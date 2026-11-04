SDP:n Lauri Lyly: Hallituksen esitys palkkatasa-arvosta jäi erittäin puutteelliseksi
4.11.2026 11:21:45 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
– Naisten ja miesten epätasa-arvoiseen palkkaukseen puuttuminen on ehdottoman tärkeää, mutta hallituksen esitys jää erittäin puutteelliseksi, koska se ei täytä edes EU:n palkka-avoimuusdirektiivin vähimmäisvaatimuksia, summaa työ- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Lauri Lyly (sd.).
Valiokunnan demariryhmä esittää lakiin selkeitä korjauksia, jotka edistäisivät sukupuolten välisen palkkatasa-arvon toteutumista hallituksen esittämää tehokkaammin.
– Palkka-avoimuusdirektiivi edellyttää samanarvoisen työn määritelmää lainsäädännössä. Tämä oleellinen asia jäi nyt puuttumaan hallituksen esityksestä. Miten voimme ylipäätään vertailla naisten ja miesten palkkoja, jos työkalupakista puuttuu samanarvoisen työn määritelmä sekä määrittelyyn käytettävän menetelmän vähimmäisvaatimukset, Lyly hämmästelee.
Valiokuntaryhmä katsoo, että tasa-arvolakiin on lisättävä direktiivin mukaisesti vaatimus käyttää työpaikkailmoituksissa ja työpaikalla käytettävissä tehtävänimikkeissä sukupuolineutraaleja ammattinimikkeitä.
– Nykypäivänä ei ole tarkoituksenmukaista puhua sukupuolen mukaan määrittyvillä tehtävänimikkeillä putkimiehistä ja lakimiehistä, kun voimme puhua putkiasentajista tai juristeista, Lyly huomauttaa.
Vastalauseessa esitetään myös, että syrjintää itse kokenut henkilö voisi saattaa asiansa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi. Tämä oikeus annettaisiin myös työmarkkinoiden keskusjärjestöille.
– Tämä olisi helppo ja matalan kynnyksen oikeussuojakeino ilman laajempaa oikeuskäsittelyä tuomioistuimissa. On tärkeää, että tasa-arvovaltuutetun ohella myös itse henkilö, joka katsoo joutuneensa syrjityksi, voi saattaa työnantajan uusien velvollisuuksien rikkomiseen liittyvän asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi, Lyly sanoo.
Hallitus on tällä vaalikaudella vääntänyt voimakkaasti työelämän tasapainoa työnantajan hyväksi heikomman osapuolen kustannuksella.
– Hallitus ei ole tuonut juurikaan oma-aloitteisesti esityksiä tasa-arvolainsäädännön parantamiseksi ja tämäkin hallituksen esitys pohjautuu EU:sta tulleisiin velvoitteisiin, kritisoi Lyly.
Yhteyshenkilöt
Lauri LylyKansanedustajaPuh:050 385 5744lauri.lyly@eduskunta.fi
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