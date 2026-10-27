EU edistää kestävää matkailua ja vahvistaa Euroopan vetovoimaa matkailukohteena

Komissio ehdottaa Frontexin vahvistamista: vahvistetaan rajavalvontaa ja palautuksia ja tehostetaan kriisinhallintaa 27.10.2026 15:37:24 EET | Tiedote

Euroopan komissio ehdottaa Euroopan raja- ja merivartiosto Frontexin vahvistamista lisäämällä sen valmiuksia suojella ulkorajoja ja tekemällä siitä EU:n keskeisen toimijan palautuksissa. EU on saavuttanut edistystä muuttoliikkeen alalla: laittomat rajanylitykset ovat yli puolittuneet kahden viime vuoden aikana, ja laittomien maahantulijoiden palautusaste on nyt noussut yli 30 prosenttiin. Yhteiset ulkorajamme joutuvat kuitenkin koetukselle muuttuneessa geopoliittisessa ja turvallisuusympäristössä. Uusilla säännöillä vahvistetaan virastoa, mahdollistetaan nopeampi ja tehokkaampi toiminta sekä helpotetaan jäsenvaltioiden mahdollisuuksia hyödyntää Frontexin välineitä ja palveluja täysimääräisesti. Keskeisiä uudistuksia ovat muun muassa vahvistetut pysyvät joukot, mukaan lukien uusi eurooppalainen raja- ja palauttamisreservi, nopean toiminnan joukot kriisitilanteisiin ja uusi verkkoseurantakeskus rajoihimme kohdistuvien mahdollisten uhkien varhaista havaitsemista varten. Frontexille ehdote