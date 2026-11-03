Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 3.11.2026
3.11.2026 16:48:13 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 3.11.2026.
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki Mäntymäki
viestintäpäällikkö
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 37368
heikki.mantymaki@hel.fi
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Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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