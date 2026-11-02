Ruokaostosten pikatoimitukset kasvavat voimakkaasti – HOK-Elanto tarjoaa pikatoimituksen koko pääkaupunkiseudulle

Ruokaostosten pikatoimitusten suosio on kovassa kasvussa. S-kaupat-sovelluksessa toimitusten määrä on kasvanut tämän vuoden aikana lähes 50 prosenttia. Pikatoimituksen valitessaan asiakas saa ruokakassin kotiovelleen noin tunnin kuluessa tai nopeammin. Asiakas voi valita joko robokuljetuksen tai kotiovelle toimitettavan lähetyksen.

HOK-Elannolla on jo yli 70 pikatoimituksin palvelevaa Alepaa ja S-markettia, joista ruokaostokset saapuvat kotiovelle tunnin sisällä tilauksesta. Verkostoa on viime vuodet laajennettu määrätietoisesti, ja pikatoimitus voidaan tarjota yli 95 prosentille HOK-Elannon toimialueen (pääkaupunkiseudun sekä Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Tuusulan ja Vantaan) talouksista.

– Pikatoimitusten suosion kasvaessa olemme nopeasti vahvistaneet verkostoamme. Voimme tarjota nopean toimituksen ruokaostoksille koko pääkaupunkiseudulle ja yli 95 prosentille lähialueiden talouksista, kertoo HOK-Elannon ruoan verkkokaupan kehitysjohtaja Jukka Ranua.

Pikatoimituksissa korostuvat kaupunkikeskustojen ulkopuoliset alueet

Ruokaostosten pikatoimitusten tilaajissa korostuvat pientaloudet ja nuoremmat ikäluokat. Nopeita toimituksia suositaan tasaisesti ympäri pääkaupunkiseutua, mutta aktiivisimmin ruokaostosten pikatoimituksia tilataan keskusta-alueiden ulkopuolella: Helsingissä muun muassa Lauttasaaressa, Herttoniemessä, Jollaksessa ja Paloheinän alueella, Espoossa Otaniemessä, Matinkylässä ja Kauklahdessa sekä Mäntsälässä.

Ruokaostosten pikatoimituksia hoitavia kuljetusrobotteja on lisätty verkoston kasvaessa. Tällä hetkellä eri puolilla pääkaupunkiseutua ja lähialuetta rullaa noin 200 kuljetusroboa, jotka toimittavat ostoksia 60 myymälästä. Viimeisimpänä kuljetusrobotit ovat saapuneet HOK-Elannon toimialueella Peltolaan, Tuomarilaan ja Martinlaaksoon.

Pikatoimituksen tilaus tehdään joko osoitteessa S-kaupat.fi tai S-kaupat-mobiilisovelluksessa. Jos asiakas haluaa ostoksensa robottikuljetuksena, on se tilattava sovelluksella.

Asiakas voi seurata tilausta, ja hänelle näkyy myös arvio toimitusajasta. Pikatoimituksilla on tilattavissa koko myymälän valikoima tuoretuotteista pakasteisiin, ja myös käyttötavaroita voi valita ostoslistalle. Alkoholi- ja tupakkatuotteita ei voi tilata. Ostoksista saa normaaliin tapaan Bonusta.

Pikatoimitusten lisäksi S-kaupat tarjoaa perinteisen kotiinkuljetuksen, jossa ruokaostokset toimitetaan asiakkaan valitsemana ajankohtana kotiovelle. Ostokset voi myös tilata valmiiksi kerättyinä noudettavaksi myymälän noutopisteestä joustavasti omaan arkeen sopivana aikana.