Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 3.11.2026 kokouksen päätöstiedote
3.11.2026 18:06:03 EET | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 3. marraskuuta 2026. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
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Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 3.11. kokouksen ennakkotiedote30.10.2026 12:39:39 EET | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta kokoontuu tiistaina 3. marraskuuta klo 16.15. Kokouksessa käsitellään muun muassa vuoden kolmatta toiminnan ja talouden ennustetta. Lautakunta myös jatkaa Ruoholahden alueen terveysasemapalvelujen hankinnan periaatteiden käsittelyä.
Rådgivningsbyråns hälsovårdare vaccinerar barn på 11 daghem i Helsingfors28.10.2026 08:30:00 EET | Pressmeddelande
I höst pilottestar Helsingfors en verksamhetsmodell där barn i åldern 2–6 år kan få influensavaccination som nässpray på sitt daghem. Rådgivningsbyråns hälsovårdare besöker 11 daghem i Helsingfors i november för att vaccinera barn där. Samtidigt undersöks hur familjerna samt personalen vid rådgivningsbyrån och daghemmet upplever vaccinationerna på daghemmet.
Neuvolan terveydenhoitajat käyvät rokottamassa lapsia 11 helsinkiläisessä päiväkodissa28.10.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Helsinki pilotoi tänä syksynä toimintamallia, jossa 2–6-vuotiaat lapset voivat saada nenäsumutteena annettavan influenssarokotuksen omassa päiväkodissaan. Neuvolan terveydenhoitajat jalkautuvat rokottamaan lapsia 11 helsinkiläiseen päiväkotiin marraskuussa. Samalla tutkitaan, miten perheet sekä neuvolan ja päiväkodin työntekijät kokevat päiväkodissa rokottamisen.
Ny funktion gör det enklare att följa graviditeten i Maisa23.10.2026 09:35:23 EEST | Pressmeddelande
En ny graviditetsuppföljning har införts i Helsingfors, Vanda och Kervo. Funktionen samlar alla graviditetsrelaterade besök, uppdrag, frågeformulär och anvisningar i en och samma vy i Maisa.
Raskauden etenemistä voi nyt seurata helposti Maisassa23.10.2026 09:35:23 EEST | Tiedote
Helsingissä, Vantaalla ja Keravalla on otettu käyttöön uusi raskauden etenemisen seuranta. Seuranta kokoaa asiakkaalle raskausajan käynnit, tehtävät, kyselyt ja ohjeet yhteen näkymään Maisassa.
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