdistymistä on erittäin vaikea havaita niiden tapahtuessa, koska niitä on lähes mahdotonta ennustaa etukäteen. Huomasimme kuitenkin jo vuonna 2023, että järjestelmässä tapahtui jotain poikkeuksellista, ja jatkoimme sen seurantaa nähdäksemme, miten tilanne kehittyy, sanoo Viraj Karambelkar, tutkimuksen ensimmäinen kirjoittaja ja NASAn Hubble-tutkija Columbian yliopistossa New Yorkissa.

Ratkaisevat todisteet saatiin NASAn James Webb -avaruusteleskoopilta, joka havaitsi Baoa 24. joulukuuta 2025, noin kaksi kuukautta purkauksen alun jälkeen.

Teleskoopin infrapunahavainnot paljastivat pölyn, jota jättiläistähti oli kerryttänyt ympärilleen vuosisatojen ajan. Vertaamalla havaintoja tietokonesimulaatioihin tutkijat osoittivat, ettei pienempi tähti päässyt irtautumaan järjestelmästä. Sen sijaan se syöksyi jättiläisen ytimeen ja sulautui siihen. Törmäys sinkosi avaruuteen noin kymmenesosan jättiläistähden uloimmista kaasukerroksista lähes kymmenkertaisella nopeudella tähden pakonopeuteen verrattuna. Kaasu pääsi leviämään vapaasti tähden ylä- ja alapuolella, mutta aikaisemmin muodostunut pöly hidasti sen leviämistä tähden keskiosan ympärillä.

Yhdistymisen neljä vaihetta: pölykuoren ympäröimä rauhallinen kaksoistähtijärjestelmä, järjestelmän hidas kirkastuminen tähtien sulautuessa yhteen, purkaus 17. lokakuuta 2025 ja pöly, joka leviää vapaasti tähden pyörimisnavoilta purkauksen jälkeen Kuva: NASA, ESA, CSA, STScI, Leah Hustak (STScI).

Tähtien yhteensulautumisen merkitys on yksittäisiä kohteita laajempi. Ilmiö, jota kutsutaan yhteisen kaasukehän vaiheeksi, on keskeinen jakso monien kompaktien kaksoistähtijärjestelmien muodostumisessa. Tällaisista järjestelmistä voi myöhemmin kehittyä kohteita, jotka tuottavat gravitaatioaaltoja ja joita tuleva LISA-avaruusobservatorio on suunniteltu havaitsemaan.

Bao tarjoaa tähtitieteilijöille harvinaisen mahdollisuuden tutkia, miten ilmiö toimii. Karambelkar arvioi, että monia vastaavia löytöjä on odotettavissa uusien taivaankartoitusohjelmien käynnistyttyä.

Seuraavaksi tutkijoiden on tarkoitus selvittää, minkälainen tähti Baosta on sulautumisen jälkeen muodostunut. Turun yliopiston ja Kioton yliopiston tutkijoilla on käytettävissä kohteesta seuraava erä James Webb -teleskoopin spektroskooppisia havaintoja.

– Tiedämme, miten tarina alkoi, mutta emme tiedä, miten se päättyy. On jännittävää, että seuraava luku on jo käsillä, ja jokainen uusi vaihe vie meitä lähemmäksi Baon kohtalon selvittämistä, sanoo tähtitieteilijä ja tutkimusryhmän jäsen Rubina Kotak Turun yliopistosta.

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