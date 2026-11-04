Vaasan kaupunki - Vasa stad

Mikael Stierncreutzin teoksia etsitään edelleen Kuntsin ensi vuoden näyttelyyn – taiteilijan poika ja pojanpoika mukana projektissa

4.11.2026 15:05:13 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Kuntsin modernin taiteen museo valmistelee kesälle 2027 laajaa retrospektiivistä näyttelyä taiteilija Mikael Stierncreutzin (1936–1976) tuotannosta. Museo etsii ja kartoittaa edelleen teoksia sekä julkisista että yksityisistä kokoelmista ja toivoo saavansa uusia vihjeitä erityisesti 1960-luvun teoksista.

Mikael Stierncreutz: Pullo 1967. öljy kankaalle. Omistaja tuntematon.
Mikael Stierncreutz: Pullo 1967. öljy kankaalle. Omistaja tuntematon.

Näyttelyä kootaan yhdessä taiteilijan pojan, Egotrippi-yhtyeen perustajajäsenenä tunnetuksi tulleen muusikko Zachris ”Knipi” Stierncreutzin sekä hänen elokuvatuotantoa opiskelevan poikansa, Kristian Stierncreutzin kanssa. Kyseessä on samalla ainutlaatuinen hanke, jossa poika ja pojanpoika tuovat uudelleen esiin isänsä ja isoisänsä elämäntyötä.

Kuntsin modernin taiteen museossa nähtävä Mikael Stierncreutzin retrospektiivinen näyttely on esillä 19.6.–27.11.2027. Tavoitteena on koota mahdollisimman kattava kokonaisuus taiteilijan tuotannosta, jota ei ole koskaan aiemmin esitelty laajasti museonäyttelyssä.

Museota kiinnostavat edelleen erityisesti vuoden 1966 Pinxin näyttelyssä esillä olleet teokset Pulloja (1966) ja Tölkki (1966). Lisäksi etsinnässä on viisi teosta vuoden 1968 näyttelystä: Pullo, Punainen maisema, Lentokentällä, Nainen sekä Saaristolaispojat II. Teokset ovat vuosilta 1967 ja 1968.

Näyttelyprojekti on saanut jo laajaa mediahuomiota. Syyskuun lopussa Knipi ja Kristian Stierncreutz olivat kertomassa projektistaan MTV:n Huomenta Suomi-lähetyksessä. Haastattelun jälkeen löytyi vuonna 1974 valmistunut maalaus Ballerina ja monia muita taiteilijan teoksia.

Kartoitustyö jatkuu edelleen

– Kiitämme lukuisista yhteydenotoista, mutta toivomme yhä yhteydenottoja. Jokainen havainto voi auttaa täydentämään kuvaa Mikael Stierncreutzin kokonaistuotannosta ja sen vaiheista, kertoo näyttelypäällikkö Maaria Salo.

Helsingissä syntynyt Mikael Stierncreutz kuului 1960-luvun nuoreen taiteilijasukupolveen, joka toi amerikkalaisen poptaiteen vaikutteita Suomeen. Hänen debyyttinäyttelynsä vuonna 1966 oli menestys, ja kaikki teokset myytiin. Taiteilijan ura jäi kuitenkin lyhyeksi hänen menehdyttyään vain 40-vuotiaana.

Mikael Stierncreutz ja hänen puolisonsa May-Britt (os. Seitava) muodostivat 1960-luvun suomalaisen kulttuurielämän tunnetun parin. Kansainvälistä mallinuraa 1960-luvulla tehnyt Seitava työskenteli muun muassa Pariisissa Vogue-lehden mallina sekä näytteli elokuvissa.

Ota yhteyttä:

Katso teoskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/KHT2Okb49PtAHuRx


    Avainsanat

    vaasan kaupunkivaasan kaupungin museotvaasan museot

    Yhteyshenkilöt

    Näyttelypäällikkö Maaria Salo, puh. 040 353 7377, maaria.salo@vaasa.fi
    Amanuenssi Janna Sirén, puh. 040 530 3285, janna.siren@vaasa.fi
    Kristian Stierncreutz, kristianstierncreutz@gmail.com

    Kuvat

    Mikael Stierncreutz: Pullo 1967. öljy kankaalle. Omistaja tuntematon.
    Mikael Stierncreutz: Pullo 1967. öljy kankaalle. Omistaja tuntematon.
    Lataa
    Mikael Stierncreutz: Saaristolaispojat II 1968 öljy kankaalle, omistaja tuntematon
    Mikael Stierncreutz: Saaristolaispojat II 1968 öljy kankaalle, omistaja tuntematon
    Lataa
    Mikael Stierncreutz: Tölkki 1966, öljy kankaalle, omistaja tuntematon
    Mikael Stierncreutz: Tölkki 1966, öljy kankaalle, omistaja tuntematon
    Lataa

    Linkit

    Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

    Vaasan museot on Pohjanmaan aluevastuumuseo, joka tuottaa, tallentaa ja esittelee alueen tiedettä, taidetta ja historiaa. Näyttelymme tarjoavat yhdistelmän paikallista ja kansainvälistä kulttuuria sekä taidetta.

    Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

    Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

    Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

    Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

    Tutustu uutishuoneeseemme
    World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye