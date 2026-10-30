Tilastokortit vuoden 2025 Museotilastoista on julkaistu

Museoviraston vuosittain kokoama Museotilasto kertoo kehityksestä muun muassa museoiden yleisötoiminnassa, kokoelmissa ja niiden hallinnassa, taloudessa sekä henkilössä.



”Museoalan organisaatioiden tekemien päätösten tulee perustua tietoon. Erityisesti strategisia päätöksiä tehtäessä on ensisijaista tietää, mihin suuntaan pitkän aikavälin kehitys vie ja missä tilanteessa kunkin organisaation toiminta on suhteessa verrokkeihin. Tämä olisi museoille mahdotonta ilman koko ammatillisen museosektorin kattavaa Museotilastoa”, Museoviraston pääjohtaja Kimmo Levä sanoo.

Levää kiinnostaa tilastoissa erityisesti, millainen omien tulojen, maksullisten kävijöiden, verkossa julkaistujen digitoitujen aineistojen sekä kiinteistö- ja henkilöstömenojen kehitys on sektorilla ollut.

Tilastokortit kokoavat museovuoden keskeisimmät tunnusluvut

Kaikki tilastokortit on julkaistu Museotilasto.fi-verkkosivuilla suomeksi ja ruotsiksi.

Vuoden 2025 Tilastokorttien lisäksi Museotilasto-sivun verkkopalvelusta voi hakea tilastotietoa Suomen ammatillisesti hoidettujen museoiden toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä.

Vuoden 2025 Tilastokortit:

Tilastokortti 1/2025: Suomen museot 2025

Tilastokortti 2/2025: Museokäynnit vuonna 2025

Tilastokortti 3/2025: Museoiden talous 2025

Tilastokortti 4/2025: Museoiden henkilökunta 2025

Tilastokortti 5/2025: Museoiden yleisöpalvelut 2025

Tilastokortti 6/2025: Museoiden kokoelmat 2025

Statistics card 7/2025: Finnish museums 2025: Facts and Figures



Verkkopalvelusta löytyvät tilastojulkaisut vuosilta 2007–2015, Tilastokortit vuosilta 2016–2025 sekä CC BY 4.0 -lisenssillä julkaistut taulukot vuosilta 2007–2025.

Museoviraston vuosittain kokoama Museotilasto perustuu museoiden tilastokyselyn kautta antamiin vastauksiin, ja sen tavoitteena on antaa mahdollisimman luotettava yleiskuva maamme ammatillisesta museotoiminnasta. Vuoden 2025 tilastokysely lähetettiin 154 ammatillisesti hoidetulle museolle. Lähes kaikki museot vastasivat kyselyyn vähintään osittain.

Museokäyntien määrä pysyi korkealla tasolla

Vuonna 2025 museokäyntejä tilastoitiin yli 8,4 miljoonaa, mikä on lähes sama luku kuin vuotta aikaisemmin. Museotilastossa käynniksi lasketaan käynnit näyttelyihin tai museon järjestämiin tapahtumiin museon omissa tiloissa.

Museoiden käyntiluvut ovat kasvaneet kymmenessä vuodessa yli 50 prosenttia. Koronarajoitusten vuoksi vuosina 2020 ja 2021 museoiden käyntimäärät laskivat tilapäisesti alle 4,5 miljoonaan, mutta rajoitusten hellittäessä vuonna 2022 yleisöt löysivät nopeasti takaisin museoihin, ja käyntiluvut kasvoivat uusiin ennätyslukemiin. Käyntimäärät osoittavat museoiden säilyttäneen asemansa yleisöjä kiinnostavana vapaa-ajan ja kulttuurin palveluna.

Museokäynneistä noin 57,4 prosenttia oli maksettuja käyntejä (sisältää myös Museokortilla tehdyt käynnit). Erityisesti maksettujen asiakkaiden määrä on kasvanut reilusti viime vuosina. Tämä näkyy museoiden pääsymaksutuloissa, jotka olivat yhteensä 41,5 miljoonaa euroa. Kymmenen vuoden aikana museoiden pääsymaksutulot ovat nousseet reilulla 27 miljoonalla, mikä tarkoittaa 186 prosentin kasvua.

Suomen 154 ammatillista museota ylläpitivät yhteensä 329 yleisölle avoinna olevaa museokohdetta. Museokohteissa vierailtiin keskimäärin 26 891 kertaa. Vuonna 2025 viisi suosituinta museokohdetta keräsivät yhteensä lähes 1,6 miljoonaa käyntiä:

Ateneumin taidemuseo (507 881)

Helsingin kaupunginmuseo (325 713)

Nykytaiteen museo Kiasma (274 394)

Vapriikki (245 692)

Luonnontieteellinen museo (243 752)