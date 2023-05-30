Vöyriläinen Kyllikki sai käyttöönsä maailman ensimmäisen Evondos Mira -lääkeannosteluautomaatin
4.11.2026 08:23:15 EET | Evondos Oy | Tiedote
Pohjanmaan hyvinvointialueen kotihoidossa Vöyrissä otettiin 2. marraskuuta 2026 käyttöön Evondosin uuden sukupolven Mira-lääkeannosteluautomaatti. Laitetta on kehitetty asiakkailta ja hoitohenkilökunnalta saadun palautteen pohjalta entistä helppokäyttöisemmäksi edeltäjästään Anna-automaatista.
Miran näytöllä näkyvät ohjeet opastavat käyttäjää, ja käyttöliittymä on suunniteltu helposti opittavaksi. Mira on Evondosin Anna-lääkeannostelijaa kevyempi ja nopeampi täyttää lääkeannospusseilla. Näillä uudistuksilla pyritään helpottamaan hoitajien työtä.
Lääkeannosteluautomaatti antaa asiakkaalle lääkeannospussin oikeaan aikaan ja muistuttaa lääkkeenotosta valosignaalein, merkkiäänillä, sekä kirjallisilla ohjeilla. Mira-automaatin ensimmäinen asiakaskäyttäjä Kyllikki tutustui uuteen laitteeseen kotonaan hoitajan opastuksella.
Hänelle tärkeintä on lääkehoidon sujuminen.
– Sehän on pääasia, että ne [lääkkeet] on oikein sitten, Kyllikki toteaa.
Joustoa kotihoidon käynteihin
Lääkeannosteluautomaatti tukee asiakkaan itsenäistä lääkkeenottoa. Pohjanmaan hyvinvointialueen Vöyrin kotihoidon palveluvastaava Annika Granfors kertoo, että automaatin käytön oppiminen on ollut helppoa ja pohtii miten uusi teknologia voi vaikuttaa positiivisesti jatkossa kotikäyntien järjestämiseen.
– Asiakkaat voivat itse ottaa lääkkeensä oikeaan aikaan, eikä meidän välttämättä tarvitse olla tekemässä kotikäyntiä juuri silloin. Voimme tehdä kotikäynnin myöhemmin ja ehkä hieman harvemmin, kun asiakkaat huolehtivat lääkkeen ottamisesta itse tämän laitteen avulla, Granfors kertoo.
Asiakaspalaute ja pitkä kokemus ohjasi uudistuksia
Mira on kehitetty Evondos Anna-lääkeannosteluautomaatin käyttökokemusten perusteella. Uusi laite vie vähemmän pöytätilaa, ja sen täyttö lääkeannospusseilla onnistuu myös yhdellä kädellä. Asiakas voi säätää näytön kulmaa itselleen sopivaksi.
– Mirassa on panostettu tosi paljon helppokäyttöisyyteen ja siihen, miten se ohjaa käyttäjää. Se on intuitiivinen kokemus ja nopea oppia ja käyttää, niin hoitajan näkökulmasta kuin myös käyttäjälle, kertoo Evondosin tuotepäällikkö Laura Botes.
– Olemme keränneet valtavasti kehitysideoita hyvinvointialueilta, tehnyt yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa ja kuunnelleet käyttäjien toiveita, olemmehan me jo 18 vuoden ajan toimineet tällä alalla. Haluamme Evondos Miran myötä helpottaa entisestään hoitajien jo valmiiksi kiireistä arkea. Tuntuu mahtavalta että vihdoin ensimmäinen asiakas on saanut monen vuoden kehitystyön tuloksen käyttöönsä, jatkaa Evondos Suomen myyntijohtaja, Terhi Lampen.
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Yhteyshenkilöt
Terhi Lampen
Suomen myyntijohtaja, Evondos Oy
terhi.lampen@evondos.com
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Evondosista
Evondos on eurooppalainen terveysteknologiayritys ja yksi Euroopan suurimmista automaattisten lääkeannostelupalveluiden tarjoajista. Evondos Anna ja Mira- lääkeannosteluautomaatit valmistetaan käsityönä Salossa. Evondos toimii kahdeksassa Euroopan maassa ja tukee yli 50 000 ihmistä sekä yli 700 kuntaa, hyvinvointialuetta ja hoitoalan organisaatiota. Evondosin teknologiaratkaisut auttavat varmistamaan turvallisen ja oikea-aikaisen lääkkeenoton sekä vapauttamaan hoitohenkilöstön aikaa muuhun hoitotyöhön.
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