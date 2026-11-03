Tervasaareen suunnitellaan saunaa

Kruununhaassa sijaitsevaan Tervasaareen suunnitellaan kelluvaa saunapaviljonkia saaren länsireunaan. Rakennukseen tulisi kolme erikokoista saunaa sekä puku- ja oleskelutilat. Rakennuksen katolla on kaikille avoin oleskelualue. Paviljongista ja katolta avautuu näkymät ilta-aurinkoon ja arvokkaaseen kaupunkimaisemaan. Paviljongin yhteyteen on suunniteltu ympärivuotista kaikille avointa uimapaikkaa. Sauna rakennetaan muualla ja kuljetetaan paikalle meriteitse.

Kehittämisvarausta ovat hakeneet Tervasaaressa sijaitsevan ravintolan taustahenkilöt Eemeli Nurminen ja Jasper Pääkkönen. Saunapaviljonki laajentaa saarella olemassa olevan ravintolan palveluja ja tukeutuu ravintolan operatiiviseen toimintaan.

Suunnitelmista keskustellaan asukkaiden kanssa Tervasaaren ravintolassa maanantaina 23. marraskuuta klo 18–19.30. Jos sää sallii, tilaisuuden lopuksi käydään maastokävelyllä katsomassa saunapaviljongin suunniteltu sijainti saaressa.

Kehittämisvaraushakemus on tarkoitus käsitellä kaupunkiympäristölautakunnassa alkuvuodesta 2027. Varauksesta päättää kaupunginhallituksen elinkeinojaosto. Tämän jälkeen hankkeesta käynnistetään asemakaavanmuutos.