Fliiga

O2-Jyväskylälle toinen perättäinen voitto

3.11.2026 20:59:39 EET | Fliiga | Tiedote

Jaa

O2-Jyväskylä otti F-liigan illan ainoassa ottelussa toisen perättäisen voittonsa, kun Jymy kaatui Nurmossa 6-2.

”Ampparit” laukoivat voittoon lopulta riittäneet maalit jo heti ensimmäisessä erässä, jossa Marius Niemelä rankaisi pelin ensimmäisellä minuutilla läpisyötöstä puolustuksen selustaan sekä uudelleen kotijoukkueen keskialueen pallonmenetyksestä ja vielä erän lopulla Jere Sulander jatkoi eron kolmeen. Julius Tuominen ja Aatu Knuuti laukoivat toisessa erässä näyttävästi ilanteeksi jo 5-0 keskisuomalaisille ennen kuin Lassi Tuhkanen kavensi Jymylle ensin kakkospallosta ja sitten keskialueen riiston jälkeen vastaiskusta. Kolmannessa erässä osuttiin enää erikoistilanteesta, kun Miiko Tuomala täsmäsi loppunumerot tyhjiin Jymyn koettaessa vielä ilman maalivahtia.

O2-Jyväskylä on sarjassa nyt jo seitsemäntenä tasapisteissä lauantaina kaatamansa EräViikinkien kanssa.

Sarja jatkuu torstaina Turussa ottelulla TPS–Classic.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Fliiga

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye