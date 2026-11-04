Jakten på verk av Mikael Stierncreutz fortsätter inför Kuntsis utställning nästa år – konstnärens son och sonson deltar i projektet

Utställningen sammanställs i samarbete med konstnärens son Zachris ”Knipi” Stierncreutz, som är musiker och känd som grundande medlem i bandet Egotrippi, och hans son Kristian Stierncreutz som studerar filmproduktion. Det är samtidigt fråga om ett unikt projekt där sonen och sonsonen presenterar faderns och farfaderns livsverk på nytt.

Mikael Stierncreutz’ retrospektiva utställning visas på Kuntsi museum för modern konst 19.6–27.11.2027. Målet är att sammanställa en så heltäckande utställning som möjligt om konstnärens produktion, som aldrig tidigare har visats omfattande på en museiutställning.

Museet är särskilt intresserat av verken Flaskor (Pulloja) (1966) och Burk (Tölkki) (1966) som visades på Pinx-utställningen 1966. Dessutom letar man efter fem konstverk från 1968 års utställning: Flaska (Pullo), Rött landskap (Punainen maisema), På flygplatsen (Lentokentällä), Kvinna (Nainen) samt Skärgårdspojkar II (Saaristolaispojat II). Konstverken är från 1967 och 1968.

Utställningsprojektet har fått stor uppmärksamhet i medierna. I slutet av september gästade Knipi och Kristian Stierncreutz MTV:s sändning Huomenta Suomi och berättade om sitt projekt. Efter intervjun hittades målningen Ballerina från 1974 och flera andra av konstnärens verk.

Arbetet med att kartlägga verken pågår fortfarande

– Vi tackar för att många har tagit kontakt men vi hoppas fortfarande på nya kontakter. Varje upplysning kan bidra till att komplettera bilden av Mikael Stierncreutz hela produktion och dess olika skeden, säger utställningschef Maaria Salo.

Helsingforsbördige Mikael Stierncreutz hörde till den generation unga konstnärer som på 1960-talet hämtade influenser från den amerikanska popkonsten till Finland. Hans debututställning 1966 var en framgång och samtliga verk såldes. Konstnärens karriär blev dock kort eftersom han avled i en ålder av endast 40 år.

Mikael Stierncreutz och hans hustru May-Britt (född Seitava) var ett välkänt par i det finländska kulturlivet på 1960-talet. Seitava gjorde internationell karriär som modell på 1960-talet och arbetade bland annat i Paris som modell för tidningen Vogue samt medverkade i filmer.

Ta kontakt:

Utställningschef Maaria Salo, tfn 040 353 7377, maaria.salo@vasa.fi

Amanuens Janna Sirén, tfn 040 530 3285, janna.siren@vasa.fi

Kristian Stierncreutz, kristianstierncreutz@gmail.com

Se bilder av konstverken: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/KHT2Okb49PtAHuRx