Mikael Stierncreutzin teoksia etsitään edelleen Kuntsin ensi vuoden näyttelyyn – taiteilijan poika ja pojanpoika mukana projektissa
4.11.2026 15:05:13 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Kuntsin modernin taiteen museo valmistelee kesälle 2027 laajaa retrospektiivistä näyttelyä taiteilija Mikael Stierncreutzin (1936–1976) tuotannosta. Museo etsii ja kartoittaa edelleen teoksia sekä julkisista että yksityisistä kokoelmista ja toivoo saavansa uusia vihjeitä erityisesti 1960-luvun teoksista.
Näyttelyä kootaan yhdessä taiteilijan pojan, Egotrippi-yhtyeen perustajajäsenenä tunnetuksi tulleen muusikko Zachris ”Knipi” Stierncreutzin sekä hänen elokuvatuotantoa opiskelevan poikansa, Kristian Stierncreutzin kanssa. Kyseessä on samalla ainutlaatuinen hanke, jossa poika ja pojanpoika tuovat uudelleen esiin isänsä ja isoisänsä elämäntyötä.
Kuntsin modernin taiteen museossa nähtävä Mikael Stierncreutzin retrospektiivinen näyttely on esillä 19.6.–27.11.2027. Tavoitteena on koota mahdollisimman kattava kokonaisuus taiteilijan tuotannosta, jota ei ole koskaan aiemmin esitelty laajasti museonäyttelyssä.
Museota kiinnostavat edelleen erityisesti vuoden 1966 Pinxin näyttelyssä esillä olleet teokset Pulloja (1966) ja Tölkki (1966). Lisäksi etsinnässä on viisi teosta vuoden 1968 näyttelystä: Pullo, Punainen maisema, Lentokentällä, Nainen sekä Saaristolaispojat II. Teokset ovat vuosilta 1967 ja 1968.
Näyttelyprojekti on saanut jo laajaa mediahuomiota. Syyskuun lopussa Knipi ja Kristian Stierncreutz olivat kertomassa projektistaan MTV:n Huomenta Suomi-lähetyksessä. Haastattelun jälkeen löytyi vuonna 1974 valmistunut maalaus Ballerina ja monia muita taiteilijan teoksia.
Kartoitustyö jatkuu edelleen
– Kiitämme lukuisista yhteydenotoista, mutta toivomme yhä yhteydenottoja. Jokainen havainto voi auttaa täydentämään kuvaa Mikael Stierncreutzin kokonaistuotannosta ja sen vaiheista, kertoo näyttelypäällikkö Maaria Salo.
Helsingissä syntynyt Mikael Stierncreutz kuului 1960-luvun nuoreen taiteilijasukupolveen, joka toi amerikkalaisen poptaiteen vaikutteita Suomeen. Hänen debyyttinäyttelynsä vuonna 1966 oli menestys, ja kaikki teokset myytiin. Taiteilijan ura jäi kuitenkin lyhyeksi hänen menehdyttyään vain 40-vuotiaana.
Mikael Stierncreutz ja hänen puolisonsa May-Britt (os. Seitava) muodostivat 1960-luvun suomalaisen kulttuurielämän tunnetun parin. Kansainvälistä mallinuraa 1960-luvulla tehnyt Seitava työskenteli muun muassa Pariisissa Vogue-lehden mallina sekä näytteli elokuvissa.
Ota yhteyttä:
- Näyttelypäällikkö Maaria Salo, puh. 040 353 7377, maaria.salo@vaasa.fi
- Amanuenssi Janna Sirén, puh. 040 530 3285, janna.siren@vaasa.fi
- Kristian Stierncreutz, kristianstierncreutz@gmail.com
Katso teoskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/KHT2Okb49PtAHuRx
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Yhteyshenkilöt
Näyttelypäällikkö Maaria Salo, puh. 040 353 7377, maaria.salo@vaasa.fi
Amanuenssi Janna Sirén, puh. 040 530 3285, janna.siren@vaasa.fi
Kristian Stierncreutz, kristianstierncreutz@gmail.com
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