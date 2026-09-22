Eutanasiaa, vammaisten kokemuksia ja kiehtovia taiteilijaelämäkertoja – Docendon kevät 2027

Kevään kaunokirjallisuus vie kirjamessujen kulisseista Lapin tuntureille ja Espanjan pyhiinvaellusreiteille. Marja Aarnipuron Kuolema kirjamessuilla –dekkarin myötä viihdyttävä Kaarina Riikonen ratkaisee –sarja etenee kymmenenteen osaansa. Maxim Fedorovin esikoisromaani Vaellus yhdistää matkakertomuksen ja cosy crimen. Sporttiromantikoille Anna-Maija Naakan Vaaran lumo tarjoaa sutinaa tunturimaisemissa.

Elämäkertoja värittävät suuret tunteet ja käännekohdat. Antto Terraksen Tuukka Temonen – Paska basisti, ja jotain muuta kertoo muusikon ja elokuvaohjaajan elämästä, perheestä ja menetyksestä. Liisa Talvitien Helena Lindgren – Olen rakastanut kuljettaa lukijan yksinhuoltajuudesta Helsingin yöelämään. Pauli Hanhiniemi puolestaan avaa kappaleidensa taustoja teoksessaan Kehyskertomuksia.

Kenellä on oikeus päättää omasta elämästään? Helmi Dahlströmin Ikuisesti – Tarina siskoni avustetusta kuolemasta kertoo vakavasti sairaan sisaren avustetusta itsemurhasta. Lilli Jokela-Vahteriston Olivia. Liian (vähän) vammainen seuraa cp-vammaisen nuoren kamppailua työelämään pääsemisestä ja itsenäisestä elämästä. Minna Aitolan Lasikattojen murtajat nostaa esiin historian suomalaisnaisia, jotka rikkoivat aikansa rajoja ja taistelivat oikeuksistaan.

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