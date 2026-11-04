Auroranportin liittymiskaistoja uusitaan Nordenskiöldinkadulla
4.11.2026 12:20:06 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Urakan ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan uusi kääntymis kaista Laakson sairaala-alueen maanalaiseen parkkihalliin ja huoltotiloihin. Rakentaminen alkaa marraskuussa 2026 ja kestää kesäkuulle 2027.
Nordenskiöldinkadun ja Auroranportin risteysaluetta uusitaan marraskuun alkupuolella alkavassa urakassa. Työ jakautuu kolmeen eri vaiheeseen, joista ensimmäinen kestää arviolta vuoden 2026 loppuun. Koko hanke valmistuu kesäkuussa 2027. Urakassa risteysalueen järjestelyjä parannetaan ja vesihuoltoa saneerataan Auroranportin alueella. Lisäksi uusitaan katujen rakenteita ja tekniikkaa. Urakoitsijana toimii Louhintahiekka Oy.
Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan kääntymiskaista Laakson sairaala-alueelle
Urakan ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan uusi kääntymiskaista idästä päin, mikä mahdollistaa ajon Laakson sairaala-alueen maanalaisiin parkki- ja huoltotiloihin uuden Auroranportin ajotunnelin kautta. Kaista sujuvoittaa liikennettä kiireisessä risteyskohdassa.
Työt aiheuttavat haittaa kävelijöille ja pyöräilijöille. Auroran sairaalan puoleinen jalkakäytävä ja pyörätie Nordenskiöldinkadulla Auroranportin ja Veturitien välillä on pois käytöstä vuoden loppuun asti. Kävely- ja pyörätie Auroran sairaalaan on töiden ajan ohjattu kiertoreitille. Autoliikenne Auroran sairaalalle jatkuu urakan ensimmäisessä vaiheessa normaalisti. Työt toteutetaan pääosin kello 07-20 välisenä aikana ja niistä syntyy meluhaittaa.
Uusi kaista saadaan käyttöön alkuvuodesta. Laakson sairaala-alueen uusi ajotunneli, maanalaiset tilat ja päärakennuksen pohjoinen osa otetaan käyttöön toukokuussa 2027.
Auroranportin pääajoyhteyden toteuttaminen on olennainen osa Laakson sairaala-alueen sujuvaa toimintaa. Pysäköinti-, saatto-, ambulanssi- ja huoltoliikenne tullaan ohjaamaan Nordenskiöldinkadulta uuden Auroranportin pääajoyhteyden kautta.
Katutyöt jatkuvat keväällä
Urakan toisessa vaiheessa uusitaan Nordenskiöldinkadun ajokaistojen keskisaarekkeen reunakiviä ja kiveystä Auroran sairaalan kohdalta. Kolmannessa vaiheessa puolestaan uusitaan jalkakäytävän, pyörätien sekä linja-autopysäkin pintarakenteita Lasten liikennekaupungin edustalla. Lisäksi rakennetaan keskisaareke Auroranportin ajokaistalle. Toinen ja kolmas vaihe aiheuttavat haittaa liikenteelle. Töitä tullaan tekemään osittain öisin ja viikonloppuisin, jotta haitta liikenteelle voidaan pitää mahdollisimman pienenä. Katutyöurakka saadaan kokonaisuudessaan viimeisteltyä kesäkuussa 2027.
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Yhteyshenkilöt
Touko Leppänen
projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 21834
touko.leppanen@hel.fi
Joona Liukku
Työpäällikkö
Louhintahiekka Oy
joona.liukku@louhintahiekka.fi
0447657394
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Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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