Kela voi ilmoittaa asiakkaalle päätöksestä yleistiedoksiannolla kela.fissä, jos muut tavat eivät onnistu

Kela alkaa julkaista yleistiedoksiantoja päätöksistä, joita ei saada toimitettua asiakkaille muilla keinoilla. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun Kela ei ole saanut selvitettyä asiakkaan yhteystietoja, asiakkaalle lähetetty posti palautuu eikä asiakkaalla ole käytössä sähköistä asiointia.

Ilmoitukset yleistiedoksiannoista julkaistaan kela.fi-sivuilla. Ilmoituksessa näkyvät vain tiedoksiannon kannalta välttämättömät tiedot: asiakkaan nimi, päätöksen numero ja päätöksen antamispäivä. Varsinainen päätös ei näy verkkosivuilla, eikä ilmoituksessa kerrota mitä asiaa tai etuutta se koskee.

Asiakkaan katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on julkaistu. Tiedot ovat kela.fi-sivuilla 14 päivän ajan ilmoituksen julkaisemisesta. Tämän jälkeen ne poistuvat automaattisesti.

Yleistiedoksianto on yksi hallintolaissa säädetyistä tavoista antaa päätös asiakkaalle tiedoksi silloin, kun sitä ei ole voitu toimittaa asiakkaalle muulla tavoin. Yleistiedoksiantoa käyttävät Kelan lisäksi myös muut viranomaiset ja muutoksenhakuelimet.

Jos nimesi on ilmoituksessa, näet päätöksen OmaKelassa

Jos nimesi on yleistiedoksiantoa koskevassa ilmoituksessa, näet asiaa koskevan päätöksen OmaKelassa. Tarvittaessa voit soittaa Kelan puhelinpalveluun tai asioida Kelan palvelupisteessä.

Osoitetiedot kannattaa pitää ajan tasalla, jotta Kela voi jatkossa toimittaa päätökset sinulle suoraan. Jos osoitteesi on muuttunut, tee osoitteenmuutos Digi- ja väestötietovirastolle.

Kelan päätökset ja kirjeet toimitetaan vain sähköisesti OmaKelaan asiakkaille, jotka asioivat OmaKelassa ja ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa tai puhelinnumeronsa.

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