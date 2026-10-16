Suomen Kiinteistönvälittäjät: Vuoden Parhaat 2026 -finalistit julki

SKVL Vuoden Parhaat -kilpailulla halutaan nostaa esiin kiinteistönvälitysalan osaamista, vastuullista toimintaa sekä alansa kehittämiseen sitoutuneita ammattilaisia ja yrityksiä. Vuonna 2026 palkitaan Vuoden Välittäjä ja Vuoden Yritys, ja voittajat ratkaistaan jäsenäänestyksellä. Vuoden Välittäjä 2026 ja Vuoden Yritys 2026 julkistetaan Suomen Kiinteistönvälittäjien 80-vuotisiltajuhlassa Helsingin Kalastajatorpalla 4.12.2026.

Tämän vuoden esikarsinnassa painotettiin erityisesti kokemusta, koulutusta ja toimintatapoja. SKVL:n Vuoden Kiinteistönvälittäjä -tunnustusta on jaettu jo 1980-luvulta lähtien.

"Liiton jäsenet ovat välitystyön rautaisia ammattilaisia, jotka tekevät vaativaa asiantuntijatyötä asiakaslähtöisesti ja alan sääntelyä huolellisesti noudattaen. On hienoa, että SKVL ry:llä on tapa nostaa esiin kiinteistönvälittäjien osaamista ja palkita hyvästä työstä. Paras kiitos tulee tietysti asiakkailta, mutta kyllä kollegoiden tunnustus myös motivoi. Kilpailu kirittää parempiin suorituksiin", toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth uskoo.

SKVL Vuoden Kiinteistönvälittäjä 2026-finalistit

Riku Kokkonen, Alva LKV & Notariaattipalvelut Oy, Kokkola

Hannele Laurila, Tunne Kodit Lkv, Asikkala

Katja Määttälä, LKV Kiinteistöinssi Oy, Kuopio

Pertti Jääskeläinen, Kiinteistönvälitys Enberg Oy LKV, Jyväskylä

Sari Peltomaa, Haave LKV, Rauma

SKVL Vuoden Kiinteistönvälitysyritys 2026-finalistit

Lapin Arvokiinteistöt Oy, Rovaniemi

Toivo LKV Oy, Oulu

Helsingin KOTI LKV Oy, Espoo

Finalisteihin ja kilpailuun voi tutustua tarkemmin SKVL:n Vuoden Parhaat -sivulla.