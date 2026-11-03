Huuhkajat nimetty marraskuun UEFA Nations League -otteluihin
4.11.2026 12:17:39 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi kohtaa Nations Leaguen lohkovaiheen viimeisissä otteluissaan Albanian Tiranassa (12.11.) ja San Marinon Helsingissä (15.11.).
Päävalmentaja Jacob Friis nimesi 25 pelaajaa marraskuun UEFA Nations League -otteluihin keskiviikkona mediatilaisuudessa Helsingissä.
Samassa tilaisuudessa nimettiin myös Pikkuhuuhkajien joukkue EM-jatkokarsintaotteluihin Irlantia vastaan.
Magdeburgin keskikenttäpelaaja Luka Hyryläinen sai ensimmäisen kutsunsa A-maajoukkueeseen. FC Interin keskuspuolustaja Robert Ivanov ja Aris Thessalonikin keskikenttäpelaaja Fredrik Jensen palaavat Huuhkajiin pidemmän tauon jälkeen.
Lisäksi Anderlechtin laituri Oliver Antman ja Kaiserslauternin hyökkäävä keskikenttäpelaaja Naatan Skyttä palaavat Huuhkajien vahvuuteen oltuaan sivussa Nations Leaguen neljästä ensimmäisestä ottelusta.
Albania isännöi Huuhkajia Air Albania Stadiumilla Tiranassa torstaina 12. marraskuuta kello 21.45 Suomen aikaa. San Marino saapuu Suomen vieraaksi lohkovaiheen päätösotteluun Helsinkiin Bolt Arenalle sunnuntaina 15. marraskuuta kello 19.00.
Suomi on kerännyt C-liigan lohkossaan seitsemän pistettä ennen kahta viimeistä ottelua. Valko-Venäjä on tasapisteissä Huuhkajien kanssa kun taas Albania johtaa lohkoa kahden pisteen erolla. Pisteittä oleva San Marino on lohkon viimeisenä.
C-liigan lohkovoittajat nousevat automaattisesti B-liigaan. Lohkokakkoset pelaavat nousukarsinnat B-liigan lohkokolmosia vastaan. C-liigan kaksi huonointa lohkonelosta tippuu D-liigaan. Kaksi parasta lohkonelosta karsii paikastaan C-liigassa D-liigan lohkokakkosia vastaan.
Nations League linkittyy myös tuleviin EM-karsintoihin. Nations Leaguen parhaiten sijoitetuilla lohkovoittajilla, jotka eivät ole saavuttaneet lopputurnauspaikkaa EM-karsintojen kautta, on mahdollisuus selviytyä Isossa-Britanniassa ja Irlannissa pelattaviin EM-kisoihin 2028 jatkokarsintojen kautta. Kilpailun tulokset ovat myös mukana määrittämässä EM-karsintojen arvontakoreja.
Akkreditointi Huuhkajien marraskuun UEFA Nations League -otteluihin >>
Huuhkajat marraskuun UEFA Nations League -otteluissa
Lucas Bergström, RCD Mallorca
Lukas Hradecky, AS Monaco
Viljami Sinisalo, Celtic FC
Robert Ivanov, FC Inter
Ville Koski, Deportivo Alavés
Juho Lähteenmäki, FC Nordsjaelland
Ryan Mahuta, FK Pardubice
Tony Miettinen, Mjällby AIF
Adam Ståhl, Djurgårdens IF
Miro Tenho, Djurgårdens IF
Luka Hyryläinen, 1. FC Magdeburg
Fredrik Jensen, Aris Thessaloniki
Kaan Kairinen, AEK Ateena
Adam Marhiev, 1. FC Nürnberg
Anssi Suhonen, Odense BK
Onni Valakari, San Diego FC
Santeri Väänänen, Karlsruher SC
Leo Walta, Los Angeles FC
Oliver Antman, RSC Anderlecht
Daniel Håkans, Lech Poznan
Topi Keskinen, Odense BK
Benjamin Källman, Hannover 96
Joel Pohjanpalo, Palermo FC
Naatan Skyttä, 1. FC Kaiserslautern
Adrian Svanbäck, BK Häcken
Lisätiedot:
MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto
Helmarit kohtaa UEFA Nations Leaguessa Puolan, Pohjois-Irlannin ja Valko-Venäjän3.11.2026 14:43:33 EET | Tiedote
Helmikuussa 2027 käynnistyvän UEFA Nations Leaguen lohkoarvonta suoritettiin Sveitsissä tiistaina 3. marraskuuta.
Naisten futsalmaajoukkue pelaa marraskuussa EM-kisapaikasta Norjaa vastaan30.10.2026 19:26:54 EET | Tiedote
Suomi kohtaa Norjan kaksiosaisessa EM-jatkokarsinnassa marraskuussa. Ottelupari käynnistyy Trondheimissa perjantaina 20. marraskuuta ja ratkeaa tiistaina 24. marraskuuta Nokian AGCO Power Arenalla. Otteluparin voittaja etenee maaliskuussa Kroatiassa pelattavaan EM-lopputurnaukseen.
Kutsu: Huuhkajien ja Pikkuhuuhkajien joukkueet julkistetaan keskiviikkona 4.11.28.10.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Huuhkajat kohtaa UEFA Nations Leaguen lohkovaiheen päätösotteluissaan Albanian Tiranassa ja San Marinon Helsingissä. Pikkuhuuhkajat pelaa EM-kisapaikasta Irlantia vastaan Tampereella ja Corkissa.
Miesten futsalmaajoukkue nimetty Pohjois-Makedoniaa vastaan – Akkreditointi avoinna22.10.2026 16:15:20 EEST | Tiedote
Miesten futsalmaajoukkue kohtaa Pohjois-Makedonian MM-karsintojen kotiavauksessaan Vantaalla 10. marraskuuta.
Akkreditointi Pikkuhuuhkajien EM-jatkokarsintaotteluun Irlantia vastaan (13.11.)14.10.2026 15:21:22 EEST | Tiedote
Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkue kohtaa Irlannin marraskuun EM-jatkokarsinnoissa. Kotiottelu pelataan Tampereella 13. marraskuuta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme