Villa Sydän nousi Asuntomessuyleisön suosikiksi Lempäälässä

Osana Asuntomessujen kävijäkyselyä messuvieraat pääsivät äänestämään suosikkejaan neljässä kategoriassa: paras talo, paras sisustus, paras keittiö ja paras piha.

Villa Sydän vakuutti kokonaisuutena

Paras talo -äänestyksessä arvioitiin kotia kokonaisuutena arkkitehtuurista ja sisustuksesta pihaan. Yleisön suosikiksi nousi Villa Sydän, kolmen sukupolven hirsikoti, jonka on suunnitellut arkkitehti Eevamaria Timlin.

Kävijöiden perusteluissa Villa Sydäntä kuvailtiin muun muassa kutsuvaksi, lämminhenkiseksi, toimivaksi ja perhekeskeiseksi. Kiitosta saivat kodin pohjaratkaisu, tilavuus, materiaalit, arkkitehtuuri ja suojaisa terassialue. Kolmen sukupolven kodissa yhteisöllisyys yhdistyy mahdollisuuteen omaan rauhaan ja yksityisyyteen.

Toiseksi paras talo -äänestyksessä sijoittui Kontio Vihanta, jonka kävijät nostivat esiin muun muassa valoisana, avarana, modernina ja viimeisteltynä kokonaisuutena. Kolmanneksi sijoittui Villa Trekooli, jossa yleisöä miellyttivät erityisesti värimaailma, tammen käyttö, toimiva pohjaratkaisu, atriumpiha ja omaleimainen arkkitehtuuri. Villa Trekooli voitti myös ammattilaisraadin, eli Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL:n Vuoden mallitalo -tunnustuksen.

– Villa Sydämessä yhdistyvät monet asiat, joita kävijät kodeissa arvostavat: toimiva pohjaratkaisu, lämmin tunnelma ja laadukkaat materiaalit. Erityisen kiinnostava on kolmen sukupolven asumisratkaisu, jossa yhteisöllisyys ja mahdollisuus omaan rauhaan kulkevat rinnakkain, Asuntomessujen operatiivinen johtaja, arkkitehti ja sisustusarkkitehti Timo Koskinen kuvailee.

Lämminhenkinen sisustus nousi suosikiksi

Myös paras sisustus -äänestyksen voiton vei Villa Sydän, jonka sisustuksesta vastasivat asukkaat itse. Yleisö kuvaili sisustusta lämpimäksi, tyylikkääksi, kotoisaksi ja perheen itsensä näköiseksi. Rauhalliset värit, näkyviin jätetty hirsimateriaali, taiteen ja tekstiilien käyttö sekä pintamateriaalit muodostavat kävijöiden mukaan sopusointuisen kokonaisuuden.

Toiseksi sijoittui Kontio Vihanta, jonka Linda Bakin suunnittelemassa sisustuksessa yleisöä puhuttelivat muun muassa persoonallisuus, pyöreät muodot, harmoninen värimaailma, valaistus ja viimeistellyt yksityiskohdat.

Kolmannen sijan jakoivat Designtalo Villa Verde ja Villa Trekooli. Designtalo Villa Verden sisustuksessa kävijät arvostivat persoonallisuutta, värejä ja rohkeutta, Villa Trekoolissa puolestaan luonnonläheisyyttä, yhtenäisiä sävyjä, puun käyttöä ja arkkitehtuuria tukevia materiaalivalintoja.

Toimivuutta ja tilaa keittiössä

Villa Sydän oli yleisön suosikki myös paras keittiö -kategoriassa. Kävijöiden perusteluissa korostuivat erityisesti keittiön toimivuus, tilavuus sekä runsaat säilytys- ja laskutilat. Kiitosta saivat iso saareke, yläkaapit, valaistu vitriini sekä erillinen pantry eli apukeittiö. Kokonaisuuteen kuuluu myös kesäkeittiö.

Toiseksi sijoittui Kontio Vihanta, jonka keittiössä messukävijöiden huomio kiinnittyi erityisesti puun käyttöön, valaistukseen sekä kaareviin muotoihin. Kolmanneksi sijoittui Villa Trekooli, jonka keittiössä yleisö arvosti omaa selkeää tilaa, runsasta kaappitilaa, tammipintoja, valoisuutta ja käytännöllisyyttä. Keittiöstä on myös oma uloskäynti terassille.

– Keittiöiden kohdalla yleisön perusteluissa korostuu ennen kaikkea toimivuus. Säilytys- ja laskutilaa pitää olla riittävästi, mutta samalla keittiöltä odotetaan viihtyisyyttä ja vahvaa visuaalista ilmettä. Kärkikolmikko näyttää hyvin, kuinka erilaisilla ratkaisuilla tähän voidaan päästä, Koskinen sanoo.

Villa Tervan piha tarjoaa omaa rauhaa

Paras piha -äänestyksessä yleisön suosikiksi nousi Villa Terva, jonka pihasuunnittelusta vastasi Lea Rauta Pihailo Oy:stä. Kävijät arvostivat erityisesti pihan suojaisuutta, yksityisyyttä ja viihtyisyyttä. Kompaktiin kokonaisuuteen mahtuu erilaisia oleskelualueita, kasveja, kiveyksiä ja terassia sekä lasitettu terassi. Pihaa kuvailtiin myös monipuoliseksi, helppohoitoiseksi ja viimeistellyksi.

Toiseksi sijoittui Villa Sydän, jonka luonnonläheisessä pihassa yleisön huomion saivat muun muassa yhteinen oleskelualue, terassit, kesäkeittiö, viherkatot, kuntta ja metsän läheisyys.

Kolmannen sijan sai Villa Niitty, jonka vehreässä ja värikkäässä pihassa yhdistyvät kukkaniitty ja unikot, pörriäisystävällisyys, pihasauna sekä hulevesien visuaalinen käsittely.

Yleisön suosikeissa yhdistyivät toimivuus ja persoonallisuus

Tämän vuoden tuloksissa kärkeen nousivat kodit, joissa kävijät arvostivat sekä käytännöllisiä ratkaisuja että vahvaa omaa ilmettä. Perusteluissa toistuivat muun muassa toimiva pohjaratkaisu, valoisuus, laadukkaat materiaalit, luonnonläheisyys, viihtyisyys ja persoonalliset yksityiskohdat.

– Tämän vuoden tuloksissa kiinnostavaa on, että yleisö arvosti sekä käytännöllisyyttä että persoonallisuutta. Toimiva arki, laadukkaat materiaalit ja kodikkuus nousevat perusteluissa esiin, mutta samalla kodeilta toivotaan omaleimaisuutta ja kiinnostavia yksityiskohtia. Suosikit eivät ole keskenään samanlaisia, ja juuri se kertoo asumisen toiveiden monimuotoisuudesta, Koskinen summaa.

Äänestystulokset

Paras talo

Villa Sydän Kontio Vihanta Villa Trekooli

Paras sisustus

Villa Sydän Kontio Vihanta Jaettu sija: Designtalo Villa Verde ja Villa Trekooli

Paras keittiö

Villa Sydän Kontio Vihanta Villa Trekooli

Paras piha

Villa Terva Villa Sydän Villa Niitty

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