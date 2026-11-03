Teoksella peräti kolme lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokasta!
4.11.2026 11:32:00 EET | Teos-kustantamo | Tiedote
Teos-kustantamolla on tänä vuonna peräti kolme lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokasta. Ehdolle on valittu Kristiina Wallinin ja Erika Kallasmaan Älä pelkää, PÖÖ!, Lena Frölander-Ulfin Lysinea – Erään laivan ihmeellinen matka sekä Hannah Lutzin, Carina Frondénin, Jenny Lucanderin ja Ida Bergin Aida ja helleaalto. Kaikkia kolmea teosta yhdistää vahva visuaalinen kerronta sekä kyky käsitellä suuria ja vaikeitakin aiheita lapsilukijaa kunnioittaen.
Kristiina Wallinin ja Erika Kallasmaan Älä pelkää, PÖÖ! on haikeankaunis kertomus yksinäisyydestä, erilaisuudesta ja ystävyyden voimasta.
Pieni kummitus on kyllästynyt huutamaan yksin PÖÖ ja näyttämään pelottavalta. Se tahtoo lopettaa kummittelun. Aisteilla leikkivä tarina kertoo ujon Kummituksen, vanhuuttaan uurtuneen säveltäjä Huminan ja takkuisen Koiran kohtaamisesta. Kirja juhlii erilaisuutta ja sitä, että jokainen ansaitsee tulla nähdyksi ja hyväksytyksi.
Finlandia-ehdokaslautakunta luonnehtii teosta lukijaansa luottavaksi kirjaksi, joka ei aliarvioi lasta tarinan vastaanottajana, vaan antaa mielikuvitukselle tilaa temmeltää. Lautakunnan mukaan teoksen monikerroksisessa tarinassa yksinäisyys hälvenee hiljaa ja tilalle kasvaa ystävyys. Erityistä kiitosta saa myös Erika Kallasmaan omaääninen kuvitus, joka punoutuu saumattomasti yhteen Kristiina Wallinin tekstin kanssa.
Lena Frölander-Ulfin lastenromaani Lysinea – Erään laivan ihmeellinen matka on vaikuttava ja visuaalisesti lumoava seikkailukertomus, joka käsittelee ilmastokriisiä ja yhteiskunnallista eriarvoisuutta.
Monitasoinen tarina kutsuu lukijan pohtimaan valtaa, vastuuta ja yhteisön merkitystä maailmassa, jonka tulevaisuus on vaakalaudalla. Teoksen on suomentanut Jaana Nikula, ja sen ruotsinkielisen alkuteoksen Lysinea – Den vidunderliga historien om ett fartyg on julkaissut Förlaget.
Ehdokaslautakunta kuvailee teosta tarkkaan hiotuksi ja nerokkaaksi allegoriaksi, joka tempaisee lukijan käsinkosketeltavaan ja jännittävään maailmaan, joka on samalla hyytävän ajankohtainen. Lautakunta kiittää Frölander-Ulfin vähäeleisen viisasta tekstiä ja tunnelmallista kuvitusta. Vaikeista aiheistaan huolimatta teos valaa lukijaan toivoa ja rohkeutta etsiä ratkaisuja empatian ja yhteisön voimalla.
Hannah Lutzin, Carina Frondénin, Jenny Lucanderin ja Ida Bergin Aida ja helleaalto käsittelee ilmastokriisiä lapsentasoisesti, koskettavasti ja toivoa herättäen.
Kuvakirjassa helleaalto saa päähenkilö Aidan tarkastelemaan muuttuvaa maailmaa eri eläinten näkökulmista. Kirjailijan, kuvittajan, kielitieteilijän ja ympäristöpedagogin yhteistyönä syntynyt teos yhdistää tarinankerronnan ja tutkitun tiedon tavalla, joka auttaa lasta ymmärtämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Teoksen on suomentanut Päivi Koivisto, ja ruotsinkielisen alkuteoksen Aida och värmeböljan on julkaissut Förlaget.
Ehdokaslautakunta kiittää harmonista ja yksityiskohtia pursuavaa kuvakirjaa vaikean aiheen rakentavasta ja rohkaisevasta käsittelystä. Ilmastokriisin vakavuus välittyy nuorelle lukijalle koskettavasti, mutta teos onnistuu säilyttämään toiveikkuutensa uskottavuudesta tinkimättä. Lautakunnan mukaan kirja yhdistää sadun ja tiedon poikkeuksellisen onnistuneesti.
Voittaja julkistetaan 26. marraskuuta
Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon ehdokkaat valitsi lautakunta, jonka puheenjohtajana toimii kasvatustieteilijä, professori Arniika Kuusisto. Muut jäsenet ovat HS Lasten uutisten esihenkilö Fanny Fröman, muusikko Joel Melasniemi, vuoden 2025 Pikku-Finlandian voittaja Pietari Kantonen, kuvataiteilija Rauha Mäkilä ja kirjastoammattilainen Linnea Peurakoski.
Finlandia-palkinnon voittajan valitsee tänä vuonna Duudsoneista tunnettu Jukka Hildén. Voittaja julkistetaan torstaina 26. marraskuuta 2026.
Lisätiedot, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323
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