Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Tervasaareen suunnitellaan saunaa

4.11.2026 11:05:01 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

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Kelluvalle saunarakennukselle haetaan kehittämisvarausta Tervasaareen. Suunnitelmista keskustellaan asukastilaisuudessa 23. marraskuuta.

Havainnekuva saunapaviljongista iltavalaistuksessa.
Saunapaviljonki iltavalaistuksessa. PES-Arkkitehdit

Kruununhaassa sijaitsevaan Tervasaareen suunnitellaan kelluvaa saunapaviljonkia saaren länsireunaan. Rakennukseen tulisi kolme erikokoista saunaa sekä puku- ja oleskelutilat. Rakennuksen katolla on kaikille avoin oleskelualue. Paviljongista ja katolta avautuu näkymät ilta-aurinkoon ja arvokkaaseen kaupunkimaisemaan. Paviljongin yhteyteen on suunniteltu ympärivuotista kaikille avointa uimapaikkaa. Sauna rakennetaan muualla ja kuljetetaan paikalle meriteitse.

Kehittämisvarausta ovat hakeneet Tervasaaressa sijaitsevan ravintolan taustahenkilöt Eemeli Nurminen ja Jasper Pääkkönen. Saunapaviljonki laajentaa saarella olemassa olevan ravintolan palveluja ja tukeutuu ravintolan operatiiviseen toimintaan.

Suunnitelmista keskustellaan asukkaiden kanssa Tervasaaren ravintolassa maanantaina 23. marraskuuta klo 18–19.30. Jos sää sallii, tilaisuuden lopuksi käydään maastokävelyllä katsomassa saunapaviljongin suunniteltu sijainti saaressa.

Kehittämisvaraushakemus on tarkoitus käsitellä kaupunkiympäristölautakunnassa alkuvuodesta 2027. Varauksesta päättää kaupunginhallituksen elinkeinojaosto. Tämän jälkeen hankkeesta käynnistetään asemakaavanmuutos.

Avainsanat

helsinkikehittämisvaraustervasaarimerellinen helsinkisauna

Yhteyshenkilöt

Anu Rekola
projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
Toimitilatontit ja kiinteistökehitys
p. 09 310 37396
anu.rekola@hel.fi

Eemeli Nurminen
Hankekehittäjä
p. 045 279 3480
eemeli.nurminen@gmail.com

Kuvat

Havainnekuva saunapaviljongista iltavalaistuksessa.
Saunapaviljonki iltavalaistuksessa.
PES-Arkkitehdit
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Havainnekuva saunapaviljongista mereltä päin katsottuna.
Saunapaviljonki sijoittuisi saaren länsireunaan.
PES-Arkkitehdit
Lataa

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Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

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