Asuntomessut Salossa toteutuu vuonna 2028 – kohteita on suunnitteilla useille alueille
4.11.2026 10:47:20 EET | Asuntomessut | Tiedote
Asuntomessut Salossa 2028 -hankkeen toinen tontinhakukierros on päättynyt. Hakemuksia saatiin eri puolille monipaikkaista Asuntomessut-kokonaisuutta. Kahden tontinhakukierroksen jälkeen Asuntomessukohteita on näillä näkymin toteutumassa yli kymmenen.
– Asuntomessut Salossa toteutuu suunnitellusti vuonna 2028. Meillä on lähdössä liikkeelle kiinnostavia hankkeita eri puolilla Saloa, ja kokonaisuus tulee todennäköisesti täydentymään vielä pian alkavan jatkuvan tontinhaun aikana, Asuntomessujen operatiivinen johtaja Timo Koskinen sanoo.
Salon Asuntomessujen uudenlainen konsepti, jossa korostuvat monipaikkaisuus sekä täydennys- ja korjausrakentaminen ovat herättäneet runsaasti mielenkiintoa.
– Tonttihaun aikana olemme huomanneet, että erityisesti valmiit ratkaisut kiinnostavat, oli kyse sitten omakotitaloista, kerrostaloista tai townhouse-ratkaisuista eli kaupunkipientaloista, kertoo Asuntomessut Salossa 2028 -projektipäällikkö Mervi Lehto.
– Seuraavaksi hakemukset siirtyvät Asuntomessujen laaturyhmän käsittelyyn. Nyt saapuneiden hakemusten ja ensimmäisen kierroksen valintojen perusteella voidaan todeta, että suunnitteilla näyttäisi olevan ilahduttavasti yli 10 kohdetta, jatkaa Lehto.
Asuntomessuille ehtii vielä mukaan
Asuntomessut Salossa 2028 -hankkeen rakennuttajaksi on edelleen mahdollista hakea mukaan. Jatkuva tonttihaku käynnistyy tammikuun 2027 alussa, jolloin hakemuksia käsitellään sitä mukaa kuin niitä saapuu. Asuntomessutontit Salossa mahdollistavat hyvin monenlaisia asumisen ratkaisuja.
Varsinaisten hakukierrosten jälkeen jäljellä olevat kohteet luovutetaan jatkuvan haun periaatteella. Asuntomessujen laaturyhmä käsittelee hakemuksia saapumisjärjestyksessä sen sijaan että kaikilla hakemuksilla on yksi yhteinen määräaika.
– Vielä on hyvin aikaa lähteä mukaan Salossa järjestettäville vuoden 2028 Asuntomessuille. Nyt kannattaa olla liikkeellä, jos oma koti Asuntomessualueella kiinnostaa, Koskinen sanoo.
Jatkuvan tontinhaun aikataulusta tiedotetaan erikseen heti, kun aikataulusta on päätetty. Asuntomessukohteiden rakentaminen alkaa keväällä 2027. Asuntomessut Salossa -tapahtuma järjestetään 7.7.–6.8. 2028.
Lisätiedot
Mervi Lehto, projektipäällikkö, Salon kaupunki
mervi.lehto@salo.fi
+358 50 449 7502
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arna GrymViestintäpäällikköOsuuskunta Suomen AsuntomessutPuh:+358 40 511 2223arna.grym@asuntomessut.fi
Joran HasensonToimitusjohtajaOsuuskunta Suomen AsuntomessutPuh:0400 285 718joran.hasenson@asuntomessut.fi
Tietoja julkaisijasta
Osuuskunta Suomen Asuntomessut on suomalaisen asumisen suunnannäyttäjä, joka järjestää vuosittain kesän kohokohtiin lukeutuvat Asuntomessut.
Asuntomessuilla esitellään toimiviksi ja kestäviksi koettuja ratkaisuja sekä esimerkkejä rakentamiseen ja asumiseen liittyvien uusimpien tutkimusten soveltamisesta käytäntöön.
Asuntomessuja on järjestetty vuodesta 1970 lähtien.
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