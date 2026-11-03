SDP:n Seppo Eskelinen: Hallituksen bensariitely ei paljon maakunnissa lämmitä
3.11.2026 16:31:13 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
-Hallituksen julkinen riitely ei maakunnissa paljon ajavia lämmitä. Pitkän riitelyn tuloksena hallitus sai aikaan paketin, joka ei pumppuhinnoissa näy eikä vastaa ihmisten hätään. Kaiken kukkuraksi se rahoitetaan osin teiden kunnosta leikkaamalla, sanoo kansanedustaja Seppo Eskelinen (sd).
Nousseet polttoaineiden hinnat ovat ajaneet monet kotitalouden hankalaan paikkaan, erityisesti pitkien etäisyyksien Itä-Suomessa. Hallituksen toimet tilanteen helpottamiseksi jäivät täysin riittämättömäksi. Hallituksen eväät on syöty ja aika käytettiinkin ennemmin keskinäiseen riitelyyn.
-Kuvaavaa on, että muste ei hallituksen paketissa ollut edes ehtinyt kuivua, kun perussuomalaiset kiirehtivät haukkumaan sen. Herääkin kysymys mitä perussuomalaiset ovat neuvotteluissa tehneet, kun puhetta oli paljon, mutta tekoja kovin vähän, Eskelinen jatkaa.
-Kun julkisen talouden tilanne on haastava, niin nyt liikkumavara olisi viisasta kohdistaa sinne, missä tarve on suuri. Siksi SDP on jo pitkään esittänyt matkakuluvähennyksen nostoa, jotta paljon työkseen ajavat eivät joudu kohtuuttomaan tilanteeseen ja töihin lähtö on aina kannattavaa, Eskelinen päättää.
Yhteyshenkilöt
Seppo EskelinenKansanedustajaPuh:050 514 3350seppo.eskelinen@eduskunta.fi
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