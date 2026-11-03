Suomen paras aamiainen löytyy Lahdesta – myös Hämeenmaan toinen hotelli kymmenen parhaan joukossa
4.11.2026 10:37:00 EET | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote
Avecmedian lukijat äänestivät molemmat Hämeenmaan hotellit Suomen parhaat aamiaiset 2026 top 10 -listalle.
Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneen aamiainen valittiin Suomen parhaaksi aamiaiseksi.
”Tämä on kerta kaikkiaan upea tunnustus! Erityisesti meidän henkilökunnallemme tämä on iso kiitos ja osoitus siitä, että he tekevät hyvää työtä ja sitä arvostetaan”, iloitsevat hotellinjohtaja Jani Aaltonen ja kehityspäällikkö Marika Haavisto.
Viime vuonna täysin uudistetun Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinnan aamiainen sijoittui äänestyksessä yhdeksänneksi. Vanajaveden rannalla sijaitsevassa hotellissa aamiainen tarjoillaan järvinäkymällä.
Hieman toisin, vähän paremmin
Perustelujen mukaan Seurahuoneen aamiaisvieraat arvostavat erityisesti laajaa ja herkullista valikoimaa, mukavaa henkilökuntaa ja kaunista esille laittoa.
”Palkinto tuntuu todella hienolta. Iso kiitos kaikille, jotka äänestivät meitä. Meillä on yhteinen tahtotila tehdä asiat hyvin. Ihan erityisen iloinen olen meidän huippukivasta työporukastamme, ja uskon, että meidän hyvä mielemme välittyy myös vieraillemme. Kiva olla osa Seurahuoneen hienon historian jatkumoa”, Seurahuoneen vuoropäällikkö Jaana Törmänen kiittää.
Avecmedian avoimessa yleisöäänestyksessä sai ehdottaa Suomessa toimivaa kahvilaa, ravintolaa, hotellia tai muuta paikkaa, jonka aamiaiskokemus ansaitsee tunnustuksen. Kyselyyn tuli 1043 ääntä, ja jokaisen äänestäjän piti perustella valintansa. Avecmedian mukaan tuloksissa näkyy Seurahuoneen halu tehdä asioita hieman toisin, vähän paremmin.
Paikallista ja itse tehtyä
Lahden Seurahuoneen aamiaisella on paljon paikallisia ja itse tehtyjä tuotteita.
”Meille on tärkeää, että aamiainen tehdään itse ja valmistetaan hyvistä raaka-aineista. Esimerkiksi perinteinen munakokkelimme tehdään aidoista kananmunista ja kermasta. Sinappi taas on kokkiemme itse tekemää”, Aaltonen kertoo.
Aamiaispöydän erikoisuus on kokonainen hunajakenno. Hunaja on peräisin hotellin katolla sijaitsevista mehiläispesistä, joten se ei voisi lähempää tulla.
”Mehiläiset ovat asuneet katollamme jo yhdeksän vuotta. Ne ovat tärkeitä pölyttäjiä, ja lentävät jopa kymmenen kilometrin työmatkoja niitylle keräämään mettä. Mehiläisten tuottamaa hunajaa tarjoillaan aamiaisellamme ympäri vuoden. Ylimääräinen hunaja purkitetaan ja hyödynnetään esimerkiksi pienenä lahjana onnellistamaan hotellivieraitamme”, Haavisto kertoo.
Toinen tunnettu erikoisuus ovat vohvelit, jotka vieraat voivat itse paistaa ja nauttia lämpiminä erilaisten lisukkeiden kanssa.
”Vohvelit ovat todella suosittu osa aamiaistamme. Meillä vohvelitaikina on valmiiksi mitattuna pienissä purkeissa, joten jokainen vieraamme saa hänelle henkilökohtaisesti tehdyn taikinan, jota on juuri sopiva määrä täydelliseen vohveliin”, Aaltonen kertoo.
Lahden Seurahuoneella kiinnitetään erityistä huomiota myös gluteenittomiin tuotteisiin ja muihin erikoisruokavalioihin. Myös vohvelit on mahdollista tilata gluteenittomina.
Henkilökohtaista palvelua
Kyselyn perusteella aamiaisvieraita ilahduttaa erityisesti Seurahuoneen ystävällinen palvelu ja se, että esimerkiksi kahvi ja tee tuodaan pöytään ja kaadetaan valmiiksi kuppiin.
”Palkinto on ihan mahtava juttu. Olen iloinen ja ylpeä koko aamiaisen työporukastamme. Teemme kovasti töitä, jotta asiakas lähtee meiltä tyytyväisenä pois ja haluaa palata uudestaan. Tavoitteemme on antaa sellaista palvelua, jota itse haluaisimme saada”, kertoo aamiaistarjoilija Lotta Vuorinen.
Lahden Seurahuoneella käy kuukausittain yli 1 000 aamiaisvierasta, jotka eivät asu hotellissa. Pelkästään aamiaista varten tulevia vierailijoita käy esimerkiksi Helsingistä, Kouvolasta ja Lappeenrannasta.
Yhteinen ylpeyden aihe
Aaltonen ja Haavisto ovat erityisen ilahtuneita palkinnosta, koska se on henkilökunnalle tärkeä osoitus siitä, että yhteinen työ on tuottanut tulosta.
”Aamiaisemme on meidän kaikkien yhteinen intohimo ja ylpeyden aihe. On sitten kokki, kerroshoitaja tai vastaanottovirkailija, niin me kaikki kerromme ylpeydellä, että meillä on hieno aamiainen”, Haavisto hymyilee.
”Onnistumisen taustalla on henkilökuntamme pitkäjänteinen työ ja usko siihen, mitä me teemme. Meidän täytyy onnistua joka aamu uudelleen ja lunastaa vieraidemme odotukset”, Aaltonen summaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna KainulainenToimialajohtaja (majoitus- ja ravitsemiskauppa)Puh:050 436 3773minna.kainulainen@sok.fi
Jani AaltonenHotellinjohtajaOsuuskauppa HämeenmaaPuh:044 743 3371jani.aaltonen@sok.fi
Marika HaavistoHotellin kehityspäällikköOsuuskauppa Hämeenmaa/Sokos Hotel Lahden SeurahuonePuh:050 388 3393marika.haavisto@sok.fi
Tietoa julkaisijasta
Hämeenmaa – 179 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 250 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 179 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
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