Finlands Akademis finansiering ökar 2027
4.11.2026 12:31:36 EET | Finlands Akademi | Tiedote
Finlands Akademis bevillningsfullmakt ökar nästa år till 592 miljoner euro.
Budgetpropositionen innehåller dessutom cirka 28 miljoner euro för bidrag till internationella organisationer och cirka 50 miljoner euro för genomförandet av forskningsprojekt som finansierats av rådet för strategisk forskning (RSF) samt för främjandet av forskningens genomslag.
Enligt budgetpropositionen skulle den totala forskningsfinansiering som fördelas via Akademin 2027 uppgå till nästan 670 miljoner euro. Av detta baseras 180 miljoner euro på statsrådets beslut om fördelningen av extra FoU-finansiering. ”Akademin anser det viktigt och uppskattar att den statliga finansieringen av forskning och utveckling fortsätter att öka trots den svåra situationen för de offentliga finanserna”, säger Jussi Vauhkonen, direktör för finansieringsutlysningar.
”Akademin vill också betona att vetenskap är en investering i framtiden. Enligt många internationella studier ger varje euro som satsas på forskningsfinansiering på längre sikt flera euro i nytta för samhället.”
Akademins styrelse beslutade den 8 oktober om de övergripande riktlinjerna för användningen av forskningsanslagen för 2027.
Tillväxt inom bidragskategorin Gnista
Med finansiering från Finlands Akademi skapar forskarnas djärva forskningsidéer och den kompetens som växer fram hopp, hållbar tillväxt och trygghet för Finland. Genom Akademins utlysningar inom bidragskategorin Gnista, som stöder internationellt högkvalitativ, innovativ och långsiktig forskning, stöds flerårigt arbete i grupper som leds av forskare i olika karriärstadier.
Inom bidragskategorin Gnista anslår Akademins styrelse sammanlagt 280 miljoner euro till finansiering av akademiprojekt och akademiforskaranställningar. Investeringen stöder även akademiprojektreformen, som syftar till en ökning av finansieringen av enskilda projekt.
Andra särskilda utlysningar år 2027 är finansieringen för internationellt samarbete inom högpresterande beräkning (HPC) och det andra finansieringspaketet för stärkande av FoU-verksamhet och -samarbete inom välfärdsområden. Akademins styrelse beviljade ett större anslag än tidigare, på tio miljoner euro, för HPC-utlysningen samt ett anslag på åtta miljoner euro för välfärdsområdesutlysningen.
Akademin satsar också på långsiktig forskningsfinansiering under 2027. Nästa år fortsätter både de spetsforskningsenheter som valts ut för 2022–2029 och flaggskeppsprogrammet. Långsiktiga och förutsägbara investeringar i forskning, kompetens och förnyelse stärker Finlands produktivitet, hållbara tillväxt, konkurrenskraft och krisberedskap.
Nytt informationssystem ändrar tidtabellerna för Akademins utlysningar
Införandet av det gemensamma informationssystemet för statsunderstöd kommer att påverka tidtabellerna för Akademins utlysningar från och med hösten 2027. En del av de utlysningar som ska beslutas under 2027 har redan öppnats under hösten 2026. Våren 2027 öppnas utlysningen av universitetens profileringsbidrag och utlysningen av finansiering för internationellt samarbete inom högpresterande beräkning. Målet är att öppna nästa utlysning av akademiprojektbidrag och akademiforskarbidrag enligt ordinarie tidtabell hösten 2027.
Information om införandet av det gemensamma systemet för statsunderstöd ges senare. Enligt nuvarande planer kommer Akademin att ta i bruk systemet för att öppna och verkställa utlysningar i slutet av 2027.
Mer information
- Kontakta oss i första hand via helpdesk.
- Öppna, kommande och planerade utlysningar
- Frågor om Akademins forskningsfinansiering: direktör för finansieringsutlysningar Jussi Vauhkonen, tfn 0295 335 114, fornamn.efternamn(at)aka.fi
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