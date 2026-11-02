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Eurojackpotin potti kohoaa noin 44 miljoonaan euroon - Rovaniemelle 40 000 euron voitto

3.11.2026 22:26:22 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

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Eurojackpotin tiistain arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten pelin potti kasvaa. Perjantaina Eurojackpotin potti nousee noin 44 miljoonaan euroon.

Eurojackpot-studio Helsingin Pasilassa.
Eurojackpot-studio Helsingin Pasilassa.

Eurojackpotin tiistain oikea rivi on 2, 5, 12, 32 ja 43. Tähtinumerot 1 ja 3.

Täysosumia ei löytynyt, joten perjantaina yhteiseurooppalaisen pelin potti kohoaa noin 44 miljoonaan euroon.

Illan arvonnassa löytyi yksi 5+1 -oikein rivi, jolla voitti 1 509 389 euroa. Voitto osui Tanskaan.

Myös 5 oikein -rivejä löytyi yksi kappale ja sillä voitti 851 225 euroa. Voitto osui Liettuaan.

Suomesta löytyi neljä kappaletta 4+2 -oikein tuloksia, joilla voitti 4 129 euroa.

Jokeri-pelin tiistain voittorivi on 4 5 4 7 6 6 0. 

Jokeri-pelistä ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu yksi kappale. Veikkaus.fi:ssä Jokeri-rivinsä tehnyt rovaniemeläinen nettipelaaja voitti tuplatulla Jokerin kuusi oikein -rivillä 40 000 euroa.

Milli-pelin tiistain voittorivi on 5, 9, 11, 17, 22 ja 35. Lisänumero 15. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Riika 15. Lomatonneja voitettiin kahdeksan kappaletta.

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