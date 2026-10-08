Stipendillä vauhtia nuorten urheilijoiden unelmille
4.11.2026 09:02:57 EET | Kymenlaakson Sähkö Oy | Tiedote
Kymenlaakson Sähkö on jakanut vuoden 2026 stipendit kymmenelle urheilijalle. Stipendien tarkoituksena on kannustaa lajiinsa sitoutuneita nuoria urheilijoita eteenpäin ja menestykseen lajinsa parissa. Kymenlaakson Sähkö on jakanut stipendejä jo yli 20 vuoden ajan. Vuoden 2026 stipendin arvo on 1000 euroa.
Vastaanotimme tänäkin vuonna yli 100 hakemusta. Kiitämme lämpimästi kaikista hakemuksista, ja toivotamme kaikille hakuun osallistuneille onnea ja menestystä lajinsa parissa.
Stipendien saajat 2026 ovat:
Heini Haapkylä, klassinen voimanosto (Pyhtää)
Hilla Kalliomäki, yleisurheilu (Kouvola)
Jere Kivikoski, karate (Hollola)
Aino Koskela, ampumahiihto (Kouvola)
Viljami Kotilainen, paini (Askola)
Justus Laapas, kivääriammunta (Luumäki)
Hermanni Latonummi, suunnistus (Hollola)
Kent Lindholm, maastohiihto ja yleisurheilu (Loviisa)
Inka Räsänen, pikajuoksu (Kotka)
Matilda Soinisalo, sisäsoutu (Hamina)
Stipendi tukee matkaa kohti urheilun huippua
Justus Laapas Luumäeltä harrastaa kivääriammuntaa tavoitteellisesti. Säännöllinen harjoittelu on tuonut myös tuloksia, sillä Justuksella on jo kolme henkilökohtaista suomenmestaruutta sekä yksi hopea M16 sarjassa. Lisäksi palkintokaapissa on kaksi joukkuesuomenmestaruutta Y16 sarjassa. Justus aikoo käyttää stipendisumman uuden ampumapuvun hankintaan.
Aino Koskela on kunnianhimoinen ja määrätietoinen kouvolalainen ampumahiihtäjä, joka vie päämäärätietoisesti uraansa kohti kansainvälistä kärkeä. Tällä hetkellä Aino asuu, opiskelee ja harjoittelee Vuokatin urheilulukiossa, ja on jo kolmatta vuotta mukana Suomen ampumahiihdon maajoukkueessa. Aino aikoo käyttää stipendin U21-ampumahiihtomaajoukkueen leiri- ja kisamatkojen omavastuukustannuksiin.
KSOY tekee viestintäyhteistyötä muutamien stipendiaattien kanssa ja seuraamme KSOY:n viestintäkanavissa Jeren, Matildan, Hermannin ja Hillan tarinaa omassa lajissaan.
Lämpimät onnittelut stipendiaateille.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Olli Laitinenjohtaja, energialiiketoimintaKymenlaakson Sähkö OyPuh:05 7780 286olli.laitinen@ksoy.fi
Kuvat
Kymenlaakson Sähkö on kaupunkien ja kuntien omistama energiakonserni, jonka pääliiketoiminnot ovat energian tuotanto ja verkkoliiketoiminta. Kymenlaakson Sähkö -konsernin muodostavat energialiiketoimintaa harjoittava emoyhtiö Kymenlaakson Sähkö Oy ja tytäryhtiönä verkkoliiketoimintaa harjoittava Kymenlaakson Sähköverkko Oy.
Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 111,3 miljoonaa euroa, ja konsernissamme työskentelee noin 55 asiantuntijaa. Olemme alueemme merkittävin energiayhtiö asiakasmäärällä mitattuna. Palvelemme yli 100 000 asiakasta pääasiassa neljän maakunnan alueella — Kymenlaakson lisäksi Etelä-Karjalassa, Uudellamaalla sekä Päijät-Hämeessä. Toimipaikkamme sijaitsevat Kouvolan Elimäellä ja Kotkassa.
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