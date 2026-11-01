O2-Jyväskylälle toinen perättäinen voitto

”Ampparit” laukoivat voittoon lopulta riittäneet maalit jo heti ensimmäisessä erässä, jossa Marius Niemelä rankaisi pelin ensimmäisellä minuutilla läpisyötöstä puolustuksen selustaan sekä uudelleen kotijoukkueen keskialueen pallonmenetyksestä ja vielä erän lopulla Jere Sulander jatkoi eron kolmeen. Julius Tuominen ja Aatu Knuuti laukoivat toisessa erässä näyttävästi ilanteeksi jo 5-0 keskisuomalaisille ennen kuin Lassi Tuhkanen kavensi Jymylle ensin kakkospallosta ja sitten keskialueen riiston jälkeen vastaiskusta. Kolmannessa erässä osuttiin enää erikoistilanteesta, kun Miiko Tuomala täsmäsi loppunumerot tyhjiin Jymyn koettaessa vielä ilman maalivahtia.

O2-Jyväskylä on sarjassa nyt jo seitsemäntenä tasapisteissä lauantaina kaatamansa EräViikinkien kanssa.

Sarja jatkuu torstaina Turussa ottelulla TPS–Classic.