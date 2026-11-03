Tervasaareen suunnitellaan saunaa
4.11.2026 11:05:01 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Kelluvalle saunarakennukselle haetaan kehittämisvarausta Tervasaareen. Suunnitelmista keskustellaan asukastilaisuudessa 23. marraskuuta.
Kruununhaassa sijaitsevaan Tervasaareen suunnitellaan kelluvaa saunapaviljonkia saaren länsireunaan. Rakennukseen tulisi kolme erikokoista saunaa sekä puku- ja oleskelutilat. Rakennuksen katolla on kaikille avoin oleskelualue. Paviljongista ja katolta avautuu näkymät ilta-aurinkoon ja arvokkaaseen kaupunkimaisemaan. Paviljongin yhteyteen on suunniteltu ympärivuotista kaikille avointa uimapaikkaa. Sauna rakennetaan muualla ja kuljetetaan paikalle meriteitse.
Kehittämisvarausta ovat hakeneet Tervasaaressa sijaitsevan ravintolan taustahenkilöt Eemeli Nurminen ja Jasper Pääkkönen. Saunapaviljonki laajentaa saarella olemassa olevan ravintolan palveluja ja tukeutuu ravintolan operatiiviseen toimintaan.
Suunnitelmista keskustellaan asukkaiden kanssa Tervasaaren ravintolassa maanantaina 23. marraskuuta klo 18–19.30. Jos sää sallii, tilaisuuden lopuksi käydään maastokävelyllä katsomassa saunapaviljongin suunniteltu sijainti saaressa.
Kehittämisvaraushakemus on tarkoitus käsitellä kaupunkiympäristölautakunnassa alkuvuodesta 2027. Varauksesta päättää kaupunginhallituksen elinkeinojaosto. Tämän jälkeen hankkeesta käynnistetään asemakaavanmuutos.
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Yhteyshenkilöt
Anu Rekola
projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
Toimitilatontit ja kiinteistökehitys
p. 09 310 37396
anu.rekola@hel.fi
Eemeli Nurminen
Hankekehittäjä
p. 045 279 3480
eemeli.nurminen@gmail.com
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