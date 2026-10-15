Asuntomessut Salossa toteutuu vuonna 2028 – kohteita on suunnitteilla useille alueille

– Asuntomessut Salossa toteutuu suunnitellusti vuonna 2028. Meillä on lähdössä liikkeelle kiinnostavia hankkeita eri puolilla Saloa, ja kokonaisuus tulee todennäköisesti täydentymään vielä pian alkavan jatkuvan tontinhaun aikana, Asuntomessujen operatiivinen johtaja Timo Koskinen sanoo.

Salon Asuntomessujen uudenlainen konsepti, jossa korostuvat monipaikkaisuus sekä täydennys- ja korjausrakentaminen ovat herättäneet runsaasti mielenkiintoa.

– Tonttihaun aikana olemme huomanneet, että erityisesti valmiit ratkaisut kiinnostavat, oli kyse sitten omakotitaloista, kerrostaloista tai townhouse-ratkaisuista eli kaupunkipientaloista, kertoo Asuntomessut Salossa 2028 -projektipäällikkö Mervi Lehto.

– Seuraavaksi hakemukset siirtyvät Asuntomessujen laaturyhmän käsittelyyn. Nyt saapuneiden hakemusten ja ensimmäisen kierroksen valintojen perusteella voidaan todeta, että suunnitteilla näyttäisi olevan ilahduttavasti yli 10 kohdetta, jatkaa Lehto.

Asuntomessuille ehtii vielä mukaan

Asuntomessut Salossa 2028 -hankkeen rakennuttajaksi on edelleen mahdollista hakea mukaan. Jatkuva tonttihaku käynnistyy tammikuun 2027 alussa, jolloin hakemuksia käsitellään sitä mukaa kuin niitä saapuu. Asuntomessutontit Salossa mahdollistavat hyvin monenlaisia asumisen ratkaisuja.

Varsinaisten hakukierrosten jälkeen jäljellä olevat kohteet luovutetaan jatkuvan haun periaatteella. Asuntomessujen laaturyhmä käsittelee hakemuksia saapumisjärjestyksessä sen sijaan että kaikilla hakemuksilla on yksi yhteinen määräaika.

– Vielä on hyvin aikaa lähteä mukaan Salossa järjestettäville vuoden 2028 Asuntomessuille. Nyt kannattaa olla liikkeellä, jos oma koti Asuntomessualueella kiinnostaa, Koskinen sanoo.

Jatkuvan tontinhaun aikataulusta tiedotetaan erikseen heti, kun aikataulusta on päätetty. Asuntomessukohteiden rakentaminen alkaa keväällä 2027. Asuntomessut Salossa -tapahtuma järjestetään 7.7.–6.8. 2028.

Lisätiedot

Mervi Lehto, projektipäällikkö, Salon kaupunki

mervi.lehto@salo.fi

+358 50 449 7502