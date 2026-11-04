SDP:n Seppo Eskelinen: Maakunnan laaja edunvalvonta tuotti tulosta
4.11.2026 10:11:48 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
-On hyvä, että maakuntalentojen ja saavutettavuuden tärkeys vihdoin ymmärrettiin, kun Finnair ilmoitti tänään, että lennot Joensuuhun jatkuvat markkinaehtoisesti vuodesta 2028 nykyisen ostopalvelusopimuksen jälkeen, sanoo kansanedustaja Seppo Eskelinen (sd).
Saavuttavuudesta huolehtimisella on valtaisa merkitys maakuntien elinvoimalle, työllisyydelle, matkailulle kuin myös yritysten investoinneille ja siksi on tärkeää, että niiden jatkuminen voidaan turvata.
-Tämä on hyvä osoitus maakunnan yhteisen edunvalvonnan vahvuudesta. On hienoa, että lennoille löytyi nyt markkinaehtoinen ratkaisu, joka koko ajan ollut päämääränäkin ja nyt päästään määräaikaisista ostoliikennesopimuksista, Eskelinen jatkaa.
-Tärkeää on, että lentojen jatkuminen on nyt turvattu ja palvelutaso vahvistuu. Nyt voidaan keskittyä maakunnan kasvun, työllisyyden ja elinvoiman vahvistamiseen hyvässä yhteistyössä, Eskelinen päättää.
Yhteyshenkilöt
Seppo EskelinenKansanedustajaPuh:050 514 3350seppo.eskelinen@eduskunta.fi
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