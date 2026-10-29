Hyvinvointialueiden erot syvenevät – osalla taloudellinen liikkumavara heikkenee merkittävästi
4.11.2026 00:01:00 EET | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Hyvinvointialueiden välinen eriytyminen väestökehityksessä, palvelutarpeissa ja taloudellisissa toimintaedellytyksissä on syventynyt. Eriytyminen uhkaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja vaikeuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista erityisesti alueilla, joilla väestö vähenee, palveluiden tarve kasvaa ja talouden liikkumavara kaventuu. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnallisesta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen asiantuntija-arviosta.
– Hyvinvointialueet ovat onnistuneet vakauttamaan talouttaan, hillitsemään kustannusten kasvua ja parantamaan monien palvelujen saatavuutta. Samalla alueiden väliset erot kuitenkin kasvavat. Seuraavalla hallituskaudella tarvitaan pitkäjänteisiä ratkaisuja, jotta sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertainen saatavuus voidaan turvata koko maassa, sanoo ylijohtaja Piia Aarnisalo THL:stä.
Kuuden alueen tulos alijäämäinen viime vuonna
Kokonaisuutena hyvinvointialueiden talous kehittyi viime vuonna myönteisesti, ja alueille kertynyt alijäämä pieneni kansallisella tasolla 1,7 miljardiin euroon. Vuonna 2025 alueiden yhteenlaskettu tulos oli noin 725 miljoonaa euroa ylijäämäinen, ja vain kuusi aluetta teki alijäämäisen tuloksen.
Myönteinen kokonaiskuva peittää kuitenkin alleen merkittäviä alueellisia eroja. Osalla alueista suuret alijäämät, kasvava palvelutarve ja rahoituksen kasvun hidastuminen tarkoittavat sitä, että paine mittaville sopeutustoimille jatkuu.
Väestöään menettävillä alueilla palveluita on vaikea turvata, kun taloudellinen liikkumavara kaventuu. Vaikein tilanne on alueilla, joilla kustannukset ovat korkeat, alijäämät suuria, rahoituksen kasvu hidasta ja rakenneuudistukset kesken. Talouden sopeuttamiseen liittyvät jatkuvat muutosneuvottelut ovat myös kuormittaneet henkilöstön hyvinvointia.
– Se, että useita hyvinvointialueita on päätynyt valtiovarainministeriön erillismenettelyihin, kertoo tilanteen vakavuudesta. Kyse ei ole yksittäisistä talousluvuista vaan alueiden erilaisista kyvyistä vastata kasvavaan palvelutarpeeseen ja uudistaa palvelujaan, sanoo THL:n johtava asiantuntija Nina Knape.
Palvelurakenteen keventäminen vie aikaa
Hyvinvointialueet ovat vahvistaneet perustason palveluja sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen rakenteita. Muutosten vaikutukset näkyvät kuitenkin hitaasti ja työ edellyttää riittäviä resursseja.
Raskaiden palvelurakenteiden purkaminen ja korvaavien palvelujen kehittäminen vievät aikaa.
Esimerkiksi iäkkäiden palveluissa ympärivuorokautista hoivaa voidaan vähentää vain, jos kotihoitoa ja sitä tukevia palveluja on riittävästi. Kehittämistyö on sovitettava yhteen ja muutokset on ajoitettava niin, että iäkkäät saavat tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti.
Erikoissairaanhoidon jonoja on saatu purettua, mutta kestävä muutos edellyttää vahvempaa yhteistyötä yli aluerajojen
Kiireettömään erikoissairaanhoitoon yli 180 vuorokautta odottaneiden osuus laski vuoden 2025 lopun 12,7 prosentista kuuteen prosenttiin syyskuussa 2026.
Erikoissairaanhoidon kustannuksissa ja käytössä on kuitenkin edelleen huomattavia alueellisia eroja, joita palvelutarve selittää vain osittain. THL:n arvion mukaan erikoissairaanhoidon työnjakoa koskevissa ratkaisuissa tarvitaan nykyistä vahvempaa hyvinvointialuerajat ylittävää yhteistyötä ja sairaalaverkon tarkastelua kansallisena kokonaisuutena.
– Hoitojonojen purkaminen osoittaa, että järjestelmä pystyy vastaamaan suuriinkin haasteisiin, kun niihin kohdistetaan riittävästi huomiota ja resursseja. Keskeinen kysymys kuitenkin on, miten pysyviä tulokset ovat. Jos palvelurakennetta ja alueiden välistä yhteistyötä ei kehitetä pitkäjänteisesti, jonot voivat alkaa kasvaa uudelleen, sanoo THL:n palvelujärjestelmäjohtaja Anu Niemi.
Jokaisesta hyvinvointialueesta oma asiantuntija-arvio
Osana hyvinvointialueiden ohjausta THL:n lakisääteisenä tehtävänä on laatia vuosittain asiantuntija-arviot sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä valtakunnallisesti ja hyvinvointialueittain. Jokaisesta hyvinvointialueesta, Helsingin kaupungista ja HUS-yhtymästä julkaistaan oma raporttinsa samaan aikaan valtakunnallisen arvion kanssa.
Alueiden tietoja voi tarkastella myös Seurannan, arvioinnin ja ohjauksen ydintiedot (SAO) -raportointipalvelussa. Seurannan, arvioinnin ja ohjauksen ydintiedot (SAO) -palvelu
Julkaisu: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Suomessa: Valtakunnallinen asiantuntija-arvio, syksy 2026. Päätösten tueksi 33/2026.
Linkit valtakunnalliseen ja alueellisiin asiantuntija-arvioihin osoitteessa thl.fi/arviointi
Lisätietoja
Nina Knape
johtava asiantuntija, THL
puh. 029 524 7683
Anu Niemi
palvelujärjestelmäjohtaja, THL
puh. 029 524 7296
Piia Aarnisalo (tavoitettavissa pe 6.11. alkaen)
ylijohtaja, THL
puh. 029 524 7048
sähköpostit: etunimi.sukunimi@thl.fi
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Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
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