Eurojackpotin potti kohoaa noin 44 miljoonaan euroon - Rovaniemelle 40 000 euron voitto

Eurojackpotin tiistain oikea rivi on 2, 5, 12, 32 ja 43. Tähtinumerot 1 ja 3.



Täysosumia ei löytynyt, joten perjantaina yhteiseurooppalaisen pelin potti kohoaa noin 44 miljoonaan euroon.



Illan arvonnassa löytyi yksi 5+1 -oikein rivi, jolla voitti 1 509 389 euroa. Voitto osui Tanskaan.



Myös 5 oikein -rivejä löytyi yksi kappale ja sillä voitti 851 225 euroa. Voitto osui Liettuaan.



Suomesta löytyi neljä kappaletta 4+2 -oikein tuloksia, joilla voitti 4 129 euroa.



Jokeri-pelin tiistain voittorivi on 4 5 4 7 6 6 0.



Jokeri-pelistä ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu yksi kappale. Veikkaus.fi:ssä Jokeri-rivinsä tehnyt rovaniemeläinen nettipelaaja voitti tuplatulla Jokerin kuusi oikein -rivillä 40 000 euroa.



Milli-pelin tiistain voittorivi on 5, 9, 11, 17, 22 ja 35. Lisänumero 15. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Riika 15. Lomatonneja voitettiin kahdeksan kappaletta.