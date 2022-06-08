Saksa kouluttaa kansalaisiaan tekoälyn perusteisiin suomalaisella opetusohjelmalla

Saksa käynnistää koko kansalle suunnatun tekoälykoulutuksen, ja sen pohjaksi on valittu suomalainen opetusohjelma.

Saksan liittovaltion työ- ja sosiaaliministeriö tarjoaa vuoden 2027 alusta maksuttomia tekoälyn verkkokursseja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kurssit perustuvat suomalaisen MinnaLearnin ja Helsingin yliopiston kehittämään Elements of AI -kurssiin, jolle on ilmoittautunut maailmanlaajuisesti jo yli 2,3 miljoonaa ihmistä.

Työ- ja sosiaaliministeri Alexander Schweitzer kertoi hankkeesta Saksan liittohallituksen digitaalihuippukokouksessa Berliinissä 3. marraskuuta.

Ministerin mukaan tekoälyn tuoma tuottavuuskasvu ei synny itsestään, ja jokaisen pitää päästä hyötymään siitä. Tekoälyosaamisen hankkiminen ei saa hänen mukaansa riippua ihmisen tuloista tai työnantajasta.

“Meidän on yhdessä huolehdittava siitä, että kaikki ihmiset hyötyvät tekoälyn ja muiden teknologioiden tuomasta edistyksestä,” Schweitzer sanoi.

Kaksi kurssia: syvällinen ja käytännönläheinen

MinnaLearn toimittaa Saksaan kaksi kurssia, jotka palvelevat eri lähtötasoilla olevia oppijoita:

Elements of AI antaa perusteellisen ymmärryksen siitä, mitä tekoäly on, miten se toimii ja mitä se merkitsee ihmisille ja yhteiskunnalle. Kurssi päivitetään vastaamaan tekoälyn viimeisintä kehitystä ja sovitetaan saksalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään.

Uusi, käytännönläheisempi kurssi on kevyempi ja vähemmän akateeminen. Se antaa nopean yleiskuvan tekoälystä ja sen käytöstä työssä ja arjessa niillekin, joilla ei ole aikaa tai tarvetta syventyä aiheeseen laajemmin.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Saksan liittovaltion ammatillisen koulutuksen instituutin (BIBB) kanssa. Kurssit ovat osa Saksan kansallista jatkokoulutusstrategiaa ja ne julkaistaan vaiheittain vuoden 2027 alusta alkaen.

Saksa Euroopan edelläkävijöiden joukkoon

EU:n tekoälysäädös velvoittaa jo nyt tekoälyä käyttävät organisaatiot huolehtimaan siitä, että niiden henkilöstöllä on riittävä tekoälyosaaminen. Saksa menee askeleen pidemmälle avaamalla tekoälykoulutuksen kaikille ammatista ja työnantajasta riippumatta. Hankkeen myötä Saksa nousee Euroopan edelläkävijöiden joukkoon kansalaistensa tekoälyosaamisen kehittämisessä.

“Olemme todella otettuja siitä luottamuksesta, jota Saksan työ- ja sosiaaliministeriö ja BIBB ovat meitä kohtaan osoittaneet. On hieno asia, että Euroopan suurin talous haluaa opettaa tekoälyn perusteet koko väestölleen ja valitsee siihen suomalaisen opetusohjelman. Tekoäly muuttaa jokaisen työtä, ja siksi sen perusteiden ymmärtämisen pitää olla kaikkien ulottuvilla,” sanoo MinnaLearnin toimitusjohtaja Ville Valtonen.

Taustaa

Elements of AI on maksuton tekoälyn verkkokurssi, jonka ovat kehittäneet MinnaLearn ja Helsingin yliopisto. Kurssi on suunniteltu kaikille, eikä se edellytä ohjelmointitaitoja tai matematiikan osaamista. Kurssille on ilmoittautunut maailmanlaajuisesti yli 2,3 miljoonaa ihmistä. Kurssi on äänestetty maailman parhaaksi tietojenkäsittelytieteen verkkokurssiksi.

MinnaLearn on suomalainen koulutusalan yritys, joka tekee tekoälyosaamisesta kaikkien ulottuvilla olevaa. Yhtiön tavoitteena on opettaa tekoälyn perusteet prosentille maailman väestöstä.

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 henkilön kansainvälinen tiedeyhteisö. Tieteen voimalla yliopisto on rakentanut yhteiskuntaa, sivistystä ja hyvinvointia jo vuodesta 1640.

Saksan työ- ja sosiaaliministeriön tiedote (saksaksi): https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/2026/digitalisierung-und-ki-bieten-grosse-chancen.html