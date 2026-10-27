Lämpötilan sahaaminen ja vesisade hankaloittaa teiden talvihoitoa Uudellamaalla
4.11.2026 09:03:00 EET | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Talvihoitokausi alkoi jo lokakuun alussa liukkauden torjunnalla eli pääteiden suolauksella. Kelien lämmetessä sille ei ole kuitenkaan ollut paljoa tarvetta. Yleensä talvihoitokausi alkaa Uudellamaalla lokakuun alussa ja jatkuu huhtikuun loppuun. Hoitourakoitsijoiden 24/7 talvipäivystys jatkuu kevääseen saakka.
Sää on ollut lokakuussa vielä hyvin syksyistä, koska päivä ja yölämpötilat ovat pysyneet plussalla, joten teiden kunnossapidon työt ovat painottuneet muun muassa aurausviittojen asettamiseen sekä sorateiden hoitoon.
Yleensä teiden talvihoitoon kuuluu liukkaudentorjunnan lisäksi muun muassa lumen auraus, tienpintojen tasaaminen, lumivallien poisto ja liikennemerkkien puhdistaminen.
Elinvoimakeskuksen kunnossapitovastaava Henri Aaltonen toivoo tulevalta talvelta pitkää yhtenäistä pakkasjaksoa, joka on talvihoidon kannalta paras keliolosuhde. Sen sijaan lämpötilan sahaaminen ja vesisade aiheuttavat ongelmia teiden talvihoitoon.
"Haastavimpina talviolosuhteina on lämpötilan sahaaminen plusasteiden ja pakkasen välillä. Kun vesi vuorotellen sulaa ja jäätyy, sorateillä on kelirikkoa ja päällystetiet kärsivät ja reikiintyvät”, Aaltonen toteaa.
Vilkkaimmat tiet hoidetaan ensimmäisenä
Maantiet on jaettu kuuteen talvihoitoluokkaan. Luokitukseen ja talvihoidon palvelutasoon vaikuttavat muun muassa tien merkitys sekä liikenteen määrä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vilkkaimmat tiet aurataan ja niiden liukkautta torjutaan ensimmäisinä. Alemmissa talvihoitoluokissa toimenpideajat ovat puolestaan pidempiä.
"Uudenmaan alueelle osuu enemmistö liikennesuoritteista, minkä vuoksi myös suolattavaa tieverkkoa on paljon suhteessa muihin alueisiin", Aaltonen kertoo.
Aaltonen muistuttaa, että ajonopeus ja ajotapa on aina sovitettava vallitseviin olosuhteisiin.
Väylävirasto ohjeistaa elinvoimakeskuksia
Väylävirasto antaa elinvoimakeskuksille toimintaohjeet ja laatuvaatimukset teiden hoitoon. Elinvoimakeskus kilpailuttaa maanteiden hoitourakat ja valvoo niitä. Uudenmaan elinvoimakeskuksen toiminta-alueella on kuusi maanteiden hoitourakkaa (Raasepori, Nummi, Espoo, Vantaa, Porvoo ja Mäntsälä), joista jokaisesta vastaa erikseen nimetty projektipäällikkö.
Hoitourakoitsijoilla on alkanut lokakuun alussa talvipäivystys. Päivystys tarkoittaa, että yksi työnjohtaja on jatkuvasti tavoitettavissa ympäri vuorokauden ja aliurakoitsijoilla on valmius lähteä tien päälle tarvittaessa mihin vuorokaudenaikaan tahansa.
Ilmoita tien kunnosta Liikenteen asiakaspalveluun
Maanteiden kunnossapitoon liittyvistä puutteista voi ilmoittaa Liikenteen asiakaspalveluun, puh 0295 020 600 (ma–to klo 9–14, pe klo 9–12). Liikennettä vaarantavista akuuteista ongelmista tulee ilmoittaa suoraan Tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100, joka palvelee ympäri vuorokauden.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elinvoimakeskus, kunnossapitovastaava Henri Aaltonen, henri.aaltonen@elinvoimakeskus.fi, puhelin 0295 036 100 (vaihde)
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Tietoja julkaisijasta
Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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