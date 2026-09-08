Euroopassa halutaan vahvistaa julkisten hankintojen joustavuutta myös jätehuollossa
4.11.2026 10:00:00 EET | Suomen Kiertovoima ry KIVO | Tiedote
Suomen Kiertovoima KIVO pitää Euroopan komission ehdotuksia julkisia hankintoja koskevan sääntelyn ja päästökaupan uudistamiseksi pääosin myönteisinä jätehuollon ja kiertotalouden kannalta. Ehdotukset tukevat toteutuessaan kuntien mahdollisuuksia järjestää vastuullaan oleva jätehuolto tarkoituksenmukaisesti sekä vahvistavat kannusteita vähentää jätehuollon fossiilisia päästöjä.
Euroopan komission syyskuinen ehdotus julkisten hankintojen laista varmistaisi julkisille toimijoille, kuten kunnille ja alueille joustavat vaihtoehdot vastuullaan olevien palvelujen järjestämisessä. Suomen Kiertovoima KIVO yhdessä eurooppalaisten kollegojensa kanssa pitää joustavuutta välttämättömänä, jotta alueelliset toimijat voivat varmistaa vastuullaan olevien jätehuoltopalvelujensa toiminnallisen tehokkuuden, korkean laadun, yhteiskunnallisen vastuullisuuden ja riittävän reagointikyvyn olosuhteiden muutoksiin.
Kunnilla on ympäri Eurooppaa lakisääteiset vastuut siitä, että jätehuolto niiden alueella toimii ja suojelee tehokkaasti terveyttä ja ympäristöä. Niille on täten taattava lainsäädännössä riittävän laajat työkalut järjestää toimintansa niin, että tehtävä voidaan toteuttaa kaikissa oloissa ja kustannustehokkaasti.
Paikalliset jätehuoltoratkaisut turvattava
Eurooppalaiset kunnallista jätehuoltovastuuta kantavat tahot – Suomen Kiertovoima KIVO mukaan lukien - toteavat kannanotossaan, että julkisilla toimijoilla on säilytettävä vapaus ja joustavuus järjestää jätehuolto paikallisiin oloihin ja yhteiskuntaan sopivimmilla tavoilla. Lisäksi uudistuksessa on pidettävä huolta siitä, että oikeusvarmuus, suhteellisuusperiaatteen mukainen avoimuus ja aito sääntelyn yksinkertaistaminen toteutuvat.
Jätehuollon ylikunnalliset sidosyksiköt ovat Euroopassa yleisesti käytetty jätehuollon toteuttamisen tapa. Sidosyksiköiden tehokkuus ja hyödyt asukkaille ja kunnille on osoitettu käytännössä. Ne mahdollistavat yhteistyön ja pitkäaikaiset investoinnit infrastruktuuriin, ja niiden kautta jätehuolto kriittisenä välttämättömyyspalveluna on kuntaomistajien valvonnassa ja hallinnassa.
Lisää komission ehdotuksesta julkisia hankintoja koskevasta asetuksesta:
https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/proposal-regulation-public-contracts-and-concessions_en
Komission päästökauppaehdotus jakaa mielipiteitä Euroopassa
Euroopan komission heinäkuussa antama ehdotus EU:n päästökauppadirektiivin uudistamisesta jakaa jäsenvaltioissa mielipiteitä. Ehdotus laajentaisi odotetusti päästökaupan jätteenpolttoon. Jätteenpoltto voisi siirtyä päästökauppaan vaiheittain vuosien 2031-2034 ajanjaksolla. Ehdotus on laaja uudistuskokonaisuus, joka sisältää jätteenpolton lisäksi mm. talteenotetun hiilen huomioimisen. Lisäksi ehdotus sisältää kaatopaikkojen kasvihuonekaasujen tarkkailuvelvoitteen (monitoring, reporting and verification). Vastaava velvoite on ollut jätteenpoltolla 1.1.2024 alkaen.
Ehdotuksen kanssa on tavoitteena edetä rivakasti ja aloittaa trilogineuvottelut jo tammikuussa 2027. Jätteenpolton osalta ehdotus jakaa voimakkaasti mielipiteitä niin jäsenvaltioiden kuin toiminnanharjoittajien kesken. Ehdotus herättää vastusta mm. valtioissa, joissa yhdyskuntajätteiden käsittely edelleen nojaa kaatopaikkoihin. Ehdotus sen sijaan nauttii kannatusta maissa, joissa yhdyskuntajätehuolto perustuu kierrätykseen ja hyödyntämiseen.
Komission tiedote ehdotuksesta ja taustatietoja:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1596
Yhteyshenkilöt
Matias Penttilälakiasiainpäällikkö, Suomen Kiertovoima ry KIVOPuh:+358 40 535 3088matias.penttila@kivo.fi
Timo Hämäläinenjohtava asiantuntijaSuomen Kiertovoima ry KIVO
Kiinteistökohtaisen pakkausjätteiden keräämisen kunta-tuottajasopimuksen seurantaryhmän sihteeri
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