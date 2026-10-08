Stipendillä vauhtia nuorten urheilijoiden unelmille

Vastaanotimme tänäkin vuonna yli 100 hakemusta. Kiitämme lämpimästi kaikista hakemuksista, ja toivotamme kaikille hakuun osallistuneille onnea ja menestystä lajinsa parissa.

Stipendien saajat 2026 ovat:

Heini Haapkylä, klassinen voimanosto (Pyhtää)

Hilla Kalliomäki, yleisurheilu (Kouvola)

Jere Kivikoski, karate (Hollola)

Aino Koskela, ampumahiihto (Kouvola)

Viljami Kotilainen, paini (Askola)

Justus Laapas, kivääriammunta (Luumäki)

Hermanni Latonummi, suunnistus (Hollola)

Kent Lindholm, maastohiihto ja yleisurheilu (Loviisa)

Inka Räsänen, pikajuoksu (Kotka)

Matilda Soinisalo, sisäsoutu (Hamina)

Stipendi tukee matkaa kohti urheilun huippua

Justus Laapas Luumäeltä harrastaa kivääriammuntaa tavoitteellisesti. Säännöllinen harjoittelu on tuonut myös tuloksia, sillä Justuksella on jo kolme henkilökohtaista suomenmestaruutta sekä yksi hopea M16 sarjassa. Lisäksi palkintokaapissa on kaksi joukkuesuomenmestaruutta Y16 sarjassa. Justus aikoo käyttää stipendisumman uuden ampumapuvun hankintaan.

Aino Koskela on kunnianhimoinen ja määrätietoinen kouvolalainen ampumahiihtäjä, joka vie päämäärätietoisesti uraansa kohti kansainvälistä kärkeä. Tällä hetkellä Aino asuu, opiskelee ja harjoittelee Vuokatin urheilulukiossa, ja on jo kolmatta vuotta mukana Suomen ampumahiihdon maajoukkueessa. Aino aikoo käyttää stipendin U21-ampumahiihtomaajoukkueen leiri- ja kisamatkojen omavastuukustannuksiin.

KSOY tekee viestintäyhteistyötä muutamien stipendiaattien kanssa ja seuraamme KSOY:n viestintäkanavissa Jeren, Matildan, Hermannin ja Hillan tarinaa omassa lajissaan.

Lämpimät onnittelut stipendiaateille.