Pelastuslautakunta hyväksyi pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosille 2027–2030

Pelastustoimen palvelutasopäätös etenee aluehallituksen käsittelyyn

Pelastuslautakunta päätti esittää pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosille 2027–2030 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätöksen valmistelijoille annettiin lisäksi valtuudet tehdä asiakirjaan tarvittaessa teknisiä korjauksia.

Palvelutasopäätöksestä on valmistelun aikana pyydetty lausunnot Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta, Vantaan ja Keravan kaupungeilta, Nurmijärven, Mäntsälän ja Tuusulan kunnilta sekä Sopimuspalokuntien neuvottelukunnalta. Lausunnot on huomioitu valmistelussa. Lisäksi valmistelussa on huomioitu Lupa- ja valvontaviraston lausunto ja arviointi sekä pelastustoimen palvelujen toteutumista ja talouden tilaa koskevia arvioita.

Palvelutasopäätös on salassa pidettävä, ja se julkaistaan julkisilta osin aluevaltuuston käsittelyn yhteydessä.

Myyrmäen valmiusaseman rakentaminen etenee

Pelastuslautakunta päätti antaa pelastusjohtajalle toimivallan Vantaan Myyrmäen valmiusaseman pääurakoitsijan valintaan sekä oikeuttaa pelastusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Tavoitteena on nopeuttaa rakennustöiden käynnistymistä.

Myyrmäen valmiusasema rakennetaan osoitteeseen Raappavuorentie 9. Hankkeen toteuttamiseen on varattu 5,5 miljoonaa euroa. Valmiusaseman rakentamisella pyritään osaltaan parantamaan pelastustoiminnan toimintavalmiuden puutteita erityisesti Vantaan alueella.

Rakennettava pääurakka kilpailutetaan EU-hankintana. Päärakennukseen tulee kaksi kerrosta, ja rakennuksen käyttöiäksi on määritelty 50 vuotta. Katolle sijoitetaan aurinkopaneeleita. Päärakennuksen kerrosala on 974 neliömetriä.

Pääurakoitsijan valinta voidaan tehdä tarjousvertailun jälkeen vuoden 2027 puolella.

Lisäksi lautakunta merkitsi tiedoksi pelastusjohtajan ajankohtaisina asioina Pulssi-kyselyn tulokset ja johtamispalautekyselyn.