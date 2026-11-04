SDP:n Seppo Eskelinen: Maakunnan laaja edunvalvonta tuotti tulosta

Saavuttavuudesta huolehtimisella on valtaisa merkitys maakuntien elinvoimalle, työllisyydelle, matkailulle kuin myös yritysten investoinneille ja siksi on tärkeää, että niiden jatkuminen voidaan turvata.

-Tämä on hyvä osoitus maakunnan yhteisen edunvalvonnan vahvuudesta. On hienoa, että lennoille löytyi nyt markkinaehtoinen ratkaisu, joka koko ajan ollut päämääränäkin ja nyt päästään määräaikaisista ostoliikennesopimuksista, Eskelinen jatkaa.

-Tärkeää on, että lentojen jatkuminen on nyt turvattu ja palvelutaso vahvistuu. Nyt voidaan keskittyä maakunnan kasvun, työllisyyden ja elinvoiman vahvistamiseen hyvässä yhteistyössä, Eskelinen päättää.