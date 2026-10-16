Suomen Kiinteistönvälittäjät: Vuoden Parhaat 2026 -finalistit julki
4.11.2026 12:00:00 EET | Suomen Kiinteistönvälittäjät ry | Tiedote
Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry valitsee jäsenistöstään Vuoden Parhaat -kilpailun finalistit huolellisen esikarsinnan perusteella. SKVL ry on itsenäisten kiinteistönvälitysliikkeiden valtakunnallinen järjestö, joka viettää tänä vuonna 80-vuotisjuhlavuottaan.
SKVL Vuoden Parhaat -kilpailulla halutaan nostaa esiin kiinteistönvälitysalan osaamista, vastuullista toimintaa sekä alansa kehittämiseen sitoutuneita ammattilaisia ja yrityksiä. Vuonna 2026 palkitaan Vuoden Välittäjä ja Vuoden Yritys, ja voittajat ratkaistaan jäsenäänestyksellä. Vuoden Välittäjä 2026 ja Vuoden Yritys 2026 julkistetaan Suomen Kiinteistönvälittäjien 80-vuotisiltajuhlassa Helsingin Kalastajatorpalla 4.12.2026.
Tämän vuoden esikarsinnassa painotettiin erityisesti kokemusta, koulutusta ja toimintatapoja. SKVL:n Vuoden Kiinteistönvälittäjä -tunnustusta on jaettu jo 1980-luvulta lähtien.
"Liiton jäsenet ovat välitystyön rautaisia ammattilaisia, jotka tekevät vaativaa asiantuntijatyötä asiakaslähtöisesti ja alan sääntelyä huolellisesti noudattaen. On hienoa, että SKVL ry:llä on tapa nostaa esiin kiinteistönvälittäjien osaamista ja palkita hyvästä työstä. Paras kiitos tulee tietysti asiakkailta, mutta kyllä kollegoiden tunnustus myös motivoi. Kilpailu kirittää parempiin suorituksiin", toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth uskoo.
SKVL Vuoden Kiinteistönvälittäjä 2026-finalistit
- Riku Kokkonen, Alva LKV & Notariaattipalvelut Oy, Kokkola
- Hannele Laurila, Tunne Kodit Lkv, Asikkala
- Katja Määttälä, LKV Kiinteistöinssi Oy, Kuopio
- Pertti Jääskeläinen, Kiinteistönvälitys Enberg Oy LKV, Jyväskylä
- Sari Peltomaa, Haave LKV, Rauma
SKVL Vuoden Kiinteistönvälitysyritys 2026-finalistit
- Lapin Arvokiinteistöt Oy, Rovaniemi
- Toivo LKV Oy, Oulu
- Helsingin KOTI LKV Oy, Espoo
Finalisteihin ja kilpailuun voi tutustua tarkemmin SKVL:n Vuoden Parhaat -sivulla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot:
Jukka Lähteenmäki
Toimistopäällikkö
p. 010 2122 779, jukka.lahteenmaki@skvl.fi
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Linkit
Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL)
Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry on kiinteistönvälitysliikkeiden valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 1946. Sen tavoitteena on ylläpitää välittäjien ammattitaitoa ja asuntokaupan luotettavuutta, sekä mahdollistaa välitysalalle suotuisa sääntely-ympäristö ja rehdin kilpailun markkinat. Yhdistykseen kuuluu noin 400 jäsenyritystä eri puolilla Suomea.
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