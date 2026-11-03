Ennakkotietoa vuoden 2027 järjestöavustusten hausta
3.11.2026 17:22:16 EET | Oma Häme | Uutinen
Ennen haun avaamista aluehallitus käsittelee avustusten periaatteita.
Oma Hämeessä valmistellaan vuoden 2027 järjestöavustusten hakua. Ennen haun käynnistymistä aluehallitus käsittelee avustusperiaatteisiin ja -kriteereihin tehtävät tarkennukset sekä vuoden 2027 hakuajan.
Toimintaympäristön muutosten vuoksi valtuustokaudelle hyväksyttyjä hyvinvointialueen avustusperiaatteita ja -kriteereitä on tarpeen päivittää. Tarkennukset ovat pienimuotoisia ja koskevat erityisesti strategiakytkennän vahvistamista. Lisäksi on tarpeen selkeyttää hyvinvointialueen järjestöavustusten eroa sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustusrahoitukseen.
Ohjeistuksia tarkennetaan myös niin, että kumppanuusavustusta saavien järjestöjen kanssa voidaan sopia erikseen siitä, miten seurataan ja arvioidaan asiakkaiden ohjautumista hyvinvointialueen palveluista järjestöjen toimintaan sekä heidän kiinnittymistään siihen.
Avustushaku on tarkoitus käynnistää loppuvuodesta
Vuoden 2027 järjestöavustusten haku on tarkoitus käynnistää vielä vuoden 2026 aikana: alustavan aikataulun mukaan marras–joulukuun vaihteessa. Tarkemmasta hakuajasta ja hakuohjeista tiedotetaan heti, kun aikataulu varmistuu.
Hakuaikana järjestetään kaksi infotilaisuutta Teamsin välityksellä. Infossa käydään läpi vuoden 2027 avustuksen hakemiseen liittyviä käytäntöjä. Näistäkin tiedotetaan erikseen.
Lisäksi kumppanuusavustusta hakevien järjestöjen kanssa pyritään järjestämään hakuprosessiin kuuluvat kumppanuusneuvottelut tammikuun puoliväliin mennessä.
Vuoden 2026 avustusten raportointi joulukuussa
Vuonna 2026 myönnettyjen avustusten raportointiaika on 1.–31.12.2026. Raportointilomakkeet lisätään Oma Hämeen verkkosivuille ennen raportointiajan alkamista.
Raportointiin on kaksi lomaketta avustuksen suuruuden mukaan:
- alle 5 000 euroa avustusta saaneille järjestöille kevyempi raportointi
- vähintään 5 000 euroa avustusta saaneille järjestöille laajempi raportointi
Vuodelle 2026 myönnetyn avustuksen asianmukainen raportointi on edellytys sille, että järjestölle voidaan myöntää hyvinvointialueen järjestöavustusta vuodelle 2027.
Tietoa hausta päivitetään loppuvuoden aikana Oma Hämeen Järjestöavustukset - sivulle
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Yhteyshenkilöt
Anna Erkamoasiantuntija, osallisuus ja järjestöyhteistyöPuh:040 564 6514anna.erkamo@omahame.fi
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