Kvalitin kevään 2027 kirjauutuuksissa seikkaillaan, nauretaan ja opetellaan ymmärtämään erilaisuutta
3.11.2026 21:26:31 EET | Kvaliti Oy | Tiedote
Milloin kohteliaisuus on rohkeutta? Saako juhlista nauttia hiljaisuudessa? Entä miten omista tarpeistaan voi kertoa loukkaamatta toisia? Kvalitin kevään 2027 kirjauutuuksissa käsitellään lapsille tärkeitä aiheita huumorin, seikkailujen ja koskettavien tarinoiden kautta. Uusi verkkokatalogi esittelee 30 lasten- ja nuortenkirjaa.
Lasten- ja nuortenkirjallisuuteen erikoistunut kustantamo Kvaliti on julkaissut kevään 2027 kataloginsa. Kirjavalikoimassa korostuvat omien rajojen tunnistaminen, erilaisuuden hyväksyminen ja rohkeus olla oma itsensä. Mukana on myös runsaasti hauskoja kuvakirjoja, vauhdikkaita sarjauutuuksia ja kiehtovia tietokirjoja.
Anu Holopaisen kirjoittamassa ja Emilia Almin kuvittamassa Helli ja uusi naapuri -kuvakirjassa Helli-merihevonen saa naapurikseen ystävällisen mutta meluisan Milli-mustekalan. Helli kaipaisi rauhaa, mutta ei uskalla sanoa siitä, koska pelkää loukkaavansa uutta naapuriaan. Tarina käsittelee omien rajojen puolustamista, toisten huomioimista ja anteeksi pyytämistä.
Naseem Hrabin Juhli kuin kotilo puolestaan muistuttaa, ettei kaikkien tarvitse nauttia samoista asioista. Kotilo rakastaa juhlia, mutta ei niiden melua ja hälinää. Hauska ja lämminhenkinen kuvakirja käsittelee introverttiutta, ystävyyttä ja erilaisia tapoja viihtyä yhdessä.
Ian Smithin Tosi kohtelias ritari haastaa perinteisen sankarikuvan. Kun muut ritarit turvautuvat voimaan ja uhitteluun, Eino lähtee pelastamaan kuningasta mukanaan vain lempikirjansa, eväsleivät ja pieni lohikäärme. Voisiko ystävällisyys sittenkin olla miekkaa mahtavampi voima?
Erilaisuutta tarkastellaan myös JP Koskisen Vallaton Allan matkalla Vaasaan -kirjassa, jonka autismikirjon päähenkilö näkee maailman omalla ainutlaatuisella tavallaan. Allan lähtee viemään Merenkurkulle lämmintä kaulahuivia, koska on kuullut pohjoisen ilmavirtauksen piinaavan sitä.
Kevään tietokirjat vievät lukijat eläinten hämmästyttävään maailmaan. David, Jane Goodallin simpanssi kertoo simpanssista, jonka avulla kuuluisa tutkija teki mullistavia havaintoja eläinten kyvyistä. Juovatko sammakot kuumaa kaakaota? puolestaan tutustuttaa lapsia eläinten kekseliäisiin tapoihin selviytyä talven kylmyydestä.
Huumoria ei kevään kirjavalikoimasta puutu. Hirviöt rakastavat kalsareita paljastaa karmivien otusten yllättävän intohimon, ja Rakas Parsakaali kertoo hauskasti lapsen ja vihanneksen välisestä kirjeenvaihdosta. Maailman hurjimmat roistot -sarjassa puolestaan tutustutaan jälleen tosielämän uskomattomiin rikostarinoihin.
”Haluamme julkaista kirjoja, joihin lapset tarttuvat omasta halustaan. Huumori, kiinnostavat hahmot ja hyvä tarina voivat samalla avata keskusteluja asioista, jotka ovat lapsille tärkeitä”, sanoo Kvalitin kustantaja Hanna Sinkkonen.
Koko kevään 2027 kirjavalikoimaan voi tutustua uudessa, helposti selattavassa verkkokatalogissa:
Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: info@kvaliti.com
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Yhteyshenkilöt
Hanna Sinkkonentoimitusjohtaja, kustantajaKvaliti OyPuh:+358 40 7328171hanna.sinkkonen@kvaliti.com
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Tietoja julkaisijasta
Kvaliti on lasten- ja nuortenkirjoihin erikoistunut kustantamo, joka panostaa laadukkaisiin – mutta samalla myös hauskoihin! – kirjoihin.
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