SDP EDUSKUNTA

SDP:n Seppo Eskelinen: Maakunnan laaja edunvalvonta tuotti tulosta

4.11.2026 10:11:48 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

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-On hyvä, että maakuntalentojen ja saavutettavuuden tärkeys vihdoin ymmärrettiin, kun Finnair ilmoitti tänään, että lennot Joensuuhun jatkuvat markkinaehtoisesti vuodesta 2028 nykyisen ostopalvelusopimuksen jälkeen, sanoo kansanedustaja Seppo Eskelinen (sd). 

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

Saavuttavuudesta huolehtimisella on valtaisa merkitys maakuntien elinvoimalle, työllisyydelle, matkailulle kuin myös yritysten investoinneille ja siksi on tärkeää, että niiden jatkuminen voidaan turvata.

-Tämä on hyvä osoitus maakunnan yhteisen edunvalvonnan vahvuudesta. On hienoa, että lennoille löytyi nyt markkinaehtoinen ratkaisu, joka koko ajan ollut päämääränäkin ja nyt päästään määräaikaisista ostoliikennesopimuksista, Eskelinen jatkaa.  

-Tärkeää on, että lentojen jatkuminen on nyt turvattu ja palvelutaso vahvistuu. Nyt voidaan keskittyä maakunnan kasvun, työllisyyden ja elinvoiman vahvistamiseen hyvässä yhteistyössä, Eskelinen päättää. 

Yhteyshenkilöt

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