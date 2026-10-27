COP31: Ilmastopaneelin asiantuntijat median käytettävissä
4.11.2026 10:05:00 EET | Ilmastopaneeli | Tiedote
YK:n ilmastokokous COP31 järjestetään 9.–20.11.2026 Antalyassa, Turkissa. Suomen ilmastopaneeli tukee Suomen neuvottelijoita paikan päällä ja tarjoaa monitieteistä asiantuntemustaan myös median käyttöön.
Tänä vuonna YK:n ilmastokokouksen odotetaan keskittyvän toimeenpanon vauhdittamiseen.
Suomen ilmastopaneeli korostaa, että ilmastopolitiikan tulee perustua parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. On tärkeää, että Antalyassa käynnistyvän maailmanlaajuisen tilannekatsauksen tueksi on käytettävissä viimeisin hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n koostama tieteellinen tieto, jotta maat voivat kirittää toimiaan parhaan mahdollisen tiedon pohjalta.
YK:n ympäristöohjelman (UNEP) viesti COP31-kokouksen alla on se, että vaikka 1,5 asteen lämpenemisraja tullaan väliaikaisesti ylittämään, tavoitteesta on silti tärkeää pitää kiinni. Ratkaisevaa on, kuinka suureksi ylitys kasvaa ja kuinka pitkään se kestää. Siksi jokaisella nyt vältetyllä hiilidioksiditonnilla on merkitystä.
Suomen ilmastopaneeli toimii yhteistyössä muiden kansallisten ilmastopaneelien, EU:n ilmastopaneelin ja kansainvälisen ilmastopaneelien verkoston (ICCN) kanssa tarjoten monitieteistä asiantuntemusta päätöksenteon tueksi. Ilmastopaneeli järjestää Suomen paviljongissa perjantaina 13.11. sivutapahtuman, jossa esitellään Suomen, Ruotsin ja Hollannin ilmastopaneeleiden kokemuksia päätöksenteon tiedepohjaisesta tukemisesta.
Ilmastopaneeli on median käytettävissä COP31-kokoukseen liittyvissä tietotarpeissa tarjoten ajankohtaista ja tutkittuun tietoon perustuvaa taustoitusta ilmastoneuvottelujen kulusta ja merkityksestä.
Ilmastopaneelin puheenjohtajistoa on kokouksessa läsnä paikan päällä
Jyri Seppälä (Antalyassa 9.–13.11.)
Yleiskuva ilmastokokouksesta
- Ilmastopaneelin puheenjohtaja, Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori
- p. 040 740 1708 (Suomessa), p. +358 50 343 2952 (Antalyassa), jyri.seppala@syke.fi
Antti Arasto (Antalyassa 16.–20.11.)
Fossiilienergiasta irtautuminen, sähköistyminen, teollisuuden teknologiset hiilidioksidin poistot
- Ilmastopaneelin varapuheenjohtaja, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkimusalueen johtaja
- p. (+358) 040 015 9052 (Suomessa ja Antalyassa), antti.arasto@vtt.fi
Ilmastopaneelin jäsenet seuraavat ilmastoneuvotteluihin liittyviä teemoja
Kati Kulovesi
Yleiskuva ilmastokokouksesta, kansainväliset sopimukset ja oikeudelliset vaikutukset, ilmastorahoitus, hiilimarkkinat
- Ilmastopaneelin jäsen, Itä-Suomen yliopiston professori
- p. 050 439 2173, kati.kulovesi@uef.fi
Joonas Merikanto
Ilmastotiede, 1,5 asteen lämpenemisen ylitys, ilmastonmuutoksen vaikutukset
- Ilmastopaneelin jäsen, Ilmatieteenlaitoksen vanhempi tutkija
- p. 040 566 8512, joonas.merikanto@fmi.fi
Kati Koponen
Teknologiset hiilidioksidin poistot
- Ilmastopaneelin jäsen, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n erikoistutkija
- p. 040 487 8123, kati.koponen@vtt.fi
Lassi Ahlvik
Hiilen hinnoittelu ympäri maailman
- Ilmastopaneelin jäsen, Helsingin yliopiston professori
- p. 040 617 6877, lassi.ahlvik@helsinki.fi
Jaana Halonen
Terveys ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen
- Ilmastopaneelin jäsen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava tutkija
- p. 029 524 6100, jaana.halonen@thl.fi
Raisa Mäkipää
Maankäyttö ja metsät
- Ilmastopaneelin varapuheenjohtaja, Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori
- p. 029 532 2197, raisa.makipaa@luke.fi
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Yhteyshenkilöt
Laura TicklénViestintäasiantuntijaSuomen ilmastopaneeliPuh:050 595 2412laura.ticklen@ilmastopaneeli.fi
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Suomen ilmastopaneeli
Suomen ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Koostamme tutkittua tietoa ja annamme suosituksia ilmastopoliittisen päätöksenteon tueksi. Ilmastopaneelin selvitykset ja kannanotot tehdään tieteellisin perustein, paneelin monitieteistä asiantuntemusta hyödyntäen.
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