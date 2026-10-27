COP31: Ilmastopaneelin asiantuntijat median käytettävissä

Tänä vuonna YK:n ilmastokokouksen odotetaan keskittyvän toimeenpanon vauhdittamiseen.

Suomen ilmastopaneeli korostaa, että ilmastopolitiikan tulee perustua parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. On tärkeää, että Antalyassa käynnistyvän maailmanlaajuisen tilannekatsauksen tueksi on käytettävissä viimeisin hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n koostama tieteellinen tieto, jotta maat voivat kirittää toimiaan parhaan mahdollisen tiedon pohjalta.

YK:n ympäristöohjelman (UNEP) viesti COP31-kokouksen alla on se, että vaikka 1,5 asteen lämpenemisraja tullaan väliaikaisesti ylittämään, tavoitteesta on silti tärkeää pitää kiinni. Ratkaisevaa on, kuinka suureksi ylitys kasvaa ja kuinka pitkään se kestää. Siksi jokaisella nyt vältetyllä hiilidioksiditonnilla on merkitystä.

Suomen ilmastopaneeli toimii yhteistyössä muiden kansallisten ilmastopaneelien, EU:n ilmastopaneelin ja kansainvälisen ilmastopaneelien verkoston (ICCN) kanssa tarjoten monitieteistä asiantuntemusta päätöksenteon tueksi. Ilmastopaneeli järjestää Suomen paviljongissa perjantaina 13.11. sivutapahtuman, jossa esitellään Suomen, Ruotsin ja Hollannin ilmastopaneeleiden kokemuksia päätöksenteon tiedepohjaisesta tukemisesta.

Ilmastopaneeli on median käytettävissä COP31-kokoukseen liittyvissä tietotarpeissa tarjoten ajankohtaista ja tutkittuun tietoon perustuvaa taustoitusta ilmastoneuvottelujen kulusta ja merkityksestä.

Ilmastopaneelin puheenjohtajistoa on kokouksessa läsnä paikan päällä

Jyri Seppälä (Antalyassa 9.–13.11.)

Yleiskuva ilmastokokouksesta

Ilmastopaneelin puheenjohtaja, Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori

p. 040 740 1708 (Suomessa), p. +358 50 343 2952 (Antalyassa), jyri.seppala@syke.fi

Antti Arasto (Antalyassa 16.–20.11.)

Fossiilienergiasta irtautuminen, sähköistyminen, teollisuuden teknologiset hiilidioksidin poistot

Ilmastopaneelin varapuheenjohtaja, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkimusalueen johtaja

p. (+358) 040 015 9052 (Suomessa ja Antalyassa), antti.arasto@vtt.fi

Ilmastopaneelin jäsenet seuraavat ilmastoneuvotteluihin liittyviä teemoja

Kati Kulovesi

Yleiskuva ilmastokokouksesta, kansainväliset sopimukset ja oikeudelliset vaikutukset, ilmastorahoitus, hiilimarkkinat

Ilmastopaneelin jäsen, Itä-Suomen yliopiston professori

p. 050 439 2173, kati.kulovesi@uef.fi

Joonas Merikanto

Ilmastotiede, 1,5 asteen lämpenemisen ylitys, ilmastonmuutoksen vaikutukset

Ilmastopaneelin jäsen, Ilmatieteenlaitoksen vanhempi tutkija

p. 040 566 8512, joonas.merikanto@fmi.fi

Kati Koponen

Teknologiset hiilidioksidin poistot

Ilmastopaneelin jäsen, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n erikoistutkija

p. 040 487 8123, kati.koponen@vtt.fi

Lassi Ahlvik

Hiilen hinnoittelu ympäri maailman

Ilmastopaneelin jäsen, Helsingin yliopiston professori

p. 040 617 6877, lassi.ahlvik@helsinki.fi

Jaana Halonen

Terveys ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Ilmastopaneelin jäsen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava tutkija

p. 029 524 6100, jaana.halonen@thl.fi

Raisa Mäkipää

Maankäyttö ja metsät

Ilmastopaneelin varapuheenjohtaja, Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori

p. 029 532 2197, raisa.makipaa@luke.fi

Katso kaikkien Ilmastopaneelin jäsenten yhteystiedot ja tutkimusalat