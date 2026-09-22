Eutanasiaa, vammaisten kokemuksia ja kiehtovia taiteilijaelämäkertoja – Docendon kevät 2027
5.11.2026 10:04:00 EET | Docendo | Tiedote
Rohkeita elämäntarinoita, yhteiskunnan kipupisteitä ja luonnon ihmeitä. Tutustu Docendon kustannusohjelmaan ja tilaa mediavedos osoitteesta tiedotus@docendo.fi.
Kevään kaunokirjallisuus vie kirjamessujen kulisseista Lapin tuntureille ja Espanjan pyhiinvaellusreiteille. Marja Aarnipuron Kuolema kirjamessuilla –dekkarin myötä viihdyttävä Kaarina Riikonen ratkaisee –sarja etenee kymmenenteen osaansa. Maxim Fedorovin esikoisromaani Vaellus yhdistää matkakertomuksen ja cosy crimen. Sporttiromantikoille Anna-Maija Naakan Vaaran lumo tarjoaa sutinaa tunturimaisemissa.
Elämäkertoja värittävät suuret tunteet ja käännekohdat. Antto Terraksen Tuukka Temonen – Paska basisti, ja jotain muuta kertoo muusikon ja elokuvaohjaajan elämästä, perheestä ja menetyksestä. Liisa Talvitien Helena Lindgren – Olen rakastanut kuljettaa lukijan yksinhuoltajuudesta Helsingin yöelämään. Pauli Hanhiniemi puolestaan avaa kappaleidensa taustoja teoksessaan Kehyskertomuksia.
Kenellä on oikeus päättää omasta elämästään? Helmi Dahlströmin Ikuisesti – Tarina siskoni avustetusta kuolemasta kertoo vakavasti sairaan sisaren avustetusta itsemurhasta. Lilli Jokela-Vahteriston Olivia. Liian (vähän) vammainen seuraa cp-vammaisen nuoren kamppailua työelämään pääsemisestä ja itsenäisestä elämästä. Minna Aitolan Lasikattojen murtajat nostaa esiin historian suomalaisnaisia, jotka rikkoivat aikansa rajoja ja taistelivat oikeuksistaan.
Tutustu koko kirjaluetteloomme: https://docendo.fi/wp-content/uploads/sites/5/2026/10/Docendo-kevat-2027.pdf
Lisätietoja ja mediavedospyynnöt: tiedotus@docendo.fi
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Annika BackViestintäpäällikköDocendoPuh:040 412 6123annika.back@wsoy.fidocendo.fi
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https://docendo.fi
Me rakastamme hyviä kirjoja sekä aitoja tarinoita. Maineemme perustuu korkeatasoisiin sekä kiinnostaviin teoksiin, joiden tekijöinä ovat parhaat kirjailijat ja asiantuntijat. Docendo kuuluu Werner Söderström Osakeyhtiöön.
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