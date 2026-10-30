Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 3.11.2026 kokouksen päätöstiedote

3.11.2026 18:06:03 EET | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote

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Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 3. marraskuuta 2026. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt

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Neuvolan terveydenhoitajat käyvät rokottamassa lapsia 11 helsinkiläisessä päiväkodissa28.10.2026 08:30:00 EET | Tiedote

Helsinki pilotoi tänä syksynä toimintamallia, jossa 2–6-vuotiaat lapset voivat saada nenäsumutteena annettavan influenssarokotuksen omassa päiväkodissaan. Neuvolan terveydenhoitajat jalkautuvat rokottamaan lapsia 11 helsinkiläiseen päiväkotiin marraskuussa. Samalla tutkitaan, miten perheet sekä neuvolan ja päiväkodin työntekijät kokevat päiväkodissa rokottamisen.

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