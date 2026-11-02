Eurojackpotin potti kohoaa noin 44 miljoonaan euroon - Rovaniemelle 40 000 euron voitto
3.11.2026 22:26:22 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin tiistain arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten pelin potti kasvaa. Perjantaina Eurojackpotin potti nousee noin 44 miljoonaan euroon.
Eurojackpotin tiistain oikea rivi on 2, 5, 12, 32 ja 43. Tähtinumerot 1 ja 3.
Täysosumia ei löytynyt, joten perjantaina yhteiseurooppalaisen pelin potti kohoaa noin 44 miljoonaan euroon.
Illan arvonnassa löytyi yksi 5+1 -oikein rivi, jolla voitti 1 509 389 euroa. Voitto osui Tanskaan.
Myös 5 oikein -rivejä löytyi yksi kappale ja sillä voitti 851 225 euroa. Voitto osui Liettuaan.
Suomesta löytyi neljä kappaletta 4+2 -oikein tuloksia, joilla voitti 4 129 euroa.
Jokeri-pelin tiistain voittorivi on 4 5 4 7 6 6 0.
Jokeri-pelistä ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu yksi kappale. Veikkaus.fi:ssä Jokeri-rivinsä tehnyt rovaniemeläinen nettipelaaja voitti tuplatulla Jokerin kuusi oikein -rivillä 40 000 euroa.
Milli-pelin tiistain voittorivi on 5, 9, 11, 17, 22 ja 35. Lisänumero 15. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Riika 15. Lomatonneja voitettiin kahdeksan kappaletta.
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