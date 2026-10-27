EU edistää kestävää matkailua ja vahvistaa Euroopan vetovoimaa matkailukohteena
4.11.2026 13:08:19 EET | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Euroopan komissio esitteli tänään uuden EU:n kestävän matkailun strategian, jonka tavoitteena on lisätä alan kilpailukykyä, kestävyyttä ja kriisinkestävyyttä.
Matkailu on keskeinen osa Euroopan taloutta. Sen osuus EU:n bruttoarvonlisäyksestä on 10 prosenttia. Matkailu työllistää yli 20 miljoonaa henkilöä, ja alalla toimii 5 miljoonaa yritystä, joista 99 prosenttia on pieniä ja keskisuuria yrityksiä.
Nykyinen maailmantilanne haastaa matkailualaa monin tavoin. Alaan vaikuttavat niin geopoliittinen epävarmuus, osaamis- ja työvoimapula, ilmastonmuutos kuin matkailijoiden odotusten muuttuminen.
Kestävän matkailun strategia auttaa matkailualan yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä, sekä matkailualueorganisaatioita hyödyntämään osaamista, digitaalisia välineitä ja dataa, jotta ne voivat kehittää innovatiivisia ratkaisuja ja kasvattaa toimintaansa kestävällä tavalla. Tämä tehdään erityisesti eurooppalaisen matkailuakatemian, yhteiseen eurooppalaiseen matkailun data-avaruuteen liittyvän matkailun seurantakeskuksen, matkailun sääntelyn yksinkertaistamisen sekä Euroopan sisäisen matkailun sujuvoittamisen avulla.
Komissio tukee myös matkailukohteita, jotta ne voivat hallita matkustajavirtoja paremmin, edistää ympärivuotista matkailua ja varautua mahdollisiin kriiseihin. Keinoina ovat muun muassa matkailun hallinnan EU-malli, neuvoston suositus, tasapainoista matkailua edistävä välineistö sekä matkailualan kriisien EU-koordinointiverkosto.
Strategian toteuttamiseksi perustetaan uusi EU:n matkailualan allianssi, joka kokoaa yhteen kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset sekä matkailualan yritykset ja muut sidosryhmät. Komissio jatkaa myös matkailuun liittyvien toimien tukemista EU-ohjelmien ja rahoitusvälineiden kautta.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_2281
Yhteyshenkilöt
Antonios SfakiotakisTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122antonios.sfakiotakis@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
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