Tommi Niemelä HIFK:n päävalmentajaksi 2027-2029

Lokakuussa HIFK:n päävalmentajaksi loppukauden mittaisella sopimuksella saapunut Tommi Miettinen, 50, toimii suunnitellusti joukkueen päävalmentajana kauden 2026-2027 loppuun.

HIFK on tehnyt kausia 2027-2029 koskevan päävalmentajasopimuksen kolmatta kauttaan Ilveksen Liiga-joukkueen päävalmentajana toimivan Tommi Niemelän, 43, kanssa.

”Miettisen ja HIFK:n sopimuksen luonne on avoimesti käyty läpi jo hyvissä ajoin, ja Toma on lyönyt kaikki paukut tähän kauteen. Hän on tehnyt hyvää jälkeä lyhyessä ajassa. Niemelä on osoittanut kykynsä päävalmentajana Liigassa jo useiden kausien aikana Ilveksessä sekä aiemmin Pelicansissa,” HIFK:n urheilujohtaja Janne Laukkanen kertoo.

”Halusimme tiedottaa tulevaisuudesta tässä kohtaa asioiden varmistuttua, jotta kaikilla osapuolilla olisi työrauha keskittyä kuluvaan kauteen. Kiitosten aika on myöhemmin ja osapuolten kesken on sovittu, ettemme kommentoi asiaa tämän enempää ennen kauden päättymistä.”