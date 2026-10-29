Radioaallon harjalla -näyttely sulkeutuu 15.11.

Radioaallon harjalla -näyttely on avoinna viimeistä päivää sunnuntaina 15.11. Vapriikissa kolme vuotta esillä ollut näyttely esittelee suomalaisen radion yli satavuotista historiaa varhaisten pioneerien kokeiluista nykypäivään. Keskiössä on kuuntelija: miten radiota kuunneltiin 1920-luvulla ja miten sitä kuunnellaan 2020-luvulla? Millainen merkitys radiolla on ollut ihmisten elämässä – ja mikä sen rooli on tänä päivänä?