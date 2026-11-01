O2-Jyväskylälle toinen perättäinen voitto
3.11.2026 20:59:39 EET | Fliiga | Tiedote
O2-Jyväskylä otti F-liigan illan ainoassa ottelussa toisen perättäisen voittonsa, kun Jymy kaatui Nurmossa 6-2.
”Ampparit” laukoivat voittoon lopulta riittäneet maalit jo heti ensimmäisessä erässä, jossa Marius Niemelä rankaisi pelin ensimmäisellä minuutilla läpisyötöstä puolustuksen selustaan sekä uudelleen kotijoukkueen keskialueen pallonmenetyksestä ja vielä erän lopulla Jere Sulander jatkoi eron kolmeen. Julius Tuominen ja Aatu Knuuti laukoivat toisessa erässä näyttävästi ilanteeksi jo 5-0 keskisuomalaisille ennen kuin Lassi Tuhkanen kavensi Jymylle ensin kakkospallosta ja sitten keskialueen riiston jälkeen vastaiskusta. Kolmannessa erässä osuttiin enää erikoistilanteesta, kun Miiko Tuomala täsmäsi loppunumerot tyhjiin Jymyn koettaessa vielä ilman maalivahtia.
O2-Jyväskylä on sarjassa nyt jo seitsemäntenä tasapisteissä lauantaina kaatamansa EräViikinkien kanssa.
Sarja jatkuu torstaina Turussa ottelulla TPS–Classic.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
Classic sivusi F-liigan kaikkien aikojen voittolukemia1.11.2026 19:25:24 EET | Tiedote
Classic sivusi F-liigan voittoennätystä, kun se kaatoi sunnuntain ainoassa ottelussa vieraissa sarjajumbo LASBin 21-4. Aiemmin on liigassa nähty 17 maalin voitto Happeen lyödessä keväällä 2017 kotonaan M-Teamin 17-0.
Kärkijoukkueet pieksivät pienempiään, Tuulia Lahdella viiden maalin ilta31.10.2026 20:48:44 EET | Tiedote
Kärkijoukkueet pieksivät pienempiään F-liigan naisten sarjassa, kun Classic kaatoi Northern Starsin 9-2, FBC Loisto PSS:n 10-1 ja TPS SBS Wirmon 9-0.
O2-Jyväskylän tappioputki katkesi Helsingissä31.10.2026 20:16:50 EET | Tiedote
Nousija O2-Jyväskylä otti neljän tappion jälkeen makoisan voiton kaatamalla Helsingissä EräViikingit 5-4. Lauantain toisessa ottelussa mestari Nokian KrP kukisti kotonaan TPS:n 10-5.
SPV vei tuplapanosottelun, Otahallissa dramaattinen loppukäänne30.10.2026 21:52:46 EET | Tiedote
Oulussa pelattiin tänään tuplapanoksesta, kun OLS ja SPV ratkoivat sekä F-liigan pisteiden että Suomen Cupin jatkopaikan kohtalon. Koko potti lähti Seinäjoelle Peliveljien vietyä ottelun lukemin 7-3.
SBS Wirmolle ensimmäinen liigavoitto28.10.2026 20:43:56 EET | Tiedote
Nousija SBS Wirmo avasi viimeisenä joukkueena pistetilinsä F-liigan naisten sarjassa, kun Koovee sai taipua kotonaan Tampereella 5-1. Samalla Wirmo nousi SPV:n ja PSS:n ohi pois sarjan viimeiseltä sijalta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme